Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşamadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.

CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor. Ayrıca, CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları; bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Sürece ilişkin tüm işlemler ilgili adlî ve idarî makamların koordinasyonunda hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin randevu talebine olumlu cevap verildi ve kendileriyle görüştüm. Görüşmede özellikle mahkeme kararına ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi sırasında parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmeler tarafımıza iletilmiştir.

"CHP YÖNETİMİNİN TALEBİYLE MAHKEME KARARI UYGULANDI" İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son ana kadar CHP yönetimiyle diyalog içerisinde olduklarını belirtti. CHP içindeki davalı ve davacı tarafın suhuletle süreci tamamlayamaması üzerine yine CHP yönetiminin talebiyle mahkeme kararının uygulandığını söyledi.





BAŞKAN ERDOĞAN'A VE DEVLET KURUMLARINA EDİLEN HAKARETLERE TEPKİ



CHP'lilerin bu süreçte Başkan Erdoğan ve milli iradeye ettiği hakaretlere sert tepki gösteren Çiftçi, "Devlet kurumları hiçbir siyasi tartışmanın tarafı hâline getirilemez. Devlet kurumlarını siyasî tartışmaların ve parti içi gerilimlerin parçası hâline getirmeye yönelik yaklaşımlar demokratik siyaset kültürünün tahrip edilmesi amacına matuftur. Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır" dedi.



Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.

Siyasi rekabetin, parti içi süreçlerin ve demokratik tartışmaların meşru zemini hukuk, demokratik teamüller, sağduyu ve teennidir.

Hiçbir kişi ya da grubun kamu düzenini bozmasına, vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmesine, güvenlik güçlerine mukavemet göstermesine ve demokratik siyasetin meşru zeminine zarar vermesine müsaade edilmemiştir, edilemez.

Yargı kararlarının uygulanması hukuk devletinin gereği, kamu düzeninin korunması ise devletin sorumluluğudur.

