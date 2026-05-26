CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 6'ya çıktı
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen çocuk E.T.Ç.’nin günlerce keşif yaptığını ve olay sonrası Bodrum’a kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin saklandığı evde 700 gram skunk ile hassas terazi ele geçirilirken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Muğla'nın CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın evinin bulunduğu sokakta çıkan tartışmada bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Biri suça sürüklenen çocuk (SSÇ), toplam 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında, Akarca Mahallesi 784 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Karaca, sol bacağının diz kapağı üzerinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karaca, özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Çiğdem Karaca, ifadesinde 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli erkeğin dolaştığını ve bir süre evlerinin yakınında bekledikten sonra ayrıldığı belirtip, "Aynı kişiyi 23 Mayıs'ta tekrar gördük. Bu defa maskeliydi. Durdurup neden maske taktığını sorduk. Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise vereceğiz' deyince, silah çekip, eşimi bacağından vurdu" dedi.Fethiye Belediye Başkanına silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 6’ya çıktı
ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ROTASI ORTAYA ÇIKTI
Çiğdem Karaca'nın ifadesinden yola çıkan polis, şüphelinin suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T.Ç.'nin otobüsle 20 Mayıs'ta Fethiye'ye geldiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Polis, çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda E.T.Ç.'nin taksiye binerek Bodrum'a geçtiğini belirledi.
E.T.Ç.'nin T.D. ile birlikte Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı saptandı. 2 şüpheli, 24 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekipler, şüphelilerin Bodrum'a kaçışında kullanılan taksinin ücretini ödediği belirlenen H.N.'yi de Milas ilçesinde aynı gün saat 05.00 sıralarında gözaltına aldı.
Şüphelilerin saklandığı Bodrum'daki evde yapılan aramada 700 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için ise çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİDLİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.