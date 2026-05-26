Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin saklandığı Bodrum Koyunbaba Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada 700 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren suça sürüklenen çocuk E.T.Ç., 20 Mayıs'ta Fethiye'ye gelerek günlerce keşif yaptığı ve olay sonrası Bodrum'a kaçtığı belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karaca, özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Muğla'nın CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın evinin bulunduğu sokakta çıkan tartışmada bacağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Biri suça sürüklenen çocuk (SSÇ), toplam 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Çiğdem Karaca, ifadesinde 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli erkeğin dolaştığını ve bir süre evlerinin yakınında bekledikten sonra ayrıldığı belirtip, "Aynı kişiyi 23 Mayıs'ta tekrar gördük. Bu defa maskeliydi. Durdurup neden maske taktığını sorduk. Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise vereceğiz' deyince, silah çekip, eşimi bacağından vurdu" dedi.

Fethiye Belediye Başkanına silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞ ROTASI ORTAYA ÇIKTI

Çiğdem Karaca'nın ifadesinden yola çıkan polis, şüphelinin suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T.Ç.'nin otobüsle 20 Mayıs'ta Fethiye'ye geldiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis, çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda E.T.Ç.'nin taksiye binerek Bodrum'a geçtiğini belirledi.

E.T.Ç.'nin T.D. ile birlikte Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı saptandı. 2 şüpheli, 24 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı.