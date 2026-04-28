Geleneksel medya gelirlerine Rekabet Kurumu kalkanı: Dijital kayıp mercek altında

Rekabet Kurumu, dijital platformlara kayan reklam gelirleri nedeniyle yazılı basın ve televizyonların yaşadığı kaybı mercek altına aldı. Başkan Birol Küle, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan kapsamlı sektör raporuyla gelir düşüşünün nedenlerinin ortaya konacağını, ardından çözüm adımlarının belirleneceğini açıkladı.

  • Rekabet Kurumu, dijital platformlar nedeniyle geleneksel medyanın yaşadığı reklam geliri kaybına yönelik kapsamlı bir sektör incelemesi başlattı.
  • Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, sinema, dizi, müzik ve dijital platform sektörlerindeki rekabet ihlallerini önlemek amacıyla yeni bir tebliğ hazırlandığını duyurdu.
  • Yeni düzenleme ile dizi yapımcılığı sektöründe yapım ve dağıtım faaliyetlerinin birbirinden ayrıştırılması ve uzun süreli oyuncu sözleşmelerine sınır getirilmesi planlanıyor.
  • Kast ve menajerlik faaliyetlerinin aynı şirket çatısı altında yürütülmesi yasaklanarak, pazar gücüne sahip oyuncuların piyasaya giriş engellerini kaldırması hedefleniyor.
  • Medya kuruluşlarının telif hakları ve reklam ajansları ile platformlar arasındaki dikey anlaşmalar, yürütülen sektör incelemesi kapsamında değerlendirmeye alındı.

Rekabet Kurumu, yazılı ve görsel medyanın dijital platformlar nedeniyle yaşadığı reklam-gelir kaybı için inceleme başlattı.

Geniş kapsamlı sektör raporu hazırlanıyor. Bu yıl bitmeden raporun tamamlanması bekleniyor. Raporla, yazılı basın ve TV'lerin reklam gelirlerindeki azalmanın nedenleri ortaya çıkacak.

Rekabet Kurumu; geleneksel medyanın dijital platformlar karşısındaki gelir kaybını incelemek, demokrasi için çok sesliliği korumak ve dizi-sinema sektöründeki tekelleşmeyi önlemek amacıyla kapsamlı bir düzenleme ve tebliğ hazırlığı başlattı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Daha sonra da çözüm yolları masaya yatırılacak. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Bugün geleneksel medya ayakta kalmakta zorlanıyor. Medya kuruluşlarının gelirleri azaldı. Bu bir demokrasi ve çok sesliliğin yitirilmesi sorunu. Medyanın gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması lazım. Reklam gelirlerinin geleneksel medyadan dijital platforma kayış nedenini inceliyoruz. Bu organik bir kayış mı yoksa değil mi? Bunun arka planında hangi sorunlar var, buna çalışıyoruz" dedi.

TEBLİĞ HAZIRLANACAK
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kast, menajerlik ajansları, sinema-dizi sektörü, dijital TV platformlarındaki rekabet ihlallerini önlemek için de tebliğ hazırladıklarını açıkladı. Küle, şöyle konuştu:

"Tebliğde, alt başlıklarımız sinema salonu ve dizi yapım sektörü, platformlar, müzik tarafı ile kast ajansları ve direktörlüğü olacak. Her piyasa için piyasaya giriş engellerini kaldıracak şekilde düzenleme yapacağız ve pazar gücüne sahip oyuncuların bu gücünü kırmaya yönelik adımlar atacağız.

Dizi yapımcılığı sektöründe ise yapım ve dağıtım faaliyetlerini ayrıştırıyoruz; yapımcılar yalnızca kendi içeriklerini üretebilecek, dağıtım ise bağımsız üçüncü taraflarca yapılacak. Platformlar tarafında ise hakim oyuncuların yeni yapımcılarla çalışmasını sağlayacak düzenlemeler getiriyoruz; her dönemde belirli bir payın yeni yapımcılara ayrılması yönünde adımlar atacağız.

Uzun dönemli kontratlara sınır getiriyoruz. Platformlarda daha fazla Türk yapımının yer almasını, bağımsız senarist, yönetmen ve oyuncuların daha görünür olmasını bekliyoruz.

Örneğin, bir oyuncuyla 10 yıllık gibi çok uzun süreli sözleşmelerin önüne geçilecek."

İKİ ŞİRKET AYNI ÇATIDA OLAMAZ
Aynı şirketlerin hem kast hem menajerlik faaliyetlerini yürütmesinin rekabet hukuku açısından sorunlu olduğunu vurgulayan Küle, "Bir tercih yapmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Dizi sürelerinin 3 saati aşmasının arkasında reklam gelirine duyulan ihtiyaç olduğunu belirten Küle, maliyet kalemleri içinde kast ve menajerlik giderlerinin önemli yer tuttuğunu söyledi. Sektörde bazı oyuncuların öne çıkarılmasının hem maliyetleri artırdığını hem de rekabeti bozduğunu dile getiren Küle, "İsimsiz sanatçılara fırsat tanınması lazım" dedi. Küle, amaçlarının bağımsız sanatçı, yapımcı ve senaristlerin önünü açmak olduğunu bildirdi.

TELİF KONUSUNDA DÜZENLEME OLACAK
Telif konusunun da düzenleme kapsamında ele alındığını belirten Küle, "Telif kısmını aslında reklamla ilgili yürüttüğümüz sektör incelemesi içinde değerlendiriyoruz. Bu kapsamda hem reklam ajanslarını hem de platformlarla reklam ajansları arasında yapılan dikey anlaşmaları inceliyoruz. Süreç devam ettiği için henüz kesin bir sonuç yok ancak telif meselesini bu incelemenin bir parçası olarak ele alıyoruz" dedi.

(Haber: Barış Şimşek- Takvim Gazetesi)

