TEBLİĞ HAZIRLANACAK

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kast, menajerlik ajansları, sinema-dizi sektörü, dijital TV platformlarındaki rekabet ihlallerini önlemek için de tebliğ hazırladıklarını açıkladı. Küle, şöyle konuştu:

"Tebliğde, alt başlıklarımız sinema salonu ve dizi yapım sektörü, platformlar, müzik tarafı ile kast ajansları ve direktörlüğü olacak. Her piyasa için piyasaya giriş engellerini kaldıracak şekilde düzenleme yapacağız ve pazar gücüne sahip oyuncuların bu gücünü kırmaya yönelik adımlar atacağız.

Dizi yapımcılığı sektöründe ise yapım ve dağıtım faaliyetlerini ayrıştırıyoruz; yapımcılar yalnızca kendi içeriklerini üretebilecek, dağıtım ise bağımsız üçüncü taraflarca yapılacak. Platformlar tarafında ise hakim oyuncuların yeni yapımcılarla çalışmasını sağlayacak düzenlemeler getiriyoruz; her dönemde belirli bir payın yeni yapımcılara ayrılması yönünde adımlar atacağız.

Uzun dönemli kontratlara sınır getiriyoruz. Platformlarda daha fazla Türk yapımının yer almasını, bağımsız senarist, yönetmen ve oyuncuların daha görünür olmasını bekliyoruz.

Örneğin, bir oyuncuyla 10 yıllık gibi çok uzun süreli sözleşmelerin önüne geçilecek."