CHP'nin 38. Kurultayına ilişkin yargı süreci devam ediyor.
"Bavul bavul dolarlar taşındı, herkese para dağıtıldı" gibi itirafların yer aldığı iddianamenin en çok tartışılan konusu delegelere KİPTAŞ'tan oy karşılığı verilen daireler oldu.
"DAİRELER KURULTAYDAKİ ETKİLİ KİŞİLERE VERİLDİ"
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde "örgüt yöneticisi" olarak yer alan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin, KİPTAŞ'ın Pendik Arkatlı'daki projesinden 75 dairenin CHP'lilere ayrıldığını detaylıca anlattı.
Daire verilen CHP'lilerin "kurultay sürecinde etkili" kişiler olduğunu beyan etti.
Soytekin şu ifadeleri kullandı:
"75 daireyi kendilerinin belirlediği CHP üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve CHP'li belediye çalışanlarına ile KİPTAŞ çalışanlarına verdiler. Dosya kapsamında KİPTAŞ'tan 70 daire verildi iddiası budur. Yine buradan daire aldığı tespit edilen Tuzla CHP Meclis Üyesi daireyi kendi üzerine aldığı için tespit edilmiştir. Bir de Cenk isimli bir çalışan bu daireyi kendi üzerine aldığı için tespit edilmiş ve işten çıkartılmıştır. Diğer şahıslar söz konusu daireleri yakınları üzerine aldıkları için tespit edilemediler.
"….Burada daire verilen şahısların bir çoğunun siyasi manada özgül ağırlığı olan ve etkin kişilerdir. Bu daireler kurultay sürecinde de etkili kişilere verilmiştir."
9 Mart 2026'dan bu yana Silivri'de görülen İBB'deki yolsuzluk davasında bu durum Adem Soytekin'e soruldu.
Tutuklu KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'u işaret eden Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun dairelerin CHP'li Meclis üyelerine dağıtılması talimatı verdiğini dile getirdi.
SOYTEKİN: KİPTAŞ'LARIN DELEGELERE VERİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER
Kurt'un "100 daireyi "CHP'li meclis üyelerine dağıtacağız. Ekrem beyin talimatı" dediğini söyleyen Soytekin, "Bu dairelerin 30 tanesini biz aldık, 70 tanesini de Ali Kurt organize etti" şeklinde konuştu.
Soytekin sözlerinin devamında "KİPTAŞ'tan bazı konutların CHP'li delegelere verileceğini bize Ali Kurt söyledi" itirafında bulundu.
KURULTAYDAKİ ŞAİBENİN KİPTAŞ AYAĞI: ADEM SOYTEKİN TANIK OLARAK DİNLENECEK
Bu gelişmeler üzerine CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada KİPTAŞ iddiaları mercek altına alındı.
Müddei Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Soytekin, SEGBİS aracılığıyla 1 Temmuz'daki 6. duruşmada tanık olarak ifade verecek.
Adem Soytekin'in ifadeye çağrılması CHP'yi panikletti.
DAİRELER KURULTAYDAN SONRA TESLİM EDİLDİ
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in danışmanı Altan Sancar, "Dağıtıldığı söylenen evlerin son teslimi 2022'de yapılmış" diyerek dezenformasyon yaymaya kalktı.
Oysa KİPTAŞ Pendik Arkatlı Konutları, şaibeli kurultaydan hemen sonra Mart 2024'ten itibaren teslim edildi. Tutuklu KİPTAŞ Başkanı Ali Kurt'un 13 Mart 2024 tarihli paylaşımı da bu durumu doğruluyor.
Böylelikle CHP'liler "Daireler 2022'de teslim edildi" yalanı çökmüş oldu.
CHP'LİLER CHP'LİLERİ ELE VERDİ: DELEGELERE KİPTAŞ'TAN DAİRE DAĞITILDI
Kurultayda delegelere KİPTAŞ'tan daire verildi diyen tanıkların beyanlarını hatırlayalım:
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan: Bir delegenin Kurultay sırasında "Abi 300.000 (üç yüz bin) TL'ye oy mu verilir. Ben KİPTAŞ'tan bir tane daire istedim. Verirlerse oyumu veririm, vermezlerse keyifleri bilir. Oyunuzu vermekte acele etmeyin bir saate kadar piyasa daha çok yükselecek" dediğini bizzat kendisinden duydum.
Hasan Hüseyin Şenyurt: Servet Yıldırım KİPTAŞ'ın 70 dairesini delegelere dağıttıklarını anlattı.
CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç: CHP Genel Kurultayına kurultay delegesi olarak Niyazi Bey ve yanındaki 5 kişi yazıldı. Yani bu şahıslar aynı zamanda kurultay delegesinde Özgür Özel'i desteklemiş oldular. Niyazi Bey'in il kongresi ve genel kurultay sürecinde İBB'ye bağlı olan KİPTAŞ'tan 2 ev sahibi olduğunu öğrendik.
Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım: Murat Ongun'un şoförü, soy ismini bilmediğim Kadir adlı şahıstan duyduğum kadarıyla Kurultay'da üyelere para dağıtılmış, KİPTAŞ'tan ev verilmiş.