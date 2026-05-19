İzmir Büyükşehir Belediyesi seriye bağladı: İzmirliye fatura kazığı! CHP’li Tugay suya indirim dedi bindirdi

İZSU'nun 2 milyon 160 bin abonesi bulunduğu ve bunların yüzde 30'unun indirimden yararlandığı belirtildi.

Kürsüde rakamlarla yapılan gizli zammı detaylandıran Yıldız, konuşmasını sık sık bölen Başkan Tugay'a tepki gösterdi. İndirim algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldız, " Bak başkanım, hepsini anlatacağım. İzin ver, bak. Bir kere şunu söyleyeyim; bir indirim yapmış gibi algılasak da gerçeklik öyle değil. İzmirliye şu an yılda 2 milyar lira ekstra bir fatura çıkardınız ." diye konuştu.

128 LİRADAN 240 LİRAYA ÇIKTI

İZSU'nun 2 milyon 160 bin abonesi bulunduğunu hatırlatan Yıldız, indirimden faydalanan kesimin yalnızca yüzde 30 seviyesinde kaldığını aktardı. Geriye kalan 1 milyon 512 bin abonenin mağdur edildiğinin altını çizen Yıldız, "Eskiden 0-4'ten indirim alıyordu. Yani 32 liradan ödüyordu. Ne ödüyordu? 128 lira ödüyordu. Üzerine katlamalı ve kademeli farkı ödüyordu. Şimdi ne yaptınız? Şunu yaptınız: 1,5 milyon abonede 0-4'ü kaldırdınız ve 60 liraya getirdiniz. Yani 32'den 60'ı çıkardım, 28 lira fark öder hale getirdiniz. Kime? 1,5 milyon İzmirliye. Peki, şimdi 128 lira ödeyen İzmirli, şu an sizin getirdiğiniz tarifeyle 240 lira öder hale geldi." ifadelerini kullandı.

İzmir’in su fiyatlarında ligin en pahalı üçüncü şehri konumunda bulunduğunu aktaran Yıldız, 1,5 milyon abonenin faturasının katlandığını ve İZSU Genel Müdürlüğüne haksız kaynak aktarıldığını dile getirdi.

"İNDİRİM DİYEREK ZAM YAPTINIZ"

Yapılan tarife değişikliğinin kuruma sağladığı haksız kazanca dikkat çeken Yıldız, "Çarptığım zaman ayda 170 milyon, 12 ayda 2 milyar lira kaynak ilave yaptınız İZSU Genel Müdürlüğüne. Hayırlı olsun." dedi.