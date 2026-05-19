İzmir Büyükşehir Belediyesi seriye bağladı: İzmirliye fatura kazığı! CHP’li Tugay suya indirim dedi bindirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU Genel Kurulunda su tarifelerine yönelik tartışmalar damga vurdu. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP’li Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın indirim açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yapılan düzenlemeyle İzmirlinin sırtına yılda 2 milyar lira ek yük bindirildiğini ortaya koydu. 0-4 metreküp kademesinin kaldırılarak gizli zam yapıldığını bildiren Yıldız, 128 lira ödeyen abonelerin yeni tarifeyle 240 lira öder hale geldiğini vurguladı. İzmir’in su fiyatlarında ülkenin en pahalı üçüncü şehri konumunda bulunduğunu aktaran Yıldız, 1,5 milyon abonenin faturasının katlandığını ve İZSU Genel Müdürlüğüne haksız kaynak aktarıldığını dile getirdi.
Hızlı Özet Göster
- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU Genel Kurulu'nda su tarifelerinde gizli zam tartışması yaşandı.
- AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, yeni su tarifesiyle İzmirlilerin yılda 2 milyar lira fazla ödeme yapacağını açıkladı.
- İZSU'nun 2 milyon 160 bin abonesi bulunduğu ve bunların yüzde 30'unun indirimden yararlandığı belirtildi.
- Su faturasında 128 lira ödeyen İzmirlinin yeni tarifelerle 240 lira ödeyeceği ifade edildi.
- İzmir'in su fiyatlarında Ankara, Adana, Gaziantep ve Kayseri'nin gerisinde kaldığı vurgulandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İZSU Genel Kurulu görüşmeleri, su tarifelerine yönelik gizli zam tartışmalarına sahne oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın suya indirim yapıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yeni tarifeyle vatandaşın sırtına devasa maliyet yüklendiğini bildirdi.
İZMİRLİYE YILDA 2 MİLYAR EKSTRA FATURA
Kürsüde rakamlarla yapılan gizli zammı detaylandıran Yıldız, konuşmasını sık sık bölen Başkan Tugay'a tepki gösterdi. İndirim algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yıldız, "Bak başkanım, hepsini anlatacağım. İzin ver, bak. Bir kere şunu söyleyeyim; bir indirim yapmış gibi algılasak da gerçeklik öyle değil. İzmirliye şu an yılda 2 milyar lira ekstra bir fatura çıkardınız." diye konuştu.
128 LİRADAN 240 LİRAYA ÇIKTI
İZSU'nun 2 milyon 160 bin abonesi bulunduğunu hatırlatan Yıldız, indirimden faydalanan kesimin yalnızca yüzde 30 seviyesinde kaldığını aktardı. Geriye kalan 1 milyon 512 bin abonenin mağdur edildiğinin altını çizen Yıldız, "Eskiden 0-4'ten indirim alıyordu. Yani 32 liradan ödüyordu. Ne ödüyordu? 128 lira ödüyordu. Üzerine katlamalı ve kademeli farkı ödüyordu. Şimdi ne yaptınız? Şunu yaptınız: 1,5 milyon abonede 0-4'ü kaldırdınız ve 60 liraya getirdiniz. Yani 32'den 60'ı çıkardım, 28 lira fark öder hale getirdiniz. Kime? 1,5 milyon İzmirliye. Peki, şimdi 128 lira ödeyen İzmirli, şu an sizin getirdiğiniz tarifeyle 240 lira öder hale geldi." ifadelerini kullandı.
"İNDİRİM DİYEREK ZAM YAPTINIZ"
Yapılan tarife değişikliğinin kuruma sağladığı haksız kazanca dikkat çeken Yıldız, "Çarptığım zaman ayda 170 milyon, 12 ayda 2 milyar lira kaynak ilave yaptınız İZSU Genel Müdürlüğüne. Hayırlı olsun." dedi.
İZMİR ADANA'NIN DA KAYSERİ'NİN DE ARKASINDA
İzmir'in su fiyatlarında diğer büyükşehirlerin gerisinde kaldığını anlatan Yıldız, konuya şu sözlerle işaret etti:
"Şimdi indirime gelince; bakınız Ankara'da, 0-10 metreküp bir Ankaralı ki nüfusu bizden fazla, 530 lira öderken bugün sizin yaptığınız indirimle İzmirli daha hala 600 lira ödemeye devam ediyor. Bir tek İstanbul'u yakaladınız, tebrik ederim. Yani İstanbulluyla aynı öder hale getirdiniz ama Adana, Gaziantep, Kayseri 320, 380, 450 TL. Daha hala biz ligde en pahalı üçüncü iliz kategorideyiz. Tüm İzmirli 0-4'te indirim kullanırken Cemil Tugay Beyefendi İzmirliye şu an sadece 128 lira öderken 240 lira fark öder hale getirmiştir.
Tüm İzmirliye vaat ettiği ucuz su tüketiminden maalesef daha hala çok gerilerdesiniz. Ankara'nın arkasındayız, Adana'nın arkasındayız, Gaziantep'in arkasındayız, Kayseri'nin arkasındayız. İstanbul'la 10 lira daha pahalıyız. Belki o yüzden İstanbul'la eş sayıyorum. Yani İstanbullu bugün 590 lira ödüyor, İzmirli 600 lira ödüyor. İndirim diyerek zam yaptınız. Bu yaptığınız, sadece İzmirlinin sırtına 2 milyar lira yılda kaynak yüklediniz."