CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluktan iddianame! Talimat elebaşından: 20 yıla kadar hapis talebi

Yer altında casusluk (Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

İNTERNETİN YER ALTINDA CASUSLUK: İMAMOĞLU'NDAN OSTİN TALİMATI



Bu verileri dolaylı olarak şüpheli Necati Özkan'ın temin ettiği ve Gün'ün beyanına göre Özkan'ın başta "ibb.gov.tr" olmak üzere belediyeye ait çok sayıda mail adresini ve şifresini Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla"Ostin" adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı iddianamede anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Gün'ün, Ostin'deki mail adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ve iç yazışmaları başta olmak üzere mail içeriklerindeki datalara eriştiği belirtildi.



3 UZMAN VE 2 BELEDİYE MÜFETTİŞİNE ERİŞİM YETKİSİ VERİLDİ

Şüpheli İmamoğlu'nun imzasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen 19 Nisan 2019 tarihli yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişinin tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiğinin hatırlatıldığı iddianamede,"Bu hususun da özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği, bahse konu veriler üzerinden yabancı istihbarat servisleri güdümünde bahse konu veriler üzerinden analiz işlemi yapıldığı, analiz sırasında kişiler arasındaki gizli veya özel verilere erişim sağlandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.