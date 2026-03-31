CHP'li Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan gayri ahlaki sapkın ilişkilerine bir de porno arşivciliği eklendi. Epsteinvari karanlık düzen Yalım'ın mekanlarından ele geçirilen dijital materyallerle gözler önüne serildi.
İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonun Uşak ayağında el konulan dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı.
ÖNCE İNCELEME RAPORU TAMAMLANDI
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı.
Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" deşifre etti.
ADLİ BİLİŞİM RAPORU: 254 MÜSTEHCEN GÖRSEL VE GİZLİ ÇEKİM
Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek raporladı. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu çarpıcı detaylar yer aldı:
Holly Stone Bilgisayarı: İşletmede kullanılan HP marka dizüstü bilgisayarda (41 Sıra No'lu materyal), silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi.
Otel Odasında Gizli Kayıt: Yalım Garden Otel'in muhasebe bilgisayarından (21.2 Sıra No'lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu.
İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen; başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.
KADROSU BELEDİYEDE OLAN 13 PERSONELLE OTEL-PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTI
Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki "fikri takip" de çarpıcı bir "hayali personel" sistemini ortaya çıkardı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre;
Özkan Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi.
Bu şahısların maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım'ın şahsi şirketlerinde hizmet verdikleri saptandı. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden "çift dikiş" sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.
3 HARDDİSK BOZUK, KAMERA KAYITLARI VE DİJİTAL MATERYAL İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR
Soruşturmanın derinleşen safhasında, Yalım Garden Otel ve Jolly Joker gibi işletmelerden alınan 3 adet harddiskin bozuk olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.
Öte yandan, ele geçirilen 3 adet yüksek hacimli kamera kayıt cihazının imaj alma ve çözümleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Bu kayıtlardan çıkacak görüntülerin, rüşvet ve usulsüzlük iddialarını somutlaştıracağı değerlendiriliyor.
BELEDİYE İMKANLARIYLA ŞAHŞİ TİCARİ İMPARATORLUK
Savcılık tarafından hazırlanan son raporlar; dosyanın sadece bir yolsuzluk davası olmadığını, "Rüşvet" ve "Kamu Kurumlarını Araç Olarak Kullanarak Dolandırıcılık" suçlarının teknik delillerle desteklendiğini gösteriyor.
Başkan Özkan Yalım ve ekibinin, belediye imkanlarını şahsi ticari imparatorluklarını finanse etmek için kullandığı iddiaları, yargı önünde hesap verilecek ana gündem maddesi haline geldi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında devam eden dijital çözümlemelerin ardından kapsamlı bir iddianame hazırlanması bekleniyor.
ÖZGÜR ÖZEL VE ÖZKAN YALIM BİRBİRLERİNİN AÇIĞINI BİLİYOR
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım'ı tek seferde ihraç edemeyerek Uşak'taki gayrı ahlaki düzene çanak tuttu. Bunun sebebinin Özgür Özel'le Yalım'ın "birbirlerinin açıklarını bilecek kadar yakın ilişki içerisinde" olmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
"EPSTEIN UŞAK'TA YAŞANMIŞ GERÇEKTEN"
Yalım Garden'dan çıkan porno arşivi gündeme bomba gibi düşerken Uşak'taki birtakım CHP'liler "Epstein Uşak'ta yaşanmış gerçekten" diyerek kentteki ahlaksız düzeni açık açık dile getiriyor.
Bir dönem CHP'den Uşak milletvekili adayı olan Nurullah Çavuşoğlu, "Özkan Yalım'ın otelinde sabahlayan bir adam (Özgür Özel) Yalım'ı harcayabilir mi? Harcama şansı var mı?" sorusunu sormuştu.
ÖZGÜR ÖZEL ÖZKAN YALIM'IN OTELİNDE SABAHLADI
Özgür Özel'in Grup Başkanvekili olduğu dönemde yaşanan olayı gözaltına alınan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ı şahit göstererek anlatan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:
Yılmaz Tozan anlattı bunu, aynıyla anlatıyorum... Özgür Özel Grup Başkanvekili iken Özkan Yalım, Yılmaz Tozan'ı arayıp "Bugün Özgür gelecek, sen de gel" diyor. Özkan Yalım'ın otelinde sabahlayan bir adam, Yalım'ı harcayabilir mi? Harcama şansı var mı?
YALIM GARDEN'DA NE DOLAPLAR DÖNDÜ?
Peki, Uşak'taki Yalım Garden isimli mekanda o gece ne yaşandı?
Bu noktada gözler Özgür Özel ve Özkan Yalım'ın kara kutusu olarak nitelendirilen ve önceki gün gözaltına alınan CHP'li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'a çevrildi.