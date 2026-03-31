Yalım Garden'dan ele geçirilen bir bilgisayardan çıkan görüntüler ise otel odasından alınan "gizli kayıt" olarak değerlendiriliyor.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Yalım Garden Otel ve Jolly Joker işletmelerinden alınan 3 harddisk bozuk çıktı ve kriminal incelemeye gönderildi.

Yolsuzluktan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 dijital materyalde 254 müstehcen görsel ve bir otel odasında çekildiği değerlendirilen gizli fotoğraf tespit edildi.

ÖNCE İNCELEME RAPORU TAMAMLANDI Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" deşifre etti.

CHP'li Özkan Yalım 'ın kamuoyuna yansıyan gayri ahlaki sapkın ilişkilerine bir de porno arşivciliği eklendi. Epsteinvari karanlık düzen Yalım'ın mekanlarından ele geçirilen dijital materyallerle gözler önüne serildi. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonun Uşak ayağında el konulan dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı.

Holly Stone Bilgisayarı: İşletmede kullanılan HP marka dizüstü bilgisayarda (41 Sıra No'lu materyal), silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi.

Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek raporladı. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu çarpıcı detaylar yer aldı:

Otel Odasında Gizli Kayıt: Yalım Garden Otel'in muhasebe bilgisayarından (21.2 Sıra No'lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu.

İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen; başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.

KADROSU BELEDİYEDE OLAN 13 PERSONELLE OTEL-PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTI

Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki "fikri takip" de çarpıcı bir "hayali personel" sistemini ortaya çıkardı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre;

Özkan Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi.

Bu şahısların maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım'ın şahsi şirketlerinde hizmet verdikleri saptandı. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden "çift dikiş" sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.