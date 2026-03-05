Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması kapsamında eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın dava dosyası Yargıtay'a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan Sakınan, 2 Mart'ta Çankaya ilçesinde yakalanarak, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

HANGİ SUÇLARDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI?



Sakınan, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi kötüye kullanmak", "suç delillerini yok etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "suçluyu kayırma" suçlarından hakim karşısına çıktı.

FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan'ın Ankara'da saklandığı hücre evindeki gizli bölme (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Mahkeme, Sakınan'ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'da yargılanması gerektiğini belirterek, sanığın dosyasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN FİRAR ETMİŞTİ

İddianamede, Sakınan'ın, soruların sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla iptal edilen 2010 KPSS'ye ilişkin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasının birleştirilmek üzere Ankara'ya gönderilmesini istediği ancak dosya ulaştıktan sonra hiçbir işlem yapmadan 2 yıl 83 gün beklettiği kaydedildi.

Soruşturmanın başında kaldığı sürede Sakınan'ın etkin, tarafsız ve hızlı tahkikat yürütmediği ve sürüncemede bıraktığı belirtilen iddianamede, en önemli delil niteliğindeki sınava ilişkin evrakı muhafaza edip ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken, ÖSYM Başkanlığına sınav evrakının imha edilmesi için müzekkere yazdığı ifade edildi.

Sakınan, 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Trabzon Cumhuriyet Savcılığına atanmış, darbe girişiminin ardından firar etmişti.