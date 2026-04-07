Levent'te silahlı çatışma: Polis teröristi aracın altından avladı

İstanbul'un finans ve iş merkezi olarak bilinen Levent, bugün öğle saatlerinde silahlı bir terör saldırısı girişimiyle sarsıldı. İş Kuleleri ve İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu stratejik noktada teröristler tarafından ateş açıldı. Bölgedeki güvenlik noktalarında görevli polis ekipleri, saldırıya anında karşılık vererek çatışmaya girdi.

Kahraman Polisin İnanılmaz Taktiği: Aracın Altından Vurdu

Çatışmanın en kritik anı, bir polis memurunun gösterdiği üstün cesaret ve profesyonellikle kaydedildi. Araçların arkasına gizlenerek ateş etmeye devam eden teröristi fark eden kahraman polis memuru, saniyeler içinde karar vererek aracın altına eğildi. Teröristin görüş açısında olmayan polis memuru, aracın altından yaptığı isabetli atışla saldırganı ayaklarından vurarak etkisiz hale getirdi.

Çatışma Bölgesi Ablukaya Alındı: Özel Harekat Bölgede

Silahlı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda Özel Harekat, Terörle Mücadele (TEM) ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Yaralı ele geçirilen terörist, polis eşliğinde hastaneye kaldırılırken; bölgedeki diğer şüphelilere yönelik geniş çaplı bir süpürme operasyonu başlatıldı. İş Kuleleri ve çevresindeki binalarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.