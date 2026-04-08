Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023'te açılışından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Havalimanı metrosu yolcu sayısında rekor kırdı.

REKOR SAYIDA YOLCU



Söz konusu hattın 16 Şubat'ta 44 bin 467, 3 Nisan'da 44 bin 887 ile rekor sayıda yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 6 Nisan'da 45 bin 981 yolcuyla rekorunu tazeledi. Hattımızın Kargo Terminali-Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik." ifadesini kullandı.