Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı!
Yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bozbey, "suç örgütü yönetme" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla tutuklanırken; soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklandığı tespit edilen 7 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Şüphelilere ait 213 taşınmaz ve 35 lüks araca el konulan dev operasyonda, Nilüfer ilçesindeki usulsüz emsal artışları ve rüşvet ağına dair elde edilen MASAK raporları dosyanın seyrini değiştirdi.