Mahmut Övür, Sabah Gazetesi'ndeki "Uşak rezaleti ve CHP'nin 'Epstein'leri" başlıklı yazısında CHP'li belediyelerin içine düştüğü ahlaki ve mali çöküşü gözler önüne serdi. Geçmiş dönemlerdeki yolsuzlukların bu denli "pervasız" olmadığını belirten Övür, mevcut durumu "Yeni ekosistem oluştu. Para ve güç üzerine kurulu bir ekosistem..." ifadeleriyle özetledi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalara ve İstanbul modelinin diğer belediyelere sirayet etmesine dikkat çeken Övür, mevcut yapının suç şebekesi gibi hareket ettiğini belirtti.
GENEL MERKEZ BİLİYORDU… 'BU ADAMDAN UZAK DUR KIZIM!"
Yazısında eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın açıklamalarına geniş yer veren Mahmut Övür, Uşak'ta yaşananların aylar öncesinden bilindiğini vurguladı. Övür, Yarkadaş'ın şu ağır ithamlarını aktardı:
"Uşak'taki rezaleti CHP Genel Merkezi biliyordu. Uşaklı bir gazeteci, köşesinde gençlerin adını da vererek, 'Kızım, çok küçüksün, bu adamdan uzak dur. Yapma, hayatın mahvolur' diye yazdı. 2026 yılının başından beri tüm Uşak bu konuyu biliyormuş. CHP Genel Merkezi bu rezaleti neden engelleyemedi."
SEVGİLİ TAKASI
Övür, skandalın sadece Uşak ile sınırlı kalmadığını, İzmir'e kadar uzanan "çıkar ve şehvet ağı" kurulduğunu ifade ederek şunları vurguladı:
"Bu rezaletin bir ayağında da İzmir Bornova Belediye Başkanlığı var. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisinin de Bornova Belediyesi'nde bankamatik elemanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Meğer rezillik bu kadarla da sınırlı değilmiş, işin bir de iki belediye başkanı arasında var olduğu iddia edilen 'sevgili takası' boyutu var."
UŞAK BODRUM'A, ANTALYA ADANA'YA…
Belediyelerdeki kadrolaşma ve harcamaların "jet hızıyla" yapıldığını hatırlatan Mahmut Övür, İBB'deki şaibeli isimlerle Uşak'taki ekibi kıyasladı. Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz ve Hakan Karanis gibi isimlerin karıştığı süreçlerin birbirinin kopyası olduğunu savunan Övür, uyuşturucu trafiğine dair iddiaları gündeme taşıdı.
Övür, "Baksanıza, Bornova Belediyesi'nde işe alınan sevgilinin telefon kayıtlarında 'koko getirmiş' ya da 'koko yapacağız' gibi yazışmalar 'jet'gilleri hatırlatıyor... Geçmişte veya bugün bile partilerde ya da kamu kurumlarında yolsuzluk yapanlar oldu ama hiçbirinin hedefinde belediyeleri ya da partileri ele geçirmek, şehirlere çökmek yoktu. Bu yüzden, İstanbul'dan Antalya'ya, Bursa Nilüfer'den Manavgat'a, Adana Seyhan'dan bugün Uşak Belediyesi'ne uzanan yolsuzluk ve seks rezillikleri yaşandı, yaşanıyor. Hangi CHP belediyesine elinizi atsanız, pervasız bir yolsuzluk ve çirkin ilişkiler ağı karşınıza çıkıyor. Bir anlamda CHP içinde bir "Epstein" rezaleti yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
SORGULAMAYA YÜZ GEREK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşananları "siyasi operasyon" olarak nitelemesini "velvele" olarak nitelendiren Mahmut Övür, genel merkezin haysiyet cellatlığı suçlamasını çökertti.
Özgür Özel'in, "Otel odasındaki o videolar 1.5 saat içinde yandaş basına servis edildi. Bunu Sabah Gazetesi'ne ulaştırma talimatı kimden? Ya da savcılığa soralım bu görüntüleri kim verdi buraya? Video kaçta çekildi, kaçta İstanbul'a aktarıldı? Öyle haysiyet cellatlığı yapmak kolay. Bunlara cevap bekliyoruz." sözlerini aktaran Mahmut Övür, CHP liderine şu karşılığı verdi:
"Akıl alır gibi değil, kamu gücüyle seks rezaletine karışan belediye başkanının haysiyetine sahip çıkmak ne zamandan beri CHP genel başkanlarının görevi oldu? Tabii habercilikteki yanlışlar da sorgulanabilir ama önce onu sorgulamayı yapacak yüze sahip olmak gerekir."