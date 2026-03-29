Mahmut Övür, Sabah Gazetesi'ndeki " Uşak rezaleti ve CHP'nin 'Epstein'leri " başlıklı yazısında CHP'li belediyelerin içine düştüğü ahlaki ve mali çöküşü gözler önüne serdi. Geçmiş dönemlerdeki yolsuzlukların bu denli "pervasız" olmadığını belirten Övür, mevcut durumu " Yeni ekosistem oluştu. Para ve güç üzerine kurulu bir ekosistem..." ifadeleriyle özetledi. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalara ve İstanbul modelinin diğer belediyelere sirayet etmesine dikkat çeken Övür, mevcut yapının suç şebekesi gibi hareket ettiğini belirtti.

"Uşak'taki rezaleti CHP Genel Merkezi biliyordu. Uşaklı bir gazeteci, köşesinde gençlerin adını da vererek, 'Kızım, çok küçüksün, bu adamdan uzak dur. Yapma, hayatın mahvolur' diye yazdı. 2026 yılının başından beri tüm Uşak bu konuyu biliyormuş. CHP Genel Merkezi bu rezaleti neden engelleyemedi."

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’da otel odasında gözaltına alındığı sırada otelde kaydı bulunmayan 21 yaşındaki belediye personeli ile birlikte yakalandı.

SEVGİLİ TAKASI

Övür, skandalın sadece Uşak ile sınırlı kalmadığını, İzmir'e kadar uzanan "çıkar ve şehvet ağı" kurulduğunu ifade ederek şunları vurguladı:

"Bu rezaletin bir ayağında da İzmir Bornova Belediye Başkanlığı var. Özkan Yalım'ın ikinci sevgilisinin de Bornova Belediyesi'nde bankamatik elemanı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Meğer rezillik bu kadarla da sınırlı değilmiş, işin bir de iki belediye başkanı arasında var olduğu iddia edilen 'sevgili takası' boyutu var."