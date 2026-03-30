İstanbul'da bir hafta boyunca kuvvetli yağış ve poyraz etkili olacak

Bahar aylarında kıştan kalma günler kapıda. Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre, tam 17 ilde "potansiyel tehlike" anlamına gelen sarı kodlu alarm verildi. Marmara ve Karadeniz'de sel ve su baskını riski artarken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi uyarısı yenilendi.
İşte 30 Mart Pazartesi anlık hava durumu raporu...
Meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir’in Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre, İtalya üzerinden gelen yeni alçak basınç sistemi nedeniyle İstanbul’da yağışlar yaklaşık bir hafta boyunca etkisini sürdürecek. Cuma gününden itibaren Türkiye üzerine yerleşen alçak basınç sistemine, çarşamba günü İtalya üzerinden gelecek yeni bir dalga ekleniyor. Bu durum, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların şiddetini artıracak.
Yağış Süresi: Yaklaşık 7 gün boyunca aralıklarla devam edecek.
Rüzgar Şiddeti: Çarşamba günü başlayacak poyrazın hızı 50-70 km/saat seviyesine çıkacak.
Sıcaklık Değerleri: Hava sıcaklıkları 8 ile 16 derece arasında seyredecek.
Etki Alanı: Yağışlar sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp tüm Türkiye genelinde görülecek.
İstanbul'da Cuma gecesinden bu yana etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle AKOM, 30 Mart Pazartesi günü vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın yaptığı açıklamaya göre, şehir genelinde metrekareye 93 kilograma kadar yağış düştü.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde devam eden yoğun yağışlar üzerine bugün bir veri raporu yayımlayarak 6 bin 903 personelin sahada teyakkuzda olduğunu duyurdu. Kurum, yağışların barajları doldurduğunu ancak can ve mal güvenliği için riskli bölgelerden uzak durulması gerektiğini belirtti.
Bitlis’te dün gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar aralıklarla süren yağış, kent merkezini beyaza kapladı. Güne kar manzarasıyla uyanan vatandaşlar, kışın etkisini yeniden hissetti.
Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreyi buldu
Yağışın ardından kent merkezinde yaklaşık 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 15 santimetre kar ölçüldü. Sabah saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı, günlük yaşamı kısmen etkiledi. Sürücüler araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek güne başladı.
5 köy yolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Kent merkezinde ise Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için aralıksız mesai yaptı.
Kış boyunca kar kalınlığı 8 metreye ulaştı
Bitlis’te bu kış mevsimi boyunca toplam kar kalınlığı 8 metreyi buldu. Kent merkezinde yerdeki kar kalınlığının ise 70 santimetre olduğu ölçüldü. Bu veriler, bölgedeki sert kış koşullarını bir kez daha ortaya koydu.
Çığ uyarısı yapıldı
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Özellikle eğimli ve yüksek bölgelerde çığ riskine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın seyrine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Özellikle Marmara’da süren yağışların ardından kısa süreli bir duraksama yaşanacağını, ancak hafta ortasında yeni ve daha etkili bir sistemin devreye gireceğini belirtti.
MARMARA’DA 3 GÜNLÜK YAĞIŞ: 70 KİLOGRAMA KADAR ULAŞTI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağışların Orta Akdeniz kaynaklı olduğunu belirterek, “Cuma gününden bu yana, özellikle Cuma gecesinden itibaren başlayan yağışlı sistem Marmara’da etkili oldu. İstanbul’da son 3 günde düşen yağış miktarı 50 ile 70 kilogram arasında değişti. Çok kuvvetli bir yağış değil ancak süreklilik gösterdiği için bu seviyelere ulaştı” ifadelerini kullandı.
Tek, mevcut yağışların sel ve su baskını riski oluşturacak seviyede olmadığını ancak etkisinin hissedildiğini vurguladı.
Yağışların günlük hayatı da etkilediğini belirten Tek, “Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yağış nedeniyle ciddi aksamalar yaşandı. Yaklaşık 30-35 uçuş, sefer aralıklarının uzaması nedeniyle iptal edildi” sözleriyle durumu aktardı.
YAĞIŞLAR AKŞAMA KADAR SÜRECEK
İstanbul ve Marmara genelinde yağışların gün boyunca etkisini sürdüreceğini belirten Tek, “Bugün akşam saatlerine kadar İstanbul’da ve Marmara genelinde yağış devam edecek. Akşam saatlerinde sistem zayıflamaya başlayacak” dedi.
Yurt genelindeki hava durumuna da değinen Tek, “Şu saatlerde Marmara yağışlı. Güneydoğu Anadolu’da yağış devam ediyor. Ege’nin iç kesimlerinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili. Doğu Karadeniz’de de yağış sürüyor” ifadelerini kullandı.
İlerleyen saatlerde İç Anadolu ve Akdeniz’in doğusunda da yağışların etkili olacağı belirtildi.
YENİ SİSTEM GELİYOR: ÇARŞAMBA KRİTİK
Tek, kısa süreli bir duraksamanın ardından yeni bir yağışlı sistemin geleceğini belirterek, “Yarın biraz daha sakin geçecek ancak Çarşamba günü yeni bir yağışlı hava geliyor. Bu sistem Marmara’da çok kuvvetli olmayacak ama Ege ve Akdeniz’de etkisini artıracak” dedi.
Özellikle Ege ve Akdeniz bölgeleri için uyarıda bulunan Tek, “Salı akşam saatlerinden itibaren başlayacak sistemle birlikte Çarşamba günü bu bölgelerde kuvvetli yağışlar, sel ve su baskını riski oluşturabilir” sözleriyle dikkat çekti.
Yağışlı havanın bir süre daha etkili olacağını belirten Tek, “Önümüzdeki ayın 8’ine kadar aralıklarla yağışlar sürecek. Ara ara güneş görülse de genel olarak kapalı hava hakim olacak. Özellikle Nisan’ın 10’una kadar bu bahar yağışlarını almaya devam edeceğiz” dedi.
Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağına ilişkin de bilgi veren Tek, “Nisan’ın 20’sinden sonra havalar ısınmaya başlayacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı.
YAĞIŞLARIN SEBEBİ: İKİ YÜKSEK BASINÇ ARASINDA KALDIK
Tek, yağışların nedenine ilişkin ise “Atlas Okyanusu üzerindeki Azor yüksek basıncı ile Sibirya yüksek basıncı arasında kalan bir bölgedeyiz. Bu nedenle Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemlerle bol yağış alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Marmara genelinde etkisini artıran kuvvetli fırtına, deniz ve hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı. Özellikle İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda sefer iptal edilirken, deniz ulaşımında da peş peşe iptal kararları geldi.
HAVA TRAFİĞİNDEN SONRA DENİZ ULAŞIMI DA ETKİLENDİ
Marmara Bölgesi’nde etkili olan sert rüzgar ve fırtına, ulaşımda zincirleme aksamalara neden oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava muhalefeti nedeniyle 127 uçuşun iptal edilmesinin ardından, deniz ulaşımında da benzer bir tablo ortaya çıktı.
İDO SEFERLERİNE İPTAL KARARI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı hatlarda planlanan seferleri durdurdu. Buna göre saat 08.30’da yapılması planlanan Bursa–Armutlu–Yenikapı–Kadıköy seferi ile saat 09.05’teki Kabataş–Kadıköy–Yenikapı–Armutlu–Bursa seferi iptal edildi.
Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
BUDO SEFERLERİ DE DURDURULDU
Fırtınadan etkilenen bir diğer hat ise Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) oldu. Yapılan açıklamada, Bursa ile İstanbul arasındaki tüm seferlerin saat 13.00’e kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Tahminlere göre Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Çanakkale dışında kalan iller başta olmak üzere, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’de yağış görülecek. Ayrıca Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Çorum çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Meteoroloji, bazı bölgelerde yağışların daha şiddetli olacağına dikkat çekiyor. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Rüzgarın genel olarak güney ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Akdeniz’in doğusunda rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması isteniyor.
Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski devam ediyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde ani sıcaklık değişimleri ve kar erimeleri tehlikeyi artırıyor.
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeden geçiş yapacakların dikkatli olmaları gerekiyor.
Hava sıcaklıklarında batı kıyılarında 3 ila 5 derece artış beklenirken, Doğu Karadeniz’de 5 ila 7 derecelik düşüş öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı verilen iller şöyle:
Ankara, Bitlis, Bolu, Hakkari, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sakarya, Siirt, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel risk taşıdığına işaret ederken, günlük yaşamı etkileyebilecek gelişmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu ve Uyarılar
|MARMARA
|İstanbul
|11°C
|Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Kocaeli
|11°C
|Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Çanakkale
|16°C
|Çok bulutlu.
|Edirne
|15°C
|Çok bulutlu.
|EGE
|İzmir
|18°C
|Çok bulutlu.
|Denizli
|15°C
|Çok bulutlu.
|Muğla
|14°C
|Çok bulutlu.
|A.Karahisar
|8°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
|AKDENİZ
|Adana
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı.
|Mersin
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Antalya
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Hatay
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|İÇ ANADOLU
|Konya
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|Ankara
|8°C
|Yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu.
|Eskişehir
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
|Nevşehir
|7°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
|BATI KARADENİZ
|Düzce
|12°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Kastamonu
|12°C
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
|Zonguldak
|10°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı.
|Bolu
|8°C
|Yerel kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Samsun
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu.
|Artvin
|14°C
|Yerel kuvvetli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
|Trabzon
|13°C
|Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
|DOĞU ANADOLU
|Malatya
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Van
|9°C
|Yağmurlu, zamanla karla karışık ve kar yağışlı (Yüksekler).
|Erzurum
|8°C
|Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
|Kars
|7°C
|Yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Şanlıurfa
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Diyarbakır
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Gaziantep
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
|Siirt
|9°C
|Yerel kuvvetli sağanak yağışlı.