İstanbul'da bir hafta boyunca kuvvetli yağış ve poyraz etkili olacak

İSTANBUL VE MARMARA’DA YAĞIŞ ALARMI: YENİ SİSTEM YOLDA

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın seyrine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Özellikle Marmara’da süren yağışların ardından kısa süreli bir duraksama yaşanacağını, ancak hafta ortasında yeni ve daha etkili bir sistemin devreye gireceğini belirtti.

MARMARA’DA 3 GÜNLÜK YAĞIŞ: 70 KİLOGRAMA KADAR ULAŞTI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağışların Orta Akdeniz kaynaklı olduğunu belirterek, “Cuma gününden bu yana, özellikle Cuma gecesinden itibaren başlayan yağışlı sistem Marmara’da etkili oldu. İstanbul’da son 3 günde düşen yağış miktarı 50 ile 70 kilogram arasında değişti. Çok kuvvetli bir yağış değil ancak süreklilik gösterdiği için bu seviyelere ulaştı” ifadelerini kullandı.

Tek, mevcut yağışların sel ve su baskını riski oluşturacak seviyede olmadığını ancak etkisinin hissedildiğini vurguladı.