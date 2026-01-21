YPG elebaşı İlham Ahmed İsrail kanalında İsrail'e yalvardı: Ya şimdi ya hiç

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıYPG elebaşı İlham Ahmed İsrail kanalında İsrail'e yalvardı: Ya şimdi ya hiçYPG elebaşı İlham Ahmed İsrail kanalında İsrail'e yalvardı: Ya şimdi ya hiçGiriş Tarihi: 21 Ocak 2026 18:11 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu YPG elebaşı İlham Ahmed, İsrail'le görüştüklerini açıkça kabul edip "İsrail'le temastayız, bu görüşmeler desteğe dönmeli” dedi. Ahmed, İsrail 24 kanalına bağlanıp "Ya şimdi yardım edin ya da artık sözlerin anlamı kalmayacak" diye yalvardı.Bunlar da Var 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026Salı 01:16YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar 20.01.2026Salı 00:22Elmadağ'da köpek saldırısı! Kadın komşusu sayesinde ölümden döndü 20.01.2026Salı 01:19İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti! 20.01.2026SalıCANLI YAYIN