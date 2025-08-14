PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul genelinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 292 kişinin de aralarında bulunduğu 735 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 1 milyon lirayı aşkın para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da "huzur" operasyonu! Denetimlerde 735 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "Huzur İstanbul" uygulaması, dün iki aşamalı olarak devreye alındı.

HELİKOPTER VE BOTLAR DESTEK VERDİ

Şehir genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 292 kişinin de aralarında bulunduğu 735 şahıs gözaltına alındı.İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 215 noktada 1455 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1401 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Uygulama kapsamında 363 bin 21 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

1 MİLYONU AŞKIN PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde ayrıca toplam 1 milyon 96 bin 33 lira ceza kesildi. 29 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 196 fişek ile 1879 gram uyuşturucu madde, 379 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 730 lira ve 20 avro ele geçirildi.

ARALARINDA YABANCILARDA VARDI

Ekiplerce 365 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

12 ARAÇ MEN EDİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 559 araç ve 3 bin 825 motosiklet kontrol edildi. 1995 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç trafikten menedildi.

