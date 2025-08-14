PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya açıkladı! Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi Gürcistan'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptıkları ortak operasyonla yakaladıklarını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya açıkladı! Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi Gürcistan'da yakalandı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakaladıklarını belirterek Gürcistan'da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basılarak Türkiye'nin aradığı 14 şahsın Gürcistan'da tek tek yakalandığını vurguladı.

Kırmızı bültenle aranan 12 ulusal seviyede aranan 2 suçlu yakalandı (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Kırmızı bültenle aranan 12 ulusal seviyede aranan 2 suçlu yakalandı (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

"Kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ülkemize iade işlemleri başlatıldı" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma'" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E. Y. suç örgütü üyesi B.K. isimli şahıs, 'Ticari Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O. isimli şahıslar, 'Nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.B. isimli şahıs, 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs, 'Tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S. isimli şahıs, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs, 'Hırsızlık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs, 'Suç örgütü kurma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'A. G.' suç örgütü üyesi T.G. isimli şahıs, 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y. isimli şahıslar, 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs , 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. isimli şahıs ve 'Kasten Öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan U.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Ülkemiz ve Gürcistan Polis Teşkilatı ekiplerine teşekkür ediyorum. Yapılan bu operasyon, uzun yıllardır sürdürülen yakın iş birliği tecrübemizin en somut örneklerinden biri. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

Kırmızı bültenle aranan 12 ulusal seviyede aranan 2 suçlu yakalandı (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)Kırmızı bültenle aranan 12 ulusal seviyede aranan 2 suçlu yakalandı (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
Takas İstanbul
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Emekliye en düşük 47 bin 425 TL aylık kazanç! EYT, SSK, BAĞKUR'luya 3'lü maaş formülü çıktı! 16.881 TL alanlar...
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Türk Telekom
Trump'tan Putin ile Alaska'da buluşmadan önce Zelenskiy'le görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantı
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet ağıyla ilgili sorulara tek cevap: "Hatırlamıyorum"
Karadeniz'in nemi İstanbul'da! Meteoroloji'den 4 günlük uyarı geldi: Poyraz sıcaklığı frenlese de serinlik getirmeyecek
CHP yalanlamıştı! Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: "Yarın partimize yeni isimler katılacak"
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!
CHP lideri Özgür Özel’in "İBB Borsası" iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı!
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"