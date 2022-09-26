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    • 26.09.2022 16:40
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    • 26.09.2022 16:55
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    Ekrem İmamoğlu Ayasofya Camii'nin intikamını mı alıyor? Göreve gelir gelmez ilk proje: Bizans'ı diriltelim

    Ayasofya Camii açıldığında Yunanistan'a yapılan bir panele katılarak "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" diyerek skandal imza atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de aklı sıra bunun intikamını almaya çalışıyor. İmamoğlu'nun intikam için devreye soktuğu proje ise Sultanahmet Meydanı'ndaki Bizans Hipodromu'nun tekrar ortaya çıkarılması. Bugün ilan edilen proje için İBB'nin asıl planı ise bundan tam 2 yıl önce devreye girdi. Bir başka deyişle CHP, İBB yönetimini aldıktan sonra ilk iş olarak Bizans ruhunu diriltmeyi seçti.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu Bizans’ı diriltmek istiyor

    İstanbul'da ulaşım her geçen gün saç baş yolduran sorunlardan biri. Üstelik İETT otobüsleri de CHP'nin yandaşlarına verdiği ihaleler ve gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle her gün ya bozuluyor ya da yeni bir kazaya karışıyor. İstanbul'da halkın temel sorunları böyleyken CHP'li İBB yönetiminin derdi ise Ayasofya Camii'nin intikamını almak ve Bizans'ı diriltmek.

    SON DAKİKA! BİZANS HİPODROMU'NU ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN PROJE SUNULDU
    İBB, günümüzde Sultanahmet At Meydanı ve Çevresi'nin altında kalan 1700 yıllık Bizans Hipodromu'nun ortaya çıkarılması için Koruma Bölge Kurulu'na proje sundu.

    İBB İKİ YIL ÖNCE BAŞVURU YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ
    Söz konusu proje İBB'nin yeni aklına gelen bir proje değil. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu sözlerle İBB'nin neredeyse göreve geldiği ilk günlerde yapmak istedikleri ilk projenin Bizans'ı diriltmek olduğunu itiraf ediyor: "İlk faz, üzerinde Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi'nin bulunduğu 'Sphendone' ile ilgili. Başvurumuzu yaptık ve Maliye Hazinesi'nden kiralama, tahsis, restorasyon karşılığı kullanma gibi yöntemlerle İBB'ye verilmesini talep ettik. Burada meydanın üstündeki binalarla ilgili talebimiz olmadı. Atıl durumda bulunan Sphendone'u hayata kazandırmak istiyoruz. Burada arkeolojik çalışmalar yapılacak, çok yüksek sütunlar arasındaki tarih hem İstanbul'a hem de turizme kazandırılacak ama talebimiz 2 yıldır karşılık bulmadı."

        ŞU ANDA ÜZERİNDE BİRÇOK TARİHİ YAPI VAR
        Yapıdan geriye kalanlar ise çok fazla değil. Seyircilerin bulunduğu tribünün üzerinde İbrahim Paşa Sarayı bulunuyor. Kralların yarışı izlediği imparatorluk locasının üstünde ise Sultanahmet Camii. Yarışları fakirlerin izlediği viraj noktası yani Sphendone ise ayakta olan tek yapı. Üzerinde Sultan Ahmet Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi binaları bulunuyor. Sphendone'un altı ise Osmanlı zamanında su sarnıcı olarak kullanılmış ve içeride hala su olduğu için yapının içinde ancak botla ilerlenebiliyor.

        AYASOFYA CAMİİ'NİN İNTİKAMI MI?
        İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ayasofya Camii'nin tekrar açılacağı günlerde Yunanistan'a bir panele katılmış ve orada "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" sözleriyle Bizans torunu olan Yunanları memnun etmişti.

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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu Ayasofya Camii'nin intikamını mı alıyor? Göreve gelir gelmez ilk proje: Bizans'ı diriltelim
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