Ekrem İmamoğlu Ayasofya Camii'nin intikamını mı alıyor? Göreve gelir gelmez ilk proje: Bizans'ı diriltelim

İstanbul'da ulaşım her geçen gün saç baş yolduran sorunlardan biri. Üstelik İETT otobüsleri de CHP'nin yandaşlarına verdiği ihaleler ve gerekli bakımların yapılmaması nedeniyle her gün ya bozuluyor ya da yeni bir kazaya karışıyor. İstanbul'da halkın temel sorunları böyleyken CHP'li İBB yönetiminin derdi ise Ayasofya Camii'nin intikamını almak ve Bizans'ı diriltmek.
SON DAKİKA! BİZANS HİPODROMU'NU ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN PROJE SUNULDU
İBB, günümüzde Sultanahmet At Meydanı ve Çevresi'nin altında kalan 1700 yıllık Bizans Hipodromu'nun ortaya çıkarılması için Koruma Bölge Kurulu'na proje sundu.
İBB İKİ YIL ÖNCE BAŞVURU YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ
Söz konusu proje İBB'nin yeni aklına gelen bir proje değil. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu sözlerle İBB'nin neredeyse göreve geldiği ilk günlerde yapmak istedikleri ilk projenin Bizans'ı diriltmek olduğunu itiraf ediyor: "İlk faz, üzerinde Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi'nin bulunduğu 'Sphendone' ile ilgili. Başvurumuzu yaptık ve Maliye Hazinesi'nden kiralama, tahsis, restorasyon karşılığı kullanma gibi yöntemlerle İBB'ye verilmesini talep ettik. Burada meydanın üstündeki binalarla ilgili talebimiz olmadı. Atıl durumda bulunan Sphendone'u hayata kazandırmak istiyoruz. Burada arkeolojik çalışmalar yapılacak, çok yüksek sütunlar arasındaki tarih hem İstanbul'a hem de turizme kazandırılacak ama talebimiz 2 yıldır karşılık bulmadı."