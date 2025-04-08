350 bin TL'lik gelirle 3.7 milyonluk kirayı nasıl ödedi? Acarkent'teki villa sahibi Murat Ongun'un yalanını ortaya çıkardı: "Peşin verdi"

Türkiye CHP 'li İBB 'deki yolsuzluk sarmalı ve Ekrem İmamoğlu 'nun vurgun 'eko'sistemine şahitlik ediyor. Suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanan İmamoğlu ile birlikte İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da cezaevine gönderildi.

Ongun’un oturduğu villanın 3.7 milyonluk yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)





ONGUN NASIL OLUR DA İMAMOĞLU'NDAN FAZLA MAAŞ ALIR?



Ekrem İmamoğlu ifadesinde aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti. Murat Ongun ise 350 bin TL kazandığını söyledi. "Ongun nasıl olur da İmamoğlu'ndan fazla maaş alır?" sorusu önem kazandı.



350 BİN TL'LİK GELİRLE 300 BİNLİK KİRAYI NASIL ÖDEDİ?



Maaş çelişkisi sürerken Murat Ongun'un beyan ettiği 350 bin TL ile Beykoz Acarkent'teki lüks villada nasıl oturduğu sorgulanır oldu.





Ongun, "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" dese de Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını söyleyip topu eski İBB Başkanı'na attı.



"Aylık gelirim 250 bin TL" diyen İmamoğlu'nun Murat Ongun'un villa kirasına destek olması çelişkiyi gözler önüne serdi.