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350 bin TL'lik gelirle 3.7 milyonluk kirayı nasıl ödedi? Acarkent'teki villa sahibi Murat Ongun'un yalanını ortaya çıkardı: "Peşin verdi"

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç ortağı Murat Ongun'un ikamet ettiği Beykoz Acarkent'teki villanın sahibi savcılığa ifade verdi. Villa sahibi, "3 milyon 717 bin 400 TL'lik yıllık kira ücreti Murat Ongun'un eşi üzerinden peşin ödendi" dedi. Aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden, 300 bin TL kira ile 4 katlı villada oturan Ongun, 250 bin TL gelir beyanında bulunan İmamoğlu'nun kirasını ödediğini söylemişti. Böylelikle Murat Ongun'un villa yalanı da elinde patlamış oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:40 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:46
350 bin TL’lik gelirle 3.7 milyonluk kirayı nasıl ödedi? Acarkent’teki villa sahibi Murat Ongun’un yalanını ortaya çıkardı: Peşin verdi

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Türkiye CHP'li İBB'deki yolsuzluk sarmalı ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgun 'eko'sistemine şahitlik ediyor.

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanan İmamoğlu ile birlikte İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da cezaevine gönderildi.

Ongun’un oturduğu villanın 3.7 milyonluk yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Ongun’un oturduğu villanın 3.7 milyonluk yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)


ONGUN NASIL OLUR DA İMAMOĞLU'NDAN FAZLA MAAŞ ALIR?

Ekrem İmamoğlu ifadesinde aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan etti. Murat Ongun ise 350 bin TL kazandığını söyledi. "Ongun nasıl olur da İmamoğlu'ndan fazla maaş alır?" sorusu önem kazandı.

350 BİN TL'LİK GELİRLE 300 BİNLİK KİRAYI NASIL ÖDEDİ?

Maaş çelişkisi sürerken Murat Ongun'un beyan ettiği 350 bin TL ile Beykoz Acarkent'teki lüks villada nasıl oturduğu sorgulanır oldu.

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Ongun, "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir" dese de Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını söyleyip topu eski İBB Başkanı'na attı.

"Aylık gelirim 250 bin TL" diyen İmamoğlu'nun Murat Ongun'un villa kirasına destek olması çelişkiyi gözler önüne serdi.

Ongun’un oturduğu villanın 3.7 milyonluk yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Ongun’un oturduğu villanın 3.7 milyonluk yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)



Yalanlarla örülü skandallar silsilesi bununla da sınırlı değildi...

VİLLA SAHİBİ YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Murat Ongun'un kira yalanını bizzat Acarkent'te oturduğu villanın sahibi ortaya çıkardı. Ongun'un yıllık 3.7 milyon TL olan kira ücretini eşi üzerinden peşin ödediği belirlendi.

Ev sahibi, N.K. savcılığa verdiği ifadede, "14.04.2024 tarihinde ARS Emlak tabela unvanlı iş yerinde Murat Ongun ve eşi ile birlikte kira sözleşmesini imzaladık ve bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar. Ben dairemi 1 yıllık kiraladım ve 1 yıllık
kira olarak 3 milyon 717 bin 400 TL'yi Z.A.G. Ongun isimli şahıs benim hesabıma gönderdi" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun suç ortağı Murat Ongun (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun suç ortağı Murat Ongun (Takvim.com.tr)


Böylelikle 350 bin TL gelirle kirası 300 bin TL olan villada oturan, 250 bin TL aylık geliri olan İmamoğlu'ndan destek aldığını söyleyen Murat Ongun'un sistematik bir biçimde yalan söylediği görülmüş oldu.

ONGUN'UN SUÇ ORTAĞINA KIRMIZI BÜLTEN

Öte yandan Murat Ongun'un suç ortağı Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına firar edişini organize ettiği söyleniyor. Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı iddia ediliyor.

Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisi tekne tatilinde (Takvim.com.tr)Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisi tekne tatilinde (Takvim.com.tr)


"MURAT ONGUN VE EMRAH BAĞDATLI'NIN İZNİ OLMADAN İBB'DE BİR ŞEY OLMAZ"

Hatırlanacağı üzere "paradan kule" skandalının gün yüzüne çıktığı günlerde şaibenin tanıklarından Hasan Şenyurt, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı için "Onların izni olmadan belediyede hiçbir şey olmaz. Bunu açıkça söylüyorum. Sistemi yöneten Murat Ongun. İzni olmadan hiçbir şey olmaz" demişti.

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