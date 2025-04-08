350 bin TL'lik gelirle 3.7 milyonluk kirayı nasıl ödedi? Acarkent'teki villa sahibi Murat Ongun'un yalanını ortaya çıkardı: "Peşin verdi"

Ekrem İmamoğlu'nun suç ortağı Murat Ongun (Takvim.com.tr)
Böylelikle 350 bin TL gelirle kirası 300 bin TL olan villada oturan, 250 bin TL aylık geliri olan İmamoğlu'ndan destek aldığını söyleyen Murat Ongun'un sistematik bir biçimde yalan söylediği görülmüş oldu.
ONGUN'UN SUÇ ORTAĞINA KIRMIZI BÜLTEN
Öte yandan Murat Ongun'un suç ortağı Emrah Bağdatlı'nın yurt dışına firar edişini organize ettiği söyleniyor. Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.
Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı iddia ediliyor.
Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ikilisi tekne tatilinde (Takvim.com.tr)
"MURAT ONGUN VE EMRAH BAĞDATLI'NIN İZNİ OLMADAN İBB'DE BİR ŞEY OLMAZ"
Hatırlanacağı üzere "paradan kule" skandalının gün yüzüne çıktığı günlerde şaibenin tanıklarından Hasan Şenyurt, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı için "Onların izni olmadan belediyede hiçbir şey olmaz. Bunu açıkça söylüyorum. Sistemi yöneten Murat Ongun. İzni olmadan hiçbir şey olmaz" demişti.