CHP'li Ekrem İmamoğlu Atina'da Türkiye'yi öyle kötüledi ki Yunanistan medyası "Atası Yunan" diye övdü

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'in resmi konuğu olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.
MİÇOTAKİS İLE BİR ARAYA GELDİ
2 günlük ziyaret (21-22 Eylül) kapsamında İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de bir araya geldi.
YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
İmamoğlu Atina ziyareti öncesi Yunan gazetesi Kathimerini'ye Türkiye'yi şikayet etti.
Türkiye'de bir yönetim sorunu varmış gibi göstermeye çalışan İmamoğlu, şunları söyledi:
"Yunanistan'ı bu boş tartışmalarla rahatsız etmeyelim. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Cumhurbaşkanına yakın gazetecilerin ve medyanın seçimlere daha uzun bir süre varken her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkarması, aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır."