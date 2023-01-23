CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!

YUNAN GAZETESİNE SKANDAL AÇIKLAMALAR: "SİYASET, YARGIYI REHİN ALDI"

Türkiye'deki bağımsız yargı organlarının verdiği kararın hükümetin talimatıyla alındığı yalanına sarılan İmamoğlu, "Beraatimi bekliyordum. Çünkü Türkiye'de herkes biliyor ki bana 'ahmak' diyen İçişleri Bakanı'na aynı cevabı verdim. Konunun Yüksek Seçim Kurulu ile ilgisi yok. 4 Kasım 2019'da bu açıklamayı yaptım ama 20 ay sonra, 27 Mayıs 2021'de dava açıldı. Maalesef siyaset yargıyı rehin almıştır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I DA ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'nin yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldı. Yargının verdiği kararla ilgili Erdoğan'ı suçlayan İmamoğlu, "Buradaki asıl mesele, Erdoğan'ın hepimize geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi görünmesi. Muhaliflerine son derece haksızlık ederken hukukun ve demokrasinin sadece kendisine işlemesini istiyor. Çağrımızda altı liderin desteği ve İstanbul halkının büyük desteği çok önemliydi. Seçimleri kazanıp Türkiye'yi rayına oturttuğumuz zaman dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.