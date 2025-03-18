PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)



"İKNA OLMAYANLAR VAR, ÇAĞRI YAPMAM... SAVAŞTA OLAN BİR GÜCE (PKK) BU NASIL SÖYLENİR"



PKK'nın zehirli yılanı silah bırakma konusunda örgüt içine çağrı yapmayacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



Birçok savaşçımız 1999 - 2000'li yıllarda katılmışlar, önderliği özgürleştirmek için. Bu arkadaşlarımız Apo'nun sesini duymaz, gözleriyle görmezse ikna olmaları kolay kolay gerçekleşmez.

Çağrı yapmıyorum dedim. Ben arkadaşlarla yaşıyorum, tanıyorum, biliyorum. İkna olmadan gerçekleştirmeyecekleri bir şey için neden çağrı yapayım! Elbette çağrı yapmam; çünkü yerini bulmaz. Bir de savaştayız. Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir!



Mevcut durumda ikna olmayan arkadaşlarımız, savaşçılarımız ve komutanlarımız vardır. Dışarıdan böyle konuşan arkadaşlar bildikleri kadarıyla değerlendiriyorlar fakat biz buradayız ve daha iyi biliyoruz. Bu hususta bazı konuların buradaki arkadaşlara bırakılması daha iyi olur.