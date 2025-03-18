PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)
"İKNA OLMAYANLAR VAR, ÇAĞRI YAPMAM... SAVAŞTA OLAN BİR GÜCE (PKK) BU NASIL SÖYLENİR"
PKK'nın zehirli yılanı silah bırakma konusunda örgüt içine çağrı yapmayacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Birçok savaşçımız 1999 - 2000'li yıllarda katılmışlar, önderliği özgürleştirmek için. Bu arkadaşlarımız Apo'nun sesini duymaz, gözleriyle görmezse ikna olmaları kolay kolay gerçekleşmez.
Çağrı yapmıyorum dedim. Ben arkadaşlarla yaşıyorum, tanıyorum, biliyorum. İkna olmadan gerçekleştirmeyecekleri bir şey için neden çağrı yapayım! Elbette çağrı yapmam; çünkü yerini bulmaz. Bir de savaştayız. Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir!
Mevcut durumda ikna olmayan arkadaşlarımız, savaşçılarımız ve komutanlarımız vardır. Dışarıdan böyle konuşan arkadaşlar bildikleri kadarıyla değerlendiriyorlar fakat biz buradayız ve daha iyi biliyoruz. Bu hususta bazı konuların buradaki arkadaşlara bırakılması daha iyi olur.
HDP'li terör turuklusu Selahattin Demirtaş ve DEM'li Sırrı Süreyya Önder (Takvim.com.tr)
DEMİRTAŞ'TAN "PAZARLIK YOK" MESAJI: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULMADI
İmralı üzerinden pazarlığa girişen, "anayasa" şartı koşan Kandil'in aksine süreçte herhangi bir pazarlık olmadığı, özellikle "anayasa" konusunun gündeme gelmediği bizzat DEM Parti ve HDP kaynaklarınca dile getiriliyor.
Edirne'deki terör tutuklusu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir" ifadelerini kullandı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ŞEREFİM ÜZERİNE TEMİN EDİYORUM Kİ BU İŞİN PAZARLIĞI YA DA ŞARTI YOK
İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder ise, "Sayın Bahçeli Meclis'te gelsin konuşsun, demişti. Dediğinden ricat edecek seciyede bir insan değil. Hep arkasında durdu. Öcalan dedi ki 'onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum' dedi. Bir talebi oldu mu? Hayır ve asla! Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim. Şerefim üzerine temin ediyorum ki, bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Ben de bu lafı kolay kolay kullanmam. Yarın gök kubbe altında ayan olmayan hiçbir şey yok." diye konuştu.
Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)
ANKARA KARARLI... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON UYARI... BAHÇELİ'DEN "BİR AN ÖNCE FESİH" ÇAĞRISI
Kandil her ne kadar silah bırakmamak için türlü bahanelerler pazarlık niyetinde olsa da Ankara kararlı. 40 yıllık terör belasının kökü kazınacak. PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber gömülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli Bahçeli, "PKK'nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi.