Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)





ANKARA KARARLI... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON UYARI... BAHÇELİ'DEN "BİR AN ÖNCE FESİH" ÇAĞRISI



Kandil her ne kadar silah bırakmamak için türlü bahanelerler pazarlık niyetinde olsa da Ankara kararlı. 40 yıllık terör belasının kökü kazınacak. PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber gömülecek.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.



MHP lideri Devlet Bahçeli Bahçeli, "PKK'nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi.