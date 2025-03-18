SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kandil'in 'Karayılan'ı "çağrı yapmam silah bırakmam" diyor! İmralı'ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var

PKK, silah bırakmamak için ayak diriyor. 52 yıldır mücadele ettiklerini kayıtsız şartsız teslim olmayacaklarını söyleyen elebaşı Murat Karayılan, "Bir mesajla bu iş olmaz, savaş sürerken kongre toplanmaz" dedi. Karayılan, "Bazı konular buradaki arkadaşlara bırakılmalı. İkna olmayanlar var" sözleriyle Öcalan'a meydan okudu. PKK tabanına "Silah bırak" çağrısı yapmayacağını belirten Kandil yılanı, "Apo'yu duymaz, görmezlerse ikna olmazlar. Neden çağrı yapayım? Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir" ifadelerini kullandı. İmralı üzerinden pazarlığa girişti, "anayasa" şartı koştu.

Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:27
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İmralı tarafından feshedilen terör örgütü PKK silah bırakmamak için türlü bahanelere sığınıyor, kaos simsarları pazarlık yapıp şart koşmaktan vazgeçmiyor.

Elebaşı Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Helin Ümit ve Cemil Bayık'tan sonra Kandil'in Karayılan'ı da süreci mayınlayacak eylem ve söylemler geliştirdi.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)

"52 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ, KAYITSIZ ŞARTSIZ TESLİM OLMAYIZ"

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, "52 yıldır mücadele ediyoruz kongre ve fesih kararı sıradan bir şey değil" diyerek silah bırakma konusunda ayak diredi.

"Kayıtsız şartsız teslimiyet olmaz" diyen Karayılan, "Barışçıl bir çözümü tartıştığımız karşı taraf, devlet bizi doğru anlamalı. Önderliğimizin bir çağrıyla gündeme getirdiği durum, sıradan bir şey değil. Çok önemli. 52 yıllık bir mücadeleyi, 41 yıldır silahlı savaş sürdüren kararlı militanlar var. Kongreyi toplama, fesih kararı alma, silah bırakma konusu sıradan bir şey değil. Bunun için bu hareketin kurucu Apo ancak bunu yapabilir" şeklinde konuştu.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)


İMRALI PAZARLIĞI, "ANAYASA" ŞARTI... "BİR MESAJLA BU İŞ OLMAZ, SAVAŞ SÜRERKEN KONGRE TOPLANMAZ"

"Sürecin ilerleyebilmesi için Apo aktif katılmalı. Bu konu bir mesaj göndermekle olmaz" deyip İmralı pazarlığına girişen Karayılan, "Kongredeki tüm konulardan Apo haberdar olmalı, cevap verebilmeli. Sürecin başarıya uğraması için her şey yerli yerinde, sağlıklı yürümeli. Bunun için de koşullar oluşturulmalı" şeklinde konuştu. Karayılan da tıpkı Cemil Bayık gibi "anayasa ve yasalar değişmeli" şartını koştu, "Devlet de üzerine düşeni yapmalı. O halde yasalarda düzeltme yapmanın adımları atılmalı. Bunu yapmak yerine kongrenin ne zaman toplanacağına odaklanıyorlar. Bölgede savaş sürerken bu gerçekleşebilir mi?" dedi.

ÖCALAN'A MEYDAN OKUDU

İmralı'dan gelen çağrıyı takmayan Karayılan, "Bu hususta bazı konuların buradaki arkadaşlara bırakılması daha iyi olur" diyerek Öcalan'a meydan okudu.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan ʺsilah bırakmaʺ çağrısı yapmayıp Öcalan'a meydan okudu (Takvim.com.tr)

"İKNA OLMAYANLAR VAR, ÇAĞRI YAPMAM... SAVAŞTA OLAN BİR GÜCE (PKK) BU NASIL SÖYLENİR"

PKK'nın zehirli yılanı silah bırakma konusunda örgüt içine çağrı yapmayacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Birçok savaşçımız 1999 - 2000'li yıllarda katılmışlar, önderliği özgürleştirmek için. Bu arkadaşlarımız Apo'nun sesini duymaz, gözleriyle görmezse ikna olmaları kolay kolay gerçekleşmez.

Çağrı yapmıyorum dedim. Ben arkadaşlarla yaşıyorum, tanıyorum, biliyorum. İkna olmadan gerçekleştirmeyecekleri bir şey için neden çağrı yapayım! Elbette çağrı yapmam; çünkü yerini bulmaz. Bir de savaştayız. Savaşta olan bir güce nasıl böyle bir şey söylenir!

Mevcut durumda ikna olmayan arkadaşlarımız, savaşçılarımız ve komutanlarımız vardır. Dışarıdan böyle konuşan arkadaşlar bildikleri kadarıyla değerlendiriyorlar fakat biz buradayız ve daha iyi biliyoruz. Bu hususta bazı konuların buradaki arkadaşlara bırakılması daha iyi olur.

HDP'li terör turuklusu Selahattin Demirtaş ve DEM'li Sırrı Süreyya Önder (Takvim.com.tr)HDP'li terör turuklusu Selahattin Demirtaş ve DEM'li Sırrı Süreyya Önder (Takvim.com.tr)

DEMİRTAŞ'TAN "PAZARLIK YOK" MESAJI: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULMADI

İmralı üzerinden pazarlığa girişen, "anayasa" şartı koşan Kandil'in aksine süreçte herhangi bir pazarlık olmadığı, özellikle "anayasa" konusunun gündeme gelmediği bizzat DEM Parti ve HDP kaynaklarınca dile getiriliyor.

Edirne'deki terör tutuklusu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ŞEREFİM ÜZERİNE TEMİN EDİYORUM Kİ BU İŞİN PAZARLIĞI YA DA ŞARTI YOK

İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder ise, "Sayın Bahçeli Meclis'te gelsin konuşsun, demişti. Dediğinden ricat edecek seciyede bir insan değil. Hep arkasında durdu. Öcalan dedi ki 'onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum' dedi. Bir talebi oldu mu? Hayır ve asla! Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim. Şerefim üzerine temin ediyorum ki, bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Ben de bu lafı kolay kolay kullanmam. Yarın gök kubbe altında ayan olmayan hiçbir şey yok." diye konuştu.

Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uyardı: Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider (Takvim.com.tr)


ANKARA KARARLI... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON UYARI... BAHÇELİ'DEN "BİR AN ÖNCE FESİH" ÇAĞRISI

Kandil her ne kadar silah bırakmamak için türlü bahanelerler pazarlık niyetinde olsa da Ankara kararlı. 40 yıllık terör belasının kökü kazınacak. PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber gömülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli Bahçeli, "PKK'nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: 5 saatte 300’den fazla şehit
Koza Altın
Bahis operasyonunda 4 gizli tanık her şeyi itiraf etti! Emekli albay da işin içinde çıktı
CHP’li başkandan oğluna kıyak! 5 yıldır işe gitmiyor! Sosyal medyada yemek videosu paylaşıyor
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
Türk Telekom
İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu
Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı...
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yıllardır çözülemeyen sorunu çözeceğiz | Muhalefete tepki: İllüzyon peşinde koşuyorlar
Yeni düzende kilit aktör Türkiye! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten AB’ye hem tepki hem çağrı | Öncelik PKK’nın feshi pazarlık yok
Donald Trump açıkladı: Kennedy suikastına dair 80 bin sayfa belge açıklanacak!
Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu: Entübe edilen Tanyeli hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Trump’tan İran’a açık tehdit: Sonuçları korkunç olacak
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek mi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı sallantıda mı? CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten önemli açıklamalar
DEM Parti heyetinden önce MHP’ye sonra AK Parti’ye ziyaret! Yol uzun hedef tek amaç Terörsüz Türkiye... Samimi bir görüşme oldu
İkinci zoom cuntası mı? İmamoğlu’nun diploma giderse CHP koltuğu cepte dursun planı: Çalık’ı İBB’ye Özel’i emekliye gönderme hesabı
Tel Aviv İmamoğlu’na bel bağladı! Siyonist mecradan Ekremci analiz: Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam