SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul etti: "Alçak iftiralara müsaade edemeyiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. CHP'nin sokak çağrısı sonrası polisi hedef alanlara sert tepki gösteren Erdoğan "Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 17:30
Başkan Erdoğan Türk Polis Teşkilatı heyetini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul etti: Alçak iftiralara müsaade edemeyiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul (X)Başkan Erdoğan'dan önemli kabul (X)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul (X)Başkan Erdoğan'dan önemli kabul (X)

Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul (X)Başkan Erdoğan'dan önemli kabul (X)

Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlar
Takas Bank
Başkan Erdoğan CHP’nin geçmişini hatırlattı: CHP demek cunta demektir
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın’dan skandal hareket! Türk Polis Teşkilatı pankartını tutmadı sosyal medyadan tepki yağdı
Trump tarifesi Apple’ı vurdu: ABD’de gündem iPhone fiyatları Çinliler alaya aldı: Fabrikalarda obezler…
İBB kamyonetiyle insan kaçakçılığı! Sınırda yakalandılar
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında
CIA ajanı Rubin’den MİT’e küstah teklif! Başkan Erdoğan’a idam sehpası tehdidi: Yunan basınında kalleş yazı
CHP ve Kandil aynı çizgide! PKK Kent Uzlaşısı’na sahip çıkıyorum diyen Özgür Özel’e sahip çıktı: Mustafa Karasu’dan skandal sözler
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’den bir misilleme daha
Sustalı Ceylan 2. bölümde heyecan dorukta: Yusuf yaşayacak mı?
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
CHP’de yine kurultay depremi! Berhan Şimşek krizi yaşanmıştı: Olay başvuru geldi!
Kim bu cunta sevdalısı sokak teröristi? Ekremci Youtube kanalında Başkan Erdoğan’a Menderes de asıldı tehdidi: Ayaklanma çağrısı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 28 Şubat kafası! Mehmet Aydıner’den skandal sözler: Fakültemde başörtülü istemiyorum
ABD’nin yüksek vergi tarifelerine takılan ülkeler rotayı Türkiye’ye kırdı!
ÇALIŞAN ANNEYE HER AY 23 BİN TL! Nasıl başvurulur? Şartlar neler?
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı