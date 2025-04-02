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İBB'deki yolsuzluk çarkında "yasa dışı bahis" bombası! Trol ağı ile ne bağı var? "Heybedeki turp için bundan daha iyisi olamaz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki devasa yolsuzluk çarkı her geçen gün yeni bir skandalla büyüyor. 560 milyar TL’yi bulduğu iddia edilen vurgunun yalnızca ihale yolsuzlukları ve rüşvetten ibaret olmadığı, belediyenin yasa dışı bahis şebekeleriyle de bağlantılı olduğu öne sürüldü. Trol ağları üzerinden kara para aklama, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması ve sosyal medya operasyonlarının finansmanı dikkat çeken detaylar arasında. Daha önce Takvim.com.tr'nin güdeme getirdiği iddiayı köşesine taşıyan Sabah Yazarı Dilek Güngör, "Bana kalırsa 'heybedeki turp' için bundan daha iyisi olamaz!" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:43
İBB’deki yolsuzluk çarkında yasa dışı bahis bombası! Trol ağı ile ne bağı var? Heybedeki turp için bundan daha iyisi olamaz

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk çarkına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor...

İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK EKİBİ TUTUKLANDI
Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

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560 MİLYARLIK VURGUN
560 milyar TL'yi bulduğu konuşulan yolsuzluk çarkında CHP'li delegelere para dağıtılması, açık hava reklam mecralarından 8 milyar TL'lik kayıt dışı gelir, Capacity AVM'den 5 milyon euro rüşvet talebi, 50 milyon dolarlık villaların 15 milyon TL'ye satışı, delege borsaları, naylon faturalarla aklanan paralar, Silivri-Çatalca'da usulsüz arsa alımları ve 200'den fazla ihalede usulsüzlük gibi çarpıcı suçlamalar yer alıyor.

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YOLSUZLUĞU PERDELEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTILAR BATI'YA ŞİKAYET ETTİLER
CHP yönetimi CHP'li tanık itiraflarına rağmen yolsuzluğa "siyasi" operasyon diyerek önce sokakları karıştırdı sonra ise sözde "demokrasi" adı altında BBC, CNN, The New York Times, DW, Le Monde gibi yayın organlarına konuşarak Türkiye'yi Batı ve ABD'ye şikayet etti. Özgür Özel yönetimi "boykot" diyerek ekonomiyi ve medyayı hedef aldı.

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BİR DE YASADIŞI BAHİS BOMBASI
CHP olayları perdelemek için her yolu denerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması yeni boyutlar kazanıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güingör' ün aktardığına göre, belediyenin trol ağı ile yasa dışı bahis şebekeleri arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

"HEYBEDEKİ TURP İÇİN BUNDAN DAHA İYİSİ OLAMAZ"
Bağlantıya ilişkin detayları yazan Güngör, "Bana kalırsa 'heybedeki turp' için bundan daha iyisi olamaz!" dedi.

Güngör'ün "Trol ağı - yasa dışı bahis ilişkisi..." başlığıyla kaleme aldığı yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Şu aralar nereye gitsem birileri İBB ile yasa dışı bahis ağları arasında ilişki olduğunu söylüyor.
Yahu, bir taraftan 'hak-hukuk-adalet' diyerek gençleri sokak eylemlerine davet eden muhalefet partisi, diğer taraftan gençleri bataklığa sürükleyen yasa dışı bahis baronlarıyla kirli ilişkilere girmiş olabilir mi?
Önce bana da inandırıcı gelmedi. Fakat araştırınca şaşırtıcı bağlantılar dikkat çekiyor.
Hatırlar mısınız?

Übeyit Bartın'ın yakalandığı operasyon (Takvim.com.tr Arşiv)Übeyit Bartın'ın yakalandığı operasyon (Takvim.com.tr Arşiv)

SİBERGÖZ OPERASYONUNDA YAKALANDILAR
Geçen yıl mart ayının ortasında Aydın'da "SİBERGÖZ-27" operasyonu oldu. Anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartın yakalandı. Sonra da mahkemeye çıkarılıp tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturmasıydı. Bartın'ın kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte X hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaptığı, takipçi kazandığı ve yasa dışı sitelerin reklamlarını paylaştığı, bu yolla vatandaşları bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edilmişti.

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40 MİLYON ERİŞİME ULAŞIYOR
Bartın, 12 milyonu aşkın takipçisi olan 54 hesap dışında ilişkide olduğu diğer ağlarla 40 milyon erişime ulaşıyordu. İBB'ye de diğer belediyelere de çalışan biriydi. Hatta son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendisi muhalefet kanadının trol başıydı. İBB ile para trafiği ifşa olan Bartın, tweetgram, Zam Haber, Mevzu Ekrem, Bee Haber gibi birçok sosyal medya hesabını kontrol ediyordu.

Fotoğrafta: Umut ŞenolFotoğrafta: Umut Şenol

Sonra İBB yolsuzluk soruşturması sırasında gözaltına alınıp tutuklanan bir isim daha var. O da 7B isimli medya şirketinde Üst Düzey Yöneticilik yapan ve CORE isimli medya tanıtım ve iletişim şirketinin sahibi olan, İBB Meclis Üyesi, Gerçek Gündem'in eski sahibi, eski Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol… Biliyorsunuz, Şenol'un da İBB trol ağını finanse ettiği ortaya çıktı. Hatta Şenol tarafından finanse edilen trol ağının içerik üreticilerinin Übeyit Bartın'ın akrabaları olduğu deşifre oldu.

Savcılıkların tespit ettiği, bu isimlerin beslediği trol hesaplarını inceleyin. Hepsinin yasa dışı bahis siteleriyle iltisakları var. Sık sık trol ordusunun yasadışı bahis sitesi reklamları paylaşımlarına tanık olabilirsiniz. Hatta yasa dışı bahis siteleriyle takipleşmelerine… O halde soru şu… Tüm bunlar tesadüf olabilir mi? Ya da bilmediğimiz nasıl bir çark dönüyor? Eğer kirli bir ilişki ağı varsa bunu topluma kim, nasıl açıklar?
Bana kalırsa 'heybedeki turp' için bundan daha iyisi olamaz!"

TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRMİŞTİ
CHP kurultayındaki "Şaibe" iddialarını dile getiren Tolgahan Erdoğan geçtiğimiz ay Takvim.com.tr'ye verdiği röportajda İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili yasa dışı bahis iddiasını gündeme getirmişti. Tolgahan Erdoğan, İBB'nin yasa dışı bahis işine bulaştığına yönelik söylentilerin olduğunu dile getirip "Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım gerçekten çıkacak mı? Ben de merakla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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