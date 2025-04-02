İBB'deki yolsuzluk çarkında "yasa dışı bahis" bombası! Trol ağı ile ne bağı var? "Heybedeki turp için bundan daha iyisi olamaz"

İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK EKİBİ TUTUKLANDI Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı

560 MİLYARLIK VURGUN

560 milyar TL'yi bulduğu konuşulan yolsuzluk çarkında CHP'li delegelere para dağıtılması, açık hava reklam mecralarından 8 milyar TL'lik kayıt dışı gelir, Capacity AVM'den 5 milyon euro rüşvet talebi, 50 milyon dolarlık villaların 15 milyon TL'ye satışı, delege borsaları, naylon faturalarla aklanan paralar, Silivri-Çatalca'da usulsüz arsa alımları ve 200'den fazla ihalede usulsüzlük gibi çarpıcı suçlamalar yer alıyor.

YOLSUZLUĞU PERDELEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTILAR BATI'YA ŞİKAYET ETTİLER

CHP yönetimi CHP'li tanık itiraflarına rağmen yolsuzluğa "siyasi" operasyon diyerek önce sokakları karıştırdı sonra ise sözde "demokrasi" adı altında BBC, CNN, The New York Times, DW, Le Monde gibi yayın organlarına konuşarak Türkiye'yi Batı ve ABD'ye şikayet etti. Özgür Özel yönetimi "boykot" diyerek ekonomiyi ve medyayı hedef aldı.

BİR DE YASADIŞI BAHİS BOMBASI

CHP olayları perdelemek için her yolu denerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması yeni boyutlar kazanıyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güingör' ün aktardığına göre, belediyenin trol ağı ile yasa dışı bahis şebekeleri arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildi.