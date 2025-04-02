Devlet Bahçeli'den "Türkiye partisi" açıklaması: Sadece dağdaki terör değil şehirdeki vandalizm de bitecek!

SADECE TERÖR DEĞİL ŞEHİRDEKİ VANDALİST ANLAYIŞ DA BİTİRİLMELİ Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması yönündeki gayretlerin sürdüğünü belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızca dağdaki terörün değil şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesi elzemdir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir " ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , "Terörsüz Türkiye ve Siyasi Partiler" hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında terörü tamamen bitirmiş bir Türkiye'yi inşa etmek etnik ve dini kökenine, siyasi aidiyetine, mezhebine meşrebine bakmaksızın her bir vatandaşımızın hayrınadır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, "İmralı açıklamasında ayrı bir devlet, federasyon, herhangi bir şekilde özerklik ya da kültüralist talepler olmaksızın örgütü silah bırakmaya çağırması Türkiye'de yeni bir sürecin başlaması için önemli bir adım olmuştur. Bu sürecin tam olarak başarıya ulaşması terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan ya da sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının da tarihe karışması ile mümkün olabilecektir" dedi.

TÜRKİYE PARTİSİ OLMANIN ÇERÇEVESİ Türkiye partisi olmak isteyen siyasi hareketlerin kapsayıcı, barışçıl ve toplumun tamamına hitap eden bir söylem geliştirmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Silah bırakma süreci sonrası siyasi partilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği, Türkiye partisi olma idealinin nasıl inşa edilebileceği ve meclis-siyaset-toplum uyumunun nasıl sağlanabileceği gibi sorulara sağlıklı cevaplar oluşturabilmek, siyasetin ve siyasi partilerin kurumsallaşmasını da mümkün kılacaktır" açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

"Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye herkesin ortak arzusudur" diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli TÜRKGÜN gazetesine yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Milli kaynaklarımızı sömüren terörü gündemden tamamen çıkaracak, "terörsüz Türkiye" hedefimiz bu anlayışla gerçeğe dönüşecektir.

Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması yönündeki gayret sürmekte, Türkiye önemli bir eşiği aşmak için milli, sosyal ve siyasi titizlikle faaliyet yürütmektedir.

Ya terör ya demokrasi, ya silah ya siyaset yönündeki tercihlerin ortaya konulacağı bu süreç, silahsız ve terörsüz Türkiye'de siyasetin ve siyasi partilerin nasıl olması, nelere dikkat etmesi gerektiğini de gündeme getirmektedir.

Terörsüz Türkiye, terörü geçmişiyle normalleştirmek değil, tüm varlığıyla fiil ve eylemleriyle, katliamlarıyla lanetlemek, hayatın her yerinden ve zihinlerden çıkarmaktır.



Tam demokrasi böyle bir zihinsel ve sosyal iklimde istendiği gibi gelişebilecektir.

Türkiye partisi olmanın siyaset ayağı, sosyal ilişki boyutu, TBMM'ne yansıması, toplumsal uzlaşma ve uyum meselesi siyaset felsefesi yönüyle de ele alınarak değerlendirilmesi gerekli bir husustur.

Türkiye partisi olmak Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş olmakla hukuken sağlansa da "Türkiye Partisi" kavramsallaştırmasının altında yatan temel motivasyon Türkiye Cumhuriyetine, ortak tarih ve kültüre, gelecek tasavvuruna ve ortak yaşama iradelerine bağlılık bu anlamda kurulan duygudaşlıktır.

Bu doğrultuda tüm partilerin, öncelikle şiddetten arınması, her türlü silahlı örgütle ilişkisini tamamen kesmesi ve demokratik meşruiyet üzerinden siyaset yapması gerekir.

Türkiye partisi olmak, bölgesel veya etnik temelli bir siyasi hareketten, ülke çapında geniş bir tabana hitap eden bir partiye dönüşmek anlamına gelir.

Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve barışçıl siyaseti öncelik haline getirmeyi, meşru demokratik zeminde mücadele eden bir parti olmayı zorunlu kılar.

Farklı kesimlerden vatandaşların parti içinde ve siyasi süreçlerde temsil edilmesini mümkün kılmayı etnik ve mezhepsel kimliklerin ötesine geçen bir söylem geliştirilmeyi, Türkiye'nin ortak değerlerine ve birlik içinde çoğulculuk ilkesine vurgu yapmayı gerektirir.

Türkiye partisi olma hedefinde, meclis, siyaset ve toplum arasındaki uyum büyük önem taşır.

Bu üç bileşenin uyum içinde olması için meclis ayağında temsilin güçlendirilmesi, siyaset ayağında kapsayıcı politikalar geliştirilmesi, toplumda kucaklayıcı bir anlayışın egemen olması sağlanmalıdır.

Türkiye partisi olmak isteyen siyasi hareketler, kapsayıcı, barışçıl ve toplumun tamamına hitap eden bir söylem geliştirmelidir.

Siyaset felsefesi açısından, demokratik meşruiyetin halkın rızasına ve hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiği unutulmamalıdır.

Böylece siyaset şiddetten arınarak çoğulcu ve kapsayıcı bir demokrasiye evrilebilecektir.

Bu çerçevede somutlaştırmak gerekirse Türkiye partisinden beklenenler şunlar olabilecektir:

-Türk devletinin kuruluş ilkelerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılık.

-Türkiye'nin hukuk düzenine uygun hareket etme.

-Ortak tarih, kültür ve medeniyete, gelecek tasavvuruna, birlikte yaşama iradesine güçlü vurgu, tasada ve kıvançta bir olma yönünde duygudaşlık.

-Vatandaş odaklılık

-Bölgesel veya belirli kimlikler üzerinden değil Türkiye'nin bütününe yönelik toplumsal sorunlara odaklanan bir siyaset anlayışının egemen olması

-Milli birliği içselleştirme

-Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak görmeme, amaçları için terörü yöntem olarak görenleri lanetleme

-Türkiye'yi temsil noktasında milli hedef ve politikalara göre hareket etme

-Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, daha müreffeh bir ülke olması, huzur ve güvenliği, beka ve birlikteliği için çalışma

-Bölücü, dışlayıcı, toplumu kışkırtıcı, tahrik edici, ayrıştırıcı dil kullanmama

-Anayasal düzene, hukuk normlarına uygun söylem geliştirme

-PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini meşrulaştırmama

-Kimlik siyasetini öne çıkarmak yerine kapsayıcı Türk vatandaşlığı üzerinde mutabakat

-Türkiye'nin birliği, bekası ortak geleceği ve güçlü Türkiye için çaba sarfetme

-Siyasete katılımı artırma, teşkilatlarında çeşitliliği sağlama

-Etnik temelli siyaseti çağrıştıran unsurlardan vaz geçme

-Devlet kurumlarıyla iletişimi güçlendirme

-Devlet karşıtı politika ve söyleme son verme

-Parti programlarında istiklal marşı okuma, Türk bayrağı asma gibi ritüelleri yerine getirme

-Kurucu değerlere Atatürk'e sahip çıkmak

-Şehidine ağlamak, milli maç galibiyetine sevinmek

-Milli sınırlar içinde üniter yapıda birlikte yaşama iradesine inançla bağlı olmak, tek devlet, tek millet, tek vatan tek bayrak ta birleşmek, anayasanın ilk üç maddesindeki kurucu ilkere sadık olmak

-Güçlü Türkiye ve müreffeh toplum için politika geliştirmek

-Kısaca Önce ülkem ve milletim diyebilmek hep birlikte Türkiye'ye inanmaktır.

Evrensel demokratik normlara göre de demokratik siyaset, bireylerin ve toplumun ortak yaşamını düzenleyen bir yönetim biçimidir ve hukukun üstünlüğü, halkın katılımı, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi unsurlar üzerine inşa edilir. Sadece belirli bir kesimin değil, milli hedef ve ilkeler doğrultusunda tüm toplumun çıkarlarını gözeten kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimser.