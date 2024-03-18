SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın trolü yakalandı! CHP'nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki skandallar bitmek bilmiyor. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen CHP'deki para sayma görüntülerinin ardından yeni bir usulsüzlük daha patlak verdi. CHP'nin kirli trol ağını yöneten ve İBB ve ABB'den milyonlarca TL para aldığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, dün Aydın'da yapılan operasyonla yakalandı. Sabah Gazetesi yazarı Hilal kaplan CHP'nin içine düştü kirli ilişkiler yumağını ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:43 Güncelleme 18 Mart 2024, 09:06
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan ve İBB ile ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın Didim'de gözaltına alındı.


SİBERGÖZ-27 OPERASYONU İLE YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yönelik anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin'in Aydın'da düzenlenen 'Sibergöz-27' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

CHP'Lİ BELEDİYELER SERVET ÖDEMİŞ
İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı. Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı.

İBB TARAFINDAN 1,5 MİLYON TL'LİK FON ALDI
Söz konusu trol ağı tarafından, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlendi. Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., "muhtelif organizasyonlar" için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında gerçekleşti.

CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın Didim'de gözaltına alındı.CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın Didim'de gözaltına alındı.



İŞTE ÜBEYD AYDIN'IN TROL AĞI...
ZAM Haber, Bee Haber, Seçime Doğru, Mevzu Ekrem, Çocuk terörü, Mevzu Kürtlere, kürt birisi, Musicart, tweetgram, Ne Zorsun, Günlük Cringe Dozu, alfa video kuşağı, gerildik, Miras Kalacak, alternatif mizah, Z kuşağı Terörü, mizah sarmalı, Mimari Facialar, Atan Alır Beyler, ayaktaalkisla, Yerinde Küfür, 10/10 EV, tc medya efsaneleri, 1 IQ İNSANLAR, BARBİOLOG, hikayene yanıt verdi, Siyasi tweetler, bir öncekinden daha kötü, KYB Media, Bilim Camiasından Enstantaneler, Dank Memes, bn, Hoş geldin Yeni Fobi, Bilim Camiası Memes, Bomonti Sokağı, Feminist Haber, Allahım Nasip Etme, Kesin Yaşanmıştır Bu, AzBilinenEfsane Duyarlar, HerGunBirDozz, Efsane Spor Yorumları.


CHP'DE MİLYONLUK İFŞALAR
Sabah Gazetesi yazarı Hilal kaplan CHP'nin içine düştü kirli ilişkiler yumağını ele alan bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın o yazısı…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kısmen gördüğümüz CHP'nin içindeki ayrışma Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlıktan ayrıldığı kurultay sonrası gittikçe belirgin hale geldi. Bunun tezahürü olarak CHP içindeki fraksiyonlardan karşı tarafla ilgili yolsuzluk iddiaları birbiri ardına geliyor.
Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu ancak ne hikmetse hiç alakası olmadığı iddia edilen para balyalarından sonra şimdi de CHP'nin bu seçim döneminde gazete, televizyon, Instagram ve Facebook için 400 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.



Bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı sır olmayan 23 Derece isimli hesabın yöneticisi Gökhan Özbek televizyondan açıkladı.
Aynı isim CHP'nin kongre tartışmalarına girdiği 2023 Ağustos ayında başka bir açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu'nun Murat Ongun vasıtasıyla yüzlerce sayfayı bulan bir trol ağını beslediğini iddia etmişti.

Özbek'in 400 milyonluk medya operasyonu açıklamasının ertesinde sosyal medyada ne kadar yalan dolan, iftira ve şantaj varsa bir şekilde bağlantısı olan onlarca sosyal medya hesabıyla bağlantılı Übeyit Bartın yasa dışı bahis operasyonu sonucu gözaltına alındı.



Şahsın yüzbinlerce takipçili sosyal medya hesaplarıyla kurduğu sistem ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta çok sayıda CHP'li için paylaşım yaptırdığı ortaya çıktı. Bu işlemler sonucu 2023 yılında sadece resmî olarak 1.5 milyon lira ödeme aldığı tespit edildi.

Sadece resmî diyorum çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bina satın alırken dahi bir kâğıda tutanak yazıp para dağıtabiliyor.
Übeyit Bartın isimli şüphelinin ve onunla bağlantılı trol ağının CHP'li başka isimlerden para alıp almadığı, bu paraların hangi yollarla tahsil edildiği soruşturma sonucu ortaya çıkacak.

Ancak bizzat CHP içindeki isimlerin itirafları ile CHP'nin yüz milyonlarca lirayı sosyal medya organizasyonu için harcadığı artık şüphe götürmez bir gerçek.

23 Derece isimli hesabın yöneticisi Gökhan Özbek23 Derece isimli hesabın yöneticisi Gökhan Özbek

Ekrem İmamoğlu'nu övsünler diye İBB'nin YouTuber ihalesine çıktığını bile gördük. Ancak sanki bütün bunlar yaşanmamış gibi CHP medyası kafasını başka bir yöne çeviriyor. Bir süre sonra da CHP'yi aklamak için tam saha atağa başlıyorlar.

Başkan Erdoğan'ın katıldığı bir düğüne katılan bir davetlinin aldığı trafik cezası bile bu çok "muhalif" gazeteciler için daha dikkat çekici bir konu oluyor. Bunun nedeninin ideolojik körlük olduğunu düşünenlere Sabah gazetesindeki yazılarımı kontrol etmelerini rica edeceğim. Orada bir dönem CHP medyasında aktif yer almış etkin isimlerin açıklamaları sonrası yazdığım konuları görecekler.



CHP'li belediyelerin ballı ihaleleri, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin dağıttığı milyonlar, CHP'nin en büyük medya kanalı olan ve neredeyse her gün temiz toplum masalları anlatan Halk TV'nin patronunun zenginleşme sürecine dair anlatılanlar ve İstanbul Boğazı'ndaki milyonlarca dolarlık kaçak villası...
Yani mesele ideolojik körlük değil tamamen duygusal... CHP'li isimli isimsiz trollere, gazeteci görünümlü reklamcılara, en sevdiği şiirlerden biri olan Tevfik Fikret'in "Han-ı Yağma" şiirinin dizelerini armağan ediyorum.

"Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı iştiha sizin; Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin! Efendiler! Pek açsınız, bu çehrenizde bellidir; Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, kim bilir?"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın trolü yakalandı! CHPli İBB ve ABBden 1,5 milyon TLlik fon! Dikkat çeken PKK detayıEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşın trolü yakalandı! CHPli İBB ve ABBden 1,5 milyon TLlik fon! Dikkat çeken PKK detayı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’cülerin firar rotası deşifre oldu! Hat oyunu açığa çıktı
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında
Casper
Başkan Erdoğan’dan ’Kadim Dostlar’ iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... İstanbul Murat’ına erecek
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın trolü yakalandı! CHP’nin yüzlerce sayfalık ağı deşifre oldu! Servet dökmüşler
Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananları değerlendirdi: Oyundan çok yaşananlar konuşuldu
Türk Telekom
Emekliye kazanç takvimi! Kime, ne verilecek? İşte ikramiye ve maaş zamları hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Sahurda yumurta iftarda hurma! İşte Ramazan ayında oruç tutanlar için en iyi 8 besin...
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi | Sahte kayıtlar, şantaj, tehdit ne ararsan var
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı: Sahaya giren taraftarlar futbolcularla kavga etti! İşte o görüntüler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak
Kate Middleton’ı kim öldürdü? Prenses Diana’nın sırdaşından kan donduran iddia: Sapkın ritüele kurban mı gitti? Kraliyet Ailesi 72 saat içinde açıklayacaktı: Yeni fotoğraf geldi
CHP/DEM’in ’kürdistan’ hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt’ta ’kanton’ planı
SON DAKİKA