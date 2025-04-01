Türkiye'ye karşı Özgür Özel ve siyonist İsrail aynı safta! Boykot ile asıl hedeflenen ne? Skandal çağrıya sert tepkiler: "Kasaları boşaltanlar sokakları dolduramaz"

"Yarın alışveriş yapmayacağım çünkü ülkemi ve halkımı çok seviyorum" diye BOYKOT ÇĞRISI YAPANLARIN ÇOĞU, TURKİYE"Yİ ve HALKI SEVMEYEN HAİNLERİN TUZAGINA ÇEKİLİYORLAR. TÜRKIYE EKONOMISINI, ESNAFI, KUCUK ve ORTA OLCEKLI ISLETMELERI BATIRMAK, ORADA CALISAN MILYONLARCA INSANI ACLIGA MAHKUM ETMEK ISTEYENLERIN TUZAGINA DUŞMEYINIZ EY YURTSEVERLER.. INSAN KENDI ULKE EKONOMISINI HANCERLER MI?

2 NİSAN GÜNLÜK BOYKOT

Konsept kısaca şudur: 1 hafta önceden 1 günlük protesto haberini yayıyorsun. O gün hiç bir şey alınmıyor, olabildiğince minimum yaşanıyor, etrafta in cin top oynar halde oluyor. Bu hem gövde gösterisi hemde ev de oturanı protestoya dahil ediyor.

Eğer bir firma o güne özel kampanya yaparsa genel boykot listesine ekleniyor.

1 gün ile başlayıp haftada 1 güne çıkarılıyor sonra haftada 2.

Amaç ekonomiye zarar değil, halk eğitmek dost düşman belli ettirmek. Sonuçta o günün alışverişi önceki ve sonraki güne kalcak.

Büyüdükçe müthiş psikolojik etkisi var, dışarı çıkanlar gittikçe daha boş bir ülke görüyorlar yalnız hissediyorlar. 'biz yoksak bu ülke yok" mesajı veriliyor .