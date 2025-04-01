Türkiye'ye karşı Özgür Özel ve siyonist İsrail aynı safta! Boykot ile asıl hedeflenen ne? Skandal çağrıya sert tepkiler: "Kasaları boşaltanlar sokakları dolduramaz"

Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasından tutuklandı ve CHP'li Özgür Özel yapılan yolsuzluğu aklamak için tüm tüm tuşlara bastı.
CHP'DE YÖNETİM ŞİFRESİ: LİNÇ-KAOS-BOYKOT
Sokak çağrısıyla vandalları sokağa döküp, Türkiye'nin ekonomisine destekte bulunan birçok yerli ve milli markayı tek tek açıklayıp boykot çağrısında bulunması yetmezmiş gibi gündeme bu kez "2 Nisan tüketim boykotu" skandalıyla geldi.
CHP'DE ROTAYI SİYONİSTLER Mİ BELİRLİYOR?
Özgür Özel çığırtkanlığıyla Türkiye'nin ekonomik geleceğini hedef alırken, İsrail'in kanlı başbakanı Netanyahu'nun oğlu da Türkiye'ye yönelik sosyal medya hesabından boykot çağrısında bulundu. Türkiye'nin karşısında birleşen bu ittifak, "CHP'de rotayı siyonistler mi belirliyor?" sorularını da beraberinde getirdi.
86 MİLYON MİLLİ EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKIYOR
Türkiye ekonomisini hedef alan skandal çağrılar sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. İşte o tepkilerden bazıları...
Bu k.... neyi emrediyorlarsa içimizde şerefsizler de onu yapıyor… Devletin gücü bu yahudi k..... de,içimizde besledikleri köpeklerine de yeter.. İzleyin..
Kasaları boşaltanlar sokakları dolduramaz. Boykotla yolsuzluk aklanamaz. Gençlerimiz asla aldanmasın!
BOYKUT'un asıl amacı
"Yarın alışveriş yapmayacağım çünkü ülkemi ve halkımı çok seviyorum" diye BOYKOT ÇĞRISI YAPANLARIN ÇOĞU, TURKİYE"Yİ ve HALKI SEVMEYEN HAİNLERİN TUZAGINA ÇEKİLİYORLAR. TÜRKIYE EKONOMISINI, ESNAFI, KUCUK ve ORTA OLCEKLI ISLETMELERI BATIRMAK, ORADA CALISAN MILYONLARCA INSANI ACLIGA MAHKUM ETMEK ISTEYENLERIN TUZAGINA DUŞMEYINIZ EY YURTSEVERLER..
INSAN KENDI ULKE EKONOMISINI HANCERLER MI?
2 NİSAN GÜNLÜK BOYKOT
Konsept kısaca şudur: 1 hafta önceden 1 günlük protesto haberini yayıyorsun. O gün hiç bir şey alınmıyor, olabildiğince minimum yaşanıyor, etrafta in cin top oynar halde oluyor. Bu hem gövde gösterisi hemde ev de oturanı protestoya dahil ediyor.
Eğer bir firma o güne özel kampanya yaparsa genel boykot listesine ekleniyor.
1 gün ile başlayıp haftada 1 güne çıkarılıyor sonra haftada 2.
Amaç ekonomiye zarar değil, halk eğitmek dost düşman belli ettirmek. Sonuçta o günün alışverişi önceki ve sonraki güne kalcak.
Büyüdükçe müthiş psikolojik etkisi var, dışarı çıkanlar gittikçe daha boş bir ülke görüyorlar yalnız hissediyorlar. 'biz yoksak bu ülke yok" mesajı veriliyor .
BOYKOT İLE ASIL HEDEFLERİ NELER?
Peki Türkiye'nin yerli ve milli markalarına yönelik boykot ile ne yapmaya çalışıyorlar? İşte ekonomik sabotaj ve halkı esnafı esir alma planlarını da içeren o kirli hedefler...
Boykot ile asıl hedefleri