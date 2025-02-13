İBB hakkında "yasa dışı bahis" iddiası! CHP'li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'de anlattı: "Önümüzdeki günlerde göreceğiz...."

Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı





"BU BİR İHBARDIR" DEYİP ANLATTI: ALİ MAHİR BAŞARIR'IN ADRESE TESLİM İHALELERİ



CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Mersin'de adrese teslim ihalelere ön ayak olduğunu öne süren Tolgahan Erdoğan, "Ben buradan yetkililere sesleniyorum; Ali Mahir Başarır o firmanın yetkilileriyle Mersin'de görüşmüş mü, görüşmemiş mi? Telefon kayıtlarından, HTS kayıtlarından çıkarsınlar. Aynı yerde buluşup yemek yemişler mi yemişler. Şimdi baktığınız zaman ben diyorum ki bir gün öncesinden, firmaya bu kadar ihaleye ihaleye bu kadar firma girecek ama bu firma alacak diyorum. Ya bu gerçekten çok büyük bir ihbardır adrese teslim ihale veriliyor" dedi.