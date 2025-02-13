İBB hakkında "yasa dışı bahis" iddiası! CHP'li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'de anlattı: "Önümüzdeki günlerde göreceğiz...."

"Şaibe"
ile anılan CHP
kurultayının en önemli tanığı Tolgahan Erdoğan
Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren
ve Sunucu Editörümüz Fatma Gül
'ün sorularını yanıtladı.
Kurultayda verilen siyasi rüşvetleri işaret eden Erdoğan, "Ümraniye'de 4 delegenin üçü meclis üyesi oldu birinin 3 kardeşi İBB'de işe girdi"
ifadelerini kullandı. "CHP'Yİ DİZAYN ETMEK İÇİN 250 MİLYON DOLAR HARCANDI"
Beşiktaş'taki soruşturmanın İBB
'ye sıçramasının muhtemel olduğunu dile getiren Tolgahan Erdoğan, ihale yolsuzluğuna karışan firmanın delegelerle para trafiği içerisinde olduğundan bahsetti. Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var"
dedi.
CHP'li belediyelerde şaibeli bir yerel seçim süreci olduğunu açık açık söyleyen Erdoğan, "Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız"
şeklinde konuştu.
Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı İBB HAKKINDA "YASA DIŞI BAHİS" İDDİALARI
Öte yandan Tolgahan Erdoğan
, İBB
'nin yasa dışı bahis işine bulaştığına yönelik iddiaların olduğunu da söylüyor. "İBB'deki bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili açılan soruşturmalarla ilgili aldığım bir duyum var"
diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Sayın Erdoğan da tam bunu duyduğum gün "Bu işin daha poker masası, kumar masası, rulet masası var"
dediğinde acaba gerçekten bu iddia doğru mu diye düşünmüştüm.
Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Sadece, İBB'ye bir operasyon olur mu, yolsuzluk ya da işte bu terör bağlantılarıyla ilgili mi olur? Onu göreceğiz. Ama bu iddia da bakalım gerçekten çıkacak mı? Ben de merakla bekliyorum.
Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı BEŞİKTAŞ'TAN İHALE ALAN FİRMA DELEGELERE PARA MI DAĞITTI? Tolgahan Erdoğan
, Esenyurt'la başlayan Beşiktaş'la devam eden ve dün KCK terör yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalara dikkat çekti.
Erdoğa, "Tünelin sonundaki ışığın ben İBB olduğunu görüyorum. Çünkü şöyle; az önce bahsettiğimiz Beşiktaş'tan ihale alan firma, Diyarbakırlı bir firma. O firmayla ilgili mesela kurultay döneminde, Güneydoğu delegelerindeki para trafiğinin içerisinde olduğuna yönelik mesela bu son bir haftada iddialar dolaştı"
şeklinde konuştu.