2 Nisan 2025 Salı günü, ASKİ ve İSKİ baraj doluluk oranları, Türkiye'nin en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul, baharın ilk günlerinde yağışla güne başlarken, yurt genelinde de hava durumu benzer şekilde seyrediyor.
2 Nisan 2025 Salı günü, ASKİ ve İSKİ baraj doluluk oranları, Türkiye'nin en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul, baharın ilk günlerinde yağışla güne başlarken, yurt genelinde de hava durumu benzer şekilde seyrediyor.
2 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Yeni oran İstanbul barajlarında yüzde 80.22 olarak ölçülmüştür.
İSKİ doluluk oranları, barajlara göre dağılımı:
Ömerli barajı doluluk oranı % 93,71
Terkos barajı doluluk oranı % 80,62
Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,28
Darlık barajı doluluk oranı % 78,37
Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,36
Pabuçdere barajı doluluk oranı % 84,33
Alibey barajı doluluk oranı % 64,04
Kazandere barajı doluluk oranı % 85,25
Elmalı barajı doluluk oranı % 94,04
Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 38,58
ASKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
ASKİ resmi sitesinde yer alan verilere göre;
|Barajların Toplam Hacmi (m3):
|1.585.393.000