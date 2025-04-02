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2 Nisan 2025 ASKİ - İSKİ | Ankara baraj doluluk oranı ve İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

2 Nisan 2025 Salı günü, ASKİ ve İSKİ baraj doluluk oranları, Türkiye'nin en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul, baharın ilk günlerinde yağışla güne başlarken, yurt genelinde de hava durumu benzer şekilde seyrediyor. Peki İstanbul ve Ankara'da barajlardaki son durum ne? Bahar yağmurları, barajların doluluk oranlarına nasıl yansıdı? İşte Alibey, Istrancalar, Terkos ve Ömerli ve Ankara barajlarındaki son durum.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 09:43
2 Nisan 2025 ASKİ - İSKİ | Ankara baraj doluluk oranı ve İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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2 Nisan 2025 Salı günü, ASKİ ve İSKİ baraj doluluk oranları, Türkiye'nin en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul, baharın ilk günlerinde yağışla güne başlarken, yurt genelinde de hava durumu benzer şekilde seyrediyor.

İSKİİSKİ

2 Nisan 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Yeni oran İstanbul barajlarında yüzde 80.22 olarak ölçülmüştür.

İSKİİSKİ

İSKİ doluluk oranları, barajlara göre dağılımı:

Ömerli barajı doluluk oranı % 93,71

Terkos barajı doluluk oranı % 80,62

İSKİİSKİ

Büyükçekmece barajı doluluk oranı % 75,28

Darlık barajı doluluk oranı % 78,37

İSKİİSKİ

Sazlıdere barajı doluluk oranı % 58,36

Pabuçdere barajı doluluk oranı % 84,33

İSKİİSKİ

Alibey barajı doluluk oranı % 64,04

Kazandere barajı doluluk oranı % 85,25

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Elmalı barajı doluluk oranı % 94,04

Istrancalar barajı doluluk oranı ise % 38,58

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ASKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

ASKİ resmi sitesinde yer alan verilere göre;

Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.585.393.000

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