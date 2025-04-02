2 Nisan 2025 Salı günü, ASKİ ve İSKİ baraj doluluk oranları, Türkiye'nin en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul, baharın ilk günlerinde yağışla güne başlarken, yurt genelinde de hava durumu benzer şekilde seyrediyor.