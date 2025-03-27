İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU DAVASINDA ORANTISIZ ZENGİNLEŞENLER VE AÇIKLANAMAYAN HESAP HAREKETLERİ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı Dönemi

• Ekrem İmamoğlu adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunuyor.

• İmamoğlu; Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla kendi adına geçirdi.

• Babası Hasan İmamoğlu'ndan da Balıkesir-Edremit konumlu 5 adet taşınmazı bağış yoluyla kendi adına geçirdi.

• İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin %60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, %40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait.

• İmamoğlu İnşaat, 3 yılda kaynağı açıklanamayan paralarla 117 taşınmaz edindi:

o 19 dükkân

o 19 mesken

o 63 konut

o 8 ofis

o 6 büro

o 2 arsa

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu gerekçesiyle İmamoğlu İnşaat'a el koydu.

Murat Ongun (Takvim.com.tr)



Murat Ongun

• Beylikdüzü'nde bir evi olduğu belirtilen Ongun'un 2023 yılına kadar banka hesap hacmi en fazla 300 bin TL'ydi.

• Ancak 2023'te bu rakam 2 milyon 366 bin TL'ye, 2024'te ise 3 milyon 45 bin TL'ye kadar yükseldi.

• Ongun, İBB Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı, çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ve reklamcı Hüseyin Köksal'la birlikte hareket ediyordu. Kılıç ihaleleri organize ediyor, Bağdatlı ise bu ihalelere girecek firmaları ve para trafiğini yönetiyordu.

• Bu organizasyon 2022-2024 arasında 20 şirkete ait 170 ihalede sahtecilik yaptı.

• İmamoğlu'na bağlı suç örgütü, özellikle açık hava reklam ihaleleri üzerinden büyük bir yolsuzluk ağı kurdu ve 8 milyar TL'yi aşan haksız kazanç sağladı.

• Bu yapının başında İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun yer alıyordu.

• Ongun, ihale süreçlerini İBB Kültür A.Ş. ve İpek A.Ş.'nin yöneticileriyle birlikte organize ediyordu.

• İhaleler öncesi ve sonrası kararlar, para paylaşımı ve kimin kazanacağı gibi detaylar gece geç saatlerde üç ayrı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda kararlaştırılıyordu.

• Bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimler yer alıyordu.

• Açık hava reklam ihaleleri, bu şekilde önceden belirlenen 4 firmaya dağıtıldı:

o Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya, Urban Medya

o Murat Kapki'ye ait MSO Reklam, Sin Medya

o Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya

o İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon, Vizyonkent

• Bu firmalara verilen alan sayısı ile gerçekten kullandırılan reklam alanları arasında ise büyük farklar vardı.

• Aradaki farktan elde edilen gelir, naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandı ve suç örgütüne aktarıldı.

• Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler naylon fatura kesiyorlardı.

• Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı da yine yoğun bir şekilde bu naylon fatura işlemlerini gerçekleştirenler arasındaydı.

CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat (solda), gözaltına alındı. (AA/19 Mart)



Mahir Polat

• Beyoğlu'nda bir evi olduğu belirtilen Mahir Polat'ın 2022'ye kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin TL'ydi.

• 2022 itibariyle bu miktar birdenbire 4 milyon 357 bin TL'ye kadar yükseldi.

Adem Soytekin (Takvim.com.tr) Adem Soytekin

• Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinde eskiden kalfa olarak çalışan Adem Soytekin, İmamoğlu'nun önce Beylikdüzü Belediye Başkanı sonra İBB başkanı olmasından sonra mega zengin haline geldi.

• Soytekin'in üzerine kurulan şirketlere belediyeden çok sayıda ihale verildi.

• 2020-2024 arasında hesaplarına yaklaşık 1,25 milyar TL para girdi.

• Sıradan bir sıvacıyken an itibariyle şahsi ve şirket hesaplarındaki tutar: yaklaşık 600 milyon TL