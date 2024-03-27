İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu tescillendi. İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı.
Gelişme üzerine köşeye sıkışan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" diyerek mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villaya sahip olduğunu kabul etti.
Ekrem İmamoğlu'nun beyan etmediği 3 villanın İmamoğlu İnşaat'ın paravan şirketi Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı ortaya çıktı.
Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişinin İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere CHP'deki balya balya para sayma görüntülerinde baş aktörlerden biri de Tuncay Yılmaz. Yılmaz'ın hem paraları ofise taşıdığı hem de saydığı anlara dair görüntüler mevcut.
Gelelim Güllüce Tarımcılık isimli paravan şirkete...
İMAMOĞLU'NA YAKINI ŞİRKETİ KURUP VİLLALARI ALDI
Şirket 2021'de Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Trabzon doğumlu Ali Nuhoğlu tarafından 50 bin TL sermaye ile kuruldu. Nuhoğlu, şirketi kurduktan 1 hafta sonra İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarını satın aldı. Aynı Nuhoğlu seçimlere günler kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti.
Öte yandan Ali Nuhoğlu'nun kendi şahsi hesaplarından 10 milyonlarca TL'yi parça parça 13.04.2021 tarihinde Güllüce Tarımcılık'a yolluyor.