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İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da bulunan 50 Milyon Dolar değerindeki 3 villasını mal beyanında göstermemesinin altından büyük bir vurgun çıktı. Bahse konu villaları satın alan Güllüce Tarımcılık vurgunda başrolü oynadı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ali Nuhoğlu, belirli tarihlerde 10 milyonlarca TL'yi parça parça şirkete yolladı. Nuhoğlu'nun parayı temin ettiği Nuhoğlu İnşaat ise; İBB'nin ihalelerle ihya ettiği ATZ Enerji'den yüklü ödeme aldı. Akçeli para trafiği ve girift ilişkilerle bezeli bu süreçte İmamoğlu familyasının 3 villayı İBB kasasından elde edilen kaynakla aldığı tescillendi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 22:37 Güncelleme 27 Mart 2024, 23:05
İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu tescillendi. İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı.

Gelişme üzerine köşeye sıkışan İmamoğlu, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerindedir" diyerek mal beyanında yer almayan 1,5 Milyar TL değerindeki 3 villaya sahip olduğunu kabul etti.




Ekrem İmamoğlu'nun beyan etmediği 3 villanın İmamoğlu İnşaat'ın paravan şirketi Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı ortaya çıktı.

Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişinin İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü Tuncay Yılmaz olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere CHP'deki balya balya para sayma görüntülerinde baş aktörlerden biri de Tuncay Yılmaz. Yılmaz'ın hem paraları ofise taşıdığı hem de saydığı anlara dair görüntüler mevcut.

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Gelelim Güllüce Tarımcılık isimli paravan şirkete...

İMAMOĞLU'NA YAKINI ŞİRKETİ KURUP VİLLALARI ALDI

Şirket 2021'de Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Trabzon doğumlu Ali Nuhoğlu tarafından 50 bin TL sermaye ile kuruldu. Nuhoğlu, şirketi kurduktan 1 hafta sonra İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarını satın aldı. Aynı Nuhoğlu seçimlere günler kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti.

Öte yandan Ali Nuhoğlu'nun kendi şahsi hesaplarından 10 milyonlarca TL'yi parça parça 13.04.2021 tarihinde Güllüce Tarımcılık'a yolluyor.


Peki Ali Nuhoğlu'na bu para nasıl geliyor? Dananın kuyruğu tam da bu noktada kopuyor...

İBB İHALELERLE İHYA ETTİ

Ali Nuhoğlu bu parayı Nuhoğlu İnşaat AŞ'den, Nuhoğlu İnşaat'ın ise ödemeyi ATZ Enerji'den aldığı öğrenildi. ATZ Enerji detaylıca mercek altına alındığında 2019-2024 yılları arasında İBB'den yüklüce ihaleler aldığı ortaya çıktı.

İBB KASASINDAN İMAMOĞLU FAMİLYASINA...

Gelinen bu noktada Güllüce Tarım'ın Ekrem İmamoğlu'na devrettiği 3 villanın İBB kasasından yapılan ödemeyle alındığı anlaşıldı.

İmamoğlu'nun sakladığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı!



Bu akçeli para trafiği ve girift ilişkiler ağının devamı da oldukça dikkat çekici...

01.03.2024'te şirketin sermayesinin birden 50.000 TL'den 46.750.000 TL'ye çıkartılıdığı ve şirkete yine aynı mekanizmalarla nakit veya EFT ile para sokulduğu gözlemlendi.

İmamoğlu'nun yakın isimlerden biri olan Ali Nuhoğlu da şirketten alacaklarını şirket kasasından tahsil ettiği öğrenildi.

07.03.2024'de ise Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarımcılık'taki %100 hissesini İmamoğlu İnşaat AŞ adına Tuncay Yılmaz'a devretmesi dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu İnşaat'ın %80'ni Ekrem İmamoğlu'na ve % 20'siyse babası Hasan İmamoğlu'na ait.

VURGUNUN BÖYLESİ

Böylelikle İmamoğlu familyasının Sarıyer'deki 3 villayı ahbap - çavuş ilişkileri ve İBB bütçesini kullanarak paravan şirketler eliyle mülk edinmesi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

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