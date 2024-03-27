İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...

Peki Ali Nuhoğlu 'na bu para nasıl geliyor? Dananın kuyruğu tam da bu noktada kopuyor... İBB İHALELERLE İHYA ETTİ Ali Nuhoğlu bu parayı Nuhoğlu İnşaat AŞ'den, Nuhoğlu İnşaat'ın ise ödemeyi ATZ Enerji'den aldığı öğrenildi. ATZ Enerji detaylıca mercek altına alındığında 2019-2024 yılları arasında İBB'den yüklüce ihaleler aldığı ortaya çıktı. İBB KASASINDAN İMAMOĞLU FAMİLYASINA... Gelinen bu noktada Güllüce Tarım'ın Ekrem İmamoğlu 'na devrettiği 3 villanın İBB kasasından yapılan ödemeyle alındığı anlaşıldı.





Bu akçeli para trafiği ve girift ilişkiler ağının devamı da oldukça dikkat çekici...



01.03.2024'te şirketin sermayesinin birden 50.000 TL'den 46.750.000 TL'ye çıkartılıdığı ve şirkete yine aynı mekanizmalarla nakit veya EFT ile para sokulduğu gözlemlendi.



İmamoğlu'nun yakın isimlerden biri olan Ali Nuhoğlu da şirketten alacaklarını şirket kasasından tahsil ettiği öğrenildi.



07.03.2024'de ise Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarımcılık'taki %100 hissesini İmamoğlu İnşaat AŞ adına Tuncay Yılmaz'a devretmesi dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu İnşaat'ın %80'ni Ekrem İmamoğlu'na ve % 20'siyse babası Hasan İmamoğlu'na ait.



VURGUNUN BÖYLESİ



Böylelikle İmamoğlu familyasının Sarıyer'deki 3 villayı ahbap - çavuş ilişkileri ve İBB bütçesini kullanarak paravan şirketler eliyle mülk edinmesi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

