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Son dakika: CHP'deki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabat'a mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.'den 6 ay boyunca çanta çanta para

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu para sayma görüntülerinde yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. CHP’nin yerel seçimler öncesinde çıkan skandalı hakkında İş insanı Hasan Şenyurt elindeki ses kaydını savcılıkla paylaştı. Söz konusu kayıtta İmamoğlu’na yakın olan Karsal Örme isimli şirketin sahibi Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Aydın’ın “Kültür A.Ş.’den taşıdığımız çantalarda dolar ve Euro vardı” sözleri var. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 07:11 Güncelleme 24 Mart 2024, 07:19
Son dakika: CHP’deki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabat’a mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay boyunca çanta çanta para

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CHP'deki kara para skandalı Türkiye'nin resmen gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında iş insanı Hasan Şentürk, "tanık" sıfatıyla ifade verdi ve savcılığa kayıt dışı para işlemlerine ilişkin ses kaydını dinletti.

"KÜLTÜR A.Ş.'NİN PARALARI 6 AY BOYUNCA TUNCAY YILMAZ'A TAŞINDI"-
Kayıt dışı para soruşturmasının tek tanığı işadamı Hasan Şentürk, SABAH'a konuştu. Hasan Şentürk, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ettiği ses kaydında Karsal Örme isimli şirketin sahibi Hüseyin Köksal şoförü Servet Aydın'ın anlatımları olduğunu söyledi.

Hasan Şentürk, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Kültür A.Ş.'den alınan paraların CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından tahsis edilen çakarlı milletvekili aracıyla 6 ay boyunca İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a taşındığını ifade etti.

"TAŞINAN PARA MİLLETİN PARASI"
Hasan Şentürk, "Kültür A.Ş.'de elden ihalelerle gelen paralar bunlar. Ortada kayıt dışı para var. Kültür A.Ş'den 6 ay boyunca taşınan para milletin parası. İddia edilen paranın rakamı da 200 milyonu aşkın olduğu ifade ediliyor. 6 ay boyunca çanta çanta taşınıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇAKARLI ARAÇ TAHSİS ETTİLER"
Kayıt dışı para soruşturmasının tek tanığı iş insanı Hasan Şentürk'ün açıklamaları şöyle:

"Bu para kayıt dışı para. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani milletin parası. Bu para CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın iş insanı Hüseyin Köksal'a verdiği çakarlı milletvekili arabasıyla taşıdığını biliyorum. İş insanı Hüseyin Köksal'a çakarlı milletvekili aracını tahsis ediyor. Bu tahsis edilen aracını özel işlerinde ve sosyal hayatında da kullanıyor."

"POLİS DURDURMADIĞI İÇİN ÇOK RAHATLAR"
"Serdal Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Kültür A.Ş.'ye 2019 Ağustos ayında genel müdür olarak atanmıştı. Kültür A.Ş.'nin paraları Tuncay Yılmaz'a (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) götürülüyor. Çakarlı milletvekili aracının polis tarafından durdurulamamasından dolayı çok rahatlar."

"SERVET AYDIN, HÜSEYİN KÖKSAL'IN 17 YILLIK ŞOFÖRÜ"
"Zaten ses kayıtlarında, Karsal Örme isimli şirketin sahibi Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın, '6 ay çakarlı arabayla para taşıttı. 'Çantayı koysana' diyor. Çantayı bir açtım. Silme Euro, dolar. Odaya götürüyor' dediği yer alıyor.

Servet Aydın, Hüseyin Köksal'ın 17 yıllık şoförü. Ailenin içinde abi, kardeş gibi olmuşlar. Ses kaydını soruşturmayı yürüten savcı da dinledi. Servet Aydın, '6 ay ay boyunca çanta çanta Euro taşıdık' diyor. Bu Eurolar Tuncay Yılmaz'a taşınıyor.

Kültür A.Ş.'de elden ihalelerle gelen paralar bunlar. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın, hangi bankada ve şubede kasası olduğunu savcılıkta anlattım.

Kültür A.Ş'nin paraları CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından iş insanı Hüseyin Köksal'a tahsis edilen makam aracıyla taşınıyor. Şoför Servet Aydın, makam aracıyla taşıdığı paraları İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a veriliyor. Para sayma görüntülerindeki Eurolar Kültür A.Ş.'nin tarafından verilerek para sayılan alana götürülüyor. 6 ay boyunca bu işlem yapılıyor."

"SERDAL TAŞKIN, EKREM İMAMOĞLU'NUN YAKIN DOSTU"
"Serdal Taşkın'ın, Ekrem İmamoğlu'nun yakın dostudur. Serdal Taşkın, Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bir şirket kuruyor. Bir dönem boyunca bu şirket sadece Beylikdüzü Belediyesi'nden ihale alıyor, yaklaşık 42 milyonluk ihale alıyor. Serdal Taşkın'ın, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda direkt onu Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atıyor. Mazbatasını aldıktan sonra iki ay sonra Serdal Taşkın'ı atıyor."

"CANAN KAFTANCIOĞLU, ŞÜPHELİ SIFATIYLA ÇAĞRILDIĞI İÇİN ÜZGÜNDÜ"
"Bu davanın tek tanığı benim. Canan Kaftancıoğlu da, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. İl binasının ilk satışındaki noter olayına kadarki işlemleri Canan Kaftancıoğlu yürütmüştü ama sonradan el çektirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ekibi devreye girdi. Geçtiğimiz gün ayaküstü Canan Kaftancıoğlu ile ayaküstü sohbet ettik. Şüpheli sıfatıyla çağrıldığı için üzgündü." "Bu paraların kaynağı bilinmiyordu. Yardım parası ve bağış olduğu söylendi.

Halbuki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Kültür A.Ş.'nin parası Özgür Karabat'ın çakarlı aracıyla 6 ay boyunca taşındı. Bu paralar 2019 yılında taşındı. Serdal Taşkın da, 2019 Ağustos ayında genel müdür oldu."

ŞOFÖR SERVET AYDIN 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞIRILDI
Hasan Şentürk; şoför Servet Aydın'a ait ses kaydında '6 ay çakarlı arabayla para taşıttı. 'Çantayı koysana' diyor. Çantayı bir açtım. Silme Euro, dolar. Odaya götürüyor' dediğinin yer aldığını ve söz konusu ses kaydını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiğini söyledi.

Hasan Şentürk'ün ifadesinin ardından para sayma görüntülerde ofise para getirdiği saptanan Karsal Örme isimli şirketin sahibinin şoförü Servet Aydın 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

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