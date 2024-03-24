Son dakika: CHP’deki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabat’a mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay boyunca çanta çanta para

"TAŞINAN PARA MİLLETİN PARASI"

Hasan Şentürk, "Kültür A.Ş.'de elden ihalelerle gelen paralar bunlar. Ortada kayıt dışı para var. Kültür A.Ş'den 6 ay boyunca taşınan para milletin parası. İddia edilen paranın rakamı da 200 milyonu aşkın olduğu ifade ediliyor. 6 ay boyunca çanta çanta taşınıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇAKARLI ARAÇ TAHSİS ETTİLER"

Kayıt dışı para soruşturmasının tek tanığı iş insanı Hasan Şentürk'ün açıklamaları şöyle: "Bu para kayıt dışı para. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani milletin parası. Bu para CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın iş insanı Hüseyin Köksal'a verdiği çakarlı milletvekili arabasıyla taşıdığını biliyorum. İş insanı Hüseyin Köksal'a çakarlı milletvekili aracını tahsis ediyor. Bu tahsis edilen aracını özel işlerinde ve sosyal hayatında da kullanıyor."

"POLİS DURDURMADIĞI İÇİN ÇOK RAHATLAR"

"Serdal Taşkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan Kültür A.Ş.'ye 2019 Ağustos ayında genel müdür olarak atanmıştı. Kültür A.Ş.'nin paraları Tuncay Yılmaz'a (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü) götürülüyor. Çakarlı milletvekili aracının polis tarafından durdurulamamasından dolayı çok rahatlar."

"SERVET AYDIN, HÜSEYİN KÖKSAL'IN 17 YILLIK ŞOFÖRÜ"

"Zaten ses kayıtlarında, Karsal Örme isimli şirketin sahibi Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Aydın'ın, '6 ay çakarlı arabayla para taşıttı. 'Çantayı koysana' diyor. Çantayı bir açtım. Silme Euro, dolar. Odaya götürüyor' dediği yer alıyor. Servet Aydın, Hüseyin Köksal'ın 17 yıllık şoförü. Ailenin içinde abi, kardeş gibi olmuşlar. Ses kaydını soruşturmayı yürüten savcı da dinledi. Servet Aydın, '6 ay ay boyunca çanta çanta Euro taşıdık' diyor. Bu Eurolar Tuncay Yılmaz'a taşınıyor.