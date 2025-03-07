Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar

Özkan Çelik'in başkan vekili olduğu İSKEF İBB ile iş birliği içerisinde (Takvim.com.tr)



İSKEF VE İBB İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE



Aynı zamanda bir sürücü kursu olduğu öğrenilen Özkan Çelik'in İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu İSKEF'te başkan vekili olduğu öğrenildi.



İSKEF'in 2023 yılında CHP'li İBB ile "eğitim ve sınav güzergah" konusunda iş birliği yapması, İBB iştiraki Boğaziçi AŞ. heyetinin İSKEF'i ziyaret etmesi manidar bir detay olarak kayıtlara geçti.