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İBB'ye "terör" soruşturmasında hakimlik kararı! İmamoğlu Atatürk maskesine sığınıp yargıyı tehdit etti | "Azat Barış" itirafı geldi

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu hakkında, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı uyarınca kuvvetli suç şüphesi olduğu kaydedildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın üzerlerine atılı "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri" anlatıldı. Öte yandan İmamoğlu PKK sorulunca "Atatürk" maskesine sığındı. Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan "Azat Barış" itirafında bulundu.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 16:06
İBB’ye terör soruşturmasında hakimlik kararı! İmamoğlu Atatürk maskesine sığınıp yargıyı tehdit etti | Azat Barış itirafı geldi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakıldığı, 3 kişinin de tutuklandığı 4 şüpheli hakkındaki hakimlik kararına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu sıkışınca Atatürk maskesine sığındı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu sıkışınca Atatürk maskesine sığındı (Takvim.com.tr)


İMAMOĞLU SIKIŞINCA ATATÜRK MASKESİNE SIĞINDI

Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunan Ekrem İmamoğlu, PKK ve kent uzlaşısı sorulunca "Atatürk" maskesine sığındı.

İmamoğlu, "Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçecek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi anasının karnından doğmadı" deyip "Bu tür meslek namusunu ve ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur. Yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir" sözleriyle savcılığı ve yargı camiasını hedef gösterdi.

Mahir Polat ve Azat Barış (Takvim.com.tr)Mahir Polat ve Azat Barış (Takvim.com.tr)


MAHİR POLAT'TAN "AZAT BARIŞ" İTİRAFI

Tutuklanan şüpheli Mahir Polat ifadesinde, Azat Barış'la 4-5 yıl önce karşılaştığını, ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını söyledi.

Din tarihi çalıştığını belirten Polat, "Azat Barış'ın Yezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Bu maksatla görüşmüş olabilirim. Ağır sağlık sorunlarım var. Doktor takibine devam etmekteyim. En son 2 hafta önce anjiyo oldum. Tarih ve kültür araştırmaları, milli değerlerimizin ortaya çıkması için çalışmalar yaptım. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir." dedi.

Şüpheli Resul Emrah Şahan ise ifadesinde, terörle herhangi bir irtibatı olmadığını, olmayacağını ve teröre destek vermeyeceğini söyledi.

HDP/DEM'li Azad Barış (Takvim.com.tr)HDP/DEM'li Azad Barış (Takvim.com.tr)


"AZAT BARIŞ İBB İLE KURUMSAL GÖRÜŞMELER YAPTI"

Belediye Başkanı olarak sorumlulukları çerçevesinde görevini yaptığını ve partisinin gündeminde "Kent Uzlaşısı"nın olmadığını anlatan Şahan," Azat Barış'la 2019 yılında DEM'in Genel Başkan Yardımcısı olduğu zamanlarda İBB'yle yapmış olduğu kurumsal görüşmeler sırasında tanıştım. DİAYDER Derneği ile herhangi bir bağlantım ya da ilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

HAKİMLİK KARARINDA HTS KAYITLARININ BULUNDUĞU VURGULANDI

Hakimlik kararında, "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan" tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu'nun, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı uyarınca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı.

Kararda, "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine ilişkin şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı.

Resul Emrah Şahan tutuklandı (Takvim.com.tr)Resul Emrah Şahan tutuklandı (Takvim.com.tr)

"PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETME SUÇU İŞLEDİLER"

Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri" belirtilen kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.

Kararda, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle şüphelilerin kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı belirtilerek, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, tutuklama kararı verildiği anlatıldı.

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