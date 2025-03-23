İBB'ye "terör" soruşturmasında hakimlik kararı! İmamoğlu Atatürk maskesine sığınıp yargıyı tehdit etti | "Azat Barış" itirafı geldi

Ekrem İmamoğlu sıkışınca Atatürk maskesine sığındı (Takvim.com.tr) İMAMOĞLU SIKIŞINCA ATATÜRK MASKESİNE SIĞINDI Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunan Ekrem İmamoğlu , PKK ve kent uzlaşısı sorulunca "Atatürk" maskesine sığındı. İmamoğlu, "Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçecek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi anasının karnından doğmadı" deyip "Bu tür meslek namusunu ve ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin. Suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur. Yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir" sözleriyle savcılığı ve yargı camiasını hedef gösterdi.

Mahir Polat ve Azat Barış (Takvim.com.tr)





MAHİR POLAT'TAN "AZAT BARIŞ" İTİRAFI



Tutuklanan şüpheli Mahir Polat ifadesinde, Azat Barış'la 4-5 yıl önce karşılaştığını, ancak kendisiyle herhangi bir samimiyeti ve bağlantısı olmadığını söyledi.

Din tarihi çalıştığını belirten Polat, "Azat Barış'ın Yezidiler üzerine uzman olduğunu söylemişti. Bu maksatla görüşmüş olabilirim. Ağır sağlık sorunlarım var. Doktor takibine devam etmekteyim. En son 2 hafta önce anjiyo oldum. Tarih ve kültür araştırmaları, milli değerlerimizin ortaya çıkması için çalışmalar yaptım. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir." dedi.

Şüpheli Resul Emrah Şahan ise ifadesinde, terörle herhangi bir irtibatı olmadığını, olmayacağını ve teröre destek vermeyeceğini söyledi.