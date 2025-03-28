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Uludağ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltı sayısı arttı

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, yangının otelin kafeterya bölümündeki şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasıyla başladığı görülüyor. Öta yandan otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 21:30 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 12:02
Uludağ’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltı sayısı arttı

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Bursa Uludağ'da 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan otelde dün ( 27 Mart) sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 5 OLDU
Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.

Öte yandan Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış görüntülerine ulaşıldı.

Uludağ'daki otel yangını süs bitkisinden çıkmış

Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yediği görülüyor.

Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

SÜS ÇİÇEĞİNİN TUTUŞMASIYLA BAŞLADI
Kamera kayıtlarında, bir süre sonra bu kişilerin kafeterya bölümünden ayrıldığı, saat 05.22'de şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasıyla alevlerin başladığı yer alıyor.

Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Görüntülerde, kısa sürede dumanla kaplanan kafeteryadaki alevlerin 2-3 dakika içinde büyüdüğü anlaşılıyor.

Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

Sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Türkiye Kayak Federasyonu Yahya Usta ve Berkin Usta için taziye mesajı yayımladı. (DHA)Türkiye Kayak Federasyonu Yahya Usta ve Berkin Usta için taziye mesajı yayımladı. (DHA)

MİLLİ KAYAKÇI BABA VE OĞUL HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (AA)Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı. (AA)

Uludağda otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çektiUludağda otel yangını! Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetti! Mühür detayı dikkat çekti

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