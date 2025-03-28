Uludağ’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının başlangıç görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltı sayısı arttı

Bursa Uludağ'da 1. Oteller Bölgesi'nde bulunan otelde dün ( 27 Mart) sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 5 OLDU

Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.

Öte yandan Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış görüntülerine ulaşıldı.

Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yediği görülüyor.