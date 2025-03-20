İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "yolsuzluk" ve "terör" suçları kapsamında "Temiz Eller Operasyonu" başlatıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarından gözaltına alındı.
İBB iştiraklerinden Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT'ın kurulan organize suç çarkında başı çektiği görülürken Ekrem İmamoğlu "Suç örgütü lideri" sıfatıyla yargılanıyor. Yolsuzluğun boyutunun 560 milyar TL olduğu söyleniyor.
İBB'ye başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun altından rüşvet-irtikap-rant sarmalı çıktı (Takvim.com.tr)
BAŞLARI İMAMOĞLU... ORGANİZE SUÇ ÇARKINDA ÖNE ÇIKAN 4 İSİM!
"İhaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan diğer isimler ise Murat Ongun, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Ertan Yıldız olarak öne çıkıyor.
Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın şaibeli alım sürecinde paradan kuleleri diken iki isim. Keleş İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor. "Kafa Koparan Fatih" olarak anılıyor. Yılmaz da hem İBB'de yönetici hem de İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü. Bu arada MASAK Raporu uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'a el konulduğu bildirildi.
İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)
İMAMOĞLU'NUN GİZLİ KASASI AVM SAHİPLERİNİ TEHDİT EDİP 5 MİLYON EURO İSTEDİ
Paradan kule skandalında adı geçen bir diğer isim İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız... İBB'ye başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Yıldız'ın adının geçtiği şoke eden bir rüşvet çarkı gün yüzüne çıktı.
Bakırköy'deki Capacity AVM'nin belediyeye otopark için ruhsat talebinde bulunması üzerine Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'in AVM sahiplerini Zorlu'daki bir ofiste "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon Euro verin aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız…" sözleriyle tehdit ettiği iddia edildi.
RÜŞVET ALAMAYINCA YÜKLÜ CEZA KESTİ
AVM sahiplerinin rüşvet teklifini kabul etmemesi üzerine Capacity AVM'ye İBB tarafından 197 milyon TL'lik ceza kesildiği öne sürüldü.