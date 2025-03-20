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İmamoğlu'nun gizli kasası AVM'den rüşvet istedi! Yüzde 7'ci Ertan'ın dosyası açıldı... İSBAK'ta 100 BELTUR'da 70 milyon TL'lik usulsüzlük

İBB'ye başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun altından rüşvet-irtikap-rant sarmalı çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'ın bir AVM sahibini "Bize 5 milyon Euro ver aksi taktirde "depreme dayanıksız" kararı çıkarırız" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Yıldız, danışman sıfatı taşısa da İBB yönetiminin en etkili ismi. Para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında onun adı geçiyor. İSBAK'taki 100 milyon TL'lik usulsüzlükte parmağı olan Ertan Yıldız, BELTUR'daki 70 milyon TL'lik kamu zararının mimarı olarak biliniyor. "Yüzde 7'ci Ertan" lakabını taşıyor.

Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 10:56
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "yolsuzluk" ve "terör" suçları kapsamında "Temiz Eller Operasyonu" başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarından gözaltına alındı.

İBB iştiraklerinden Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT'ın kurulan organize suç çarkında başı çektiği görülürken Ekrem İmamoğlu "Suç örgütü lideri" sıfatıyla yargılanıyor. Yolsuzluğun boyutunun 560 milyar TL olduğu söyleniyor.

İBB'ye başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun altından rüşvet-irtikap-rant sarmalı çıktı (Takvim.com.tr)İBB'ye başlatılan geniş çaplı yolsuzluk operasyonunun altından rüşvet-irtikap-rant sarmalı çıktı (Takvim.com.tr)

BAŞLARI İMAMOĞLU... ORGANİZE SUÇ ÇARKINDA ÖNE ÇIKAN 4 İSİM!

"İhaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan diğer isimler ise Murat Ongun, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Ertan Yıldız olarak öne çıkıyor.

Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın şaibeli alım sürecinde paradan kuleleri diken iki isim. Keleş İmamoğlu'nun kasası olarak biliniyor. "Kafa Koparan Fatih" olarak anılıyor. Yılmaz da hem İBB'de yönetici hem de İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü. Bu arada MASAK Raporu uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'a el konulduğu bildirildi.

İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU'NUN GİZLİ KASASI AVM SAHİPLERİNİ TEHDİT EDİP 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Paradan kule skandalında adı geçen bir diğer isim İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız... İBB'ye başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Yıldız'ın adının geçtiği şoke eden bir rüşvet çarkı gün yüzüne çıktı.

Bakırköy'deki Capacity AVM'nin belediyeye otopark için ruhsat talebinde bulunması üzerine Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'in AVM sahiplerini Zorlu'daki bir ofiste "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon Euro verin aksi taktirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız…" sözleriyle tehdit ettiği iddia edildi.

RÜŞVET ALAMAYINCA YÜKLÜ CEZA KESTİ

AVM sahiplerinin rüşvet teklifini kabul etmemesi üzerine Capacity AVM'ye İBB tarafından 197 milyon TL'lik ceza kesildiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)



AVM SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Yürütülen yolsuzluk soruşturmasında müşteki sıfatıyla yer alan AVM sahiplerinin Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'ten şikayetçi olduğu bildirildi.

TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATIP TAKİBİ ATLATMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan Ertan Yıldız'ın emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yıldız'ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU'NUN HEM HEMŞEHİRİSİ HEM DE GİZLİ KASASI! LAKABI YÜZDE 7'Cİ...

Peki, kim bu Ertan Yıldız? Yakından tanıyalım... İmamoğlu'nun hemşerisi olan Yıldız, danışman sıfatı taşısa da İBB yönetiminin en etkili ismi.

Para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında onun adı geçiyor. İmamoğlu'nun gizli kasası olarak anılıyor.

Ertan Yıldız'ın daha önce 100 milyon TL'lik İSBAK ihalesini İmamoğlu ve kendisiyle ilişkili aynı adreste kurulmuş paravan şirkete aktardığı ortaya çıkmıştı. Yıldız'a aldığı komisyonlardan kaynaklı "Yüzde 7'ci Ertan" deniliyor.





BELTUR'DAKİ 70 MİLYON TL'LİK ZARARIN MİMARI

BELTUR'da 2020'deki 70 mliyon TL'lik kamu zararında da Ertan Yıldız'ın ismi geçiyor.

O dönem 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerdeki sözleşmesi sona eren BELTUR, Yıldız'ın talimatıyla hastanelerden çıkmamış, İBB iştiraki olan kurum kamu zararına uğratılmıştı.

"SAKIN HASTANEDEN ÇEKİLMEYİN BİZ VARKEN İHALE YAPAMAZLAR"

İhalede usulsüzlük yapan ve hastaneleri tekeline almak isteyen Ertan Yıldız'ın BELTUR çalışanlarına "Sakın hastanelerden çekilmeyin. Eğer hastane yönetimi BELTUR orada olduğu zaman zaten ihaleye çıkamaz. Eğer ihaleye çıkar ve başka bir işletme buraların işletme hakkını kazanırsa bizde 'Hastanelerden bizi çıkartıyorlar' diye propaganda yaparız. Bu sayede işletmeleri hem çok küçük bir meblağ karşılığında tekrar kazanma şansımız olur, hem de seçim zamanı buralarda ayrıca propaganda yapacağız. Hastaneler yığınla insan dolu" dediği iddia edildi.


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