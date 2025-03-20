İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük

İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)







AVM SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU



Yürütülen yolsuzluk soruşturmasında müşteki sıfatıyla yer alan AVM sahiplerinin Ertan Yıldız ve Süleyman Atik'ten şikayetçi olduğu bildirildi.



TELEFONUNU EŞİNİN ÇANTASINA ATIP TAKİBİ ATLATMAYA ÇALIŞTI



Öte yandan Ertan Yıldız'ın emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.



Yıldız'ın bu hamlesinin, kendisine yönelik teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız (Takvim.com.tr)







İMAMOĞLU'NUN HEM HEMŞEHİRİSİ HEM DE GİZLİ KASASI! LAKABI YÜZDE 7'Cİ...



Peki, kim bu Ertan Yıldız? Yakından tanıyalım... İmamoğlu'nun hemşerisi olan Yıldız, danışman sıfatı taşısa da İBB yönetiminin en etkili ismi.



Para trafiği, usulsüz ihaleler ve rüşvet çarkında onun adı geçiyor. İmamoğlu'nun gizli kasası olarak anılıyor.



Ertan Yıldız'ın daha önce 100 milyon TL'lik İSBAK ihalesini İmamoğlu ve kendisiyle ilişkili aynı adreste kurulmuş paravan şirkete aktardığı ortaya çıkmıştı. Yıldız'a aldığı komisyonlardan kaynaklı "Yüzde 7'ci Ertan" deniliyor.









BELTUR'DAKİ 70 MİLYON TL'LİK ZARARIN MİMARI



BELTUR'da 2020'deki 70 mliyon TL'lik kamu zararında da Ertan Yıldız'ın ismi geçiyor.



O dönem 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerdeki sözleşmesi sona eren BELTUR, Yıldız'ın talimatıyla hastanelerden çıkmamış, İBB iştiraki olan kurum kamu zararına uğratılmıştı.



"SAKIN HASTANEDEN ÇEKİLMEYİN BİZ VARKEN İHALE YAPAMAZLAR"



İhalede usulsüzlük yapan ve hastaneleri tekeline almak isteyen Ertan Yıldız'ın BELTUR çalışanlarına "Sakın hastanelerden çekilmeyin. Eğer hastane yönetimi BELTUR orada olduğu zaman zaten ihaleye çıkamaz. Eğer ihaleye çıkar ve başka bir işletme buraların işletme hakkını kazanırsa bizde 'Hastanelerden bizi çıkartıyorlar' diye propaganda yaparız. Bu sayede işletmeleri hem çok küçük bir meblağ karşılığında tekrar kazanma şansımız olur, hem de seçim zamanı buralarda ayrıca propaganda yapacağız. Hastaneler yığınla insan dolu" dediği iddia edildi.





İBBde yolsuzluk ve terör operasyonu! Ekrem İmamoğlu neden panikle başsavcıya mesaj attı? CHP içi iç hesaplaşma dikkat çekti Kent Uzlaşısı operasyonu böyle geldi! 1 yıl önce sosyal medyada ifşa edildi: İBB-DEM-Kandil-Brüksel hattında dönen pazarlık