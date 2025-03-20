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Terör ve yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı: İBB’ye çifte operasyon!

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlarıyla ilgili 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Örgütlü olarak hareket ettikleri gerekçesiyle 105 kişi hakkında da gözaltı kararı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne “yolsuzluk ve terör” soruşturması açıldı. İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Bld. Başkanı Murat Çalık ve Şişli Bld. Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yanı sıra bazı iş insanları, gazeteciler ve sanatçılar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, tanık beyanları, MASAK raporları, vergi incelemeleri ve diğer tüm deliller toplandı. “Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırmak ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlarından işlem başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Terör ve yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı: İBB’ye çifte operasyon!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CHP'nin para kuleleri" görüntüleri üzerine başlattığı soruşturmayı genişletti. İddiaya göre soruşturmanın ucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadar gitti.

Yine iddiaya göre yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, İBB iştiraklerinin düzenlediği ihalelerden suç örgütünce haksız kazançlar elde edilerek İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat'a para aktarıldığı ve mal devredildiği tespit edildi.

İhaleler kapsamında alınan işlerin birçoğunun tamamlanmadığı, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon faturalar düzenlenerek aklanan paraların kişisel zenginleşme ve çıkar amaçlı kurulan suç örgütünün devamı için kullanıldığı belirlendi.

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Terör soruşturması kapsamında ise 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde belirlediği CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğu, bu isimlerin seçimlerinden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları öğrenildi.

PARA KULELERİ ELE VERDİ
Yolsuzluk soruşturmasının, Mart 2024'te kamuoyuna yansıyan "Para kuleleri" görüntüsü üzerine start aldığı öğrenildi. Usulsüz bağış toplama olayıyla ilgili ifadesi alınan tanıkların; İmamoğlu ve diğer şüphelilerin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, para transferinde gizli kasa olarak sivil kişileri kullandıkları, İBB iştiraklerinde yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı müfettiş raporlarına girdi. Soruşturma bu raparlara göre derinleştirildi

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40 MİLYONLA KAÇARKEN YAKALANDI
Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ali Nuhoğlu, 40 milyon TL ile kaçarken gözaltına alındı. Nuhoğlu'nun, İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL'ye İmamoğlu'na devrettiği ortaya çıkmıştı. Nuhoğlu'nun 15 gün önce İBB'den 2.1 milyar liralık yeni bir ihale aldığı belirlendi.

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İNŞAATA TRANSFER OLDU
İBB iştirakleri olan MEDYA A.Ş., KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin aldıkları ihaleler karşılığında belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleri ile İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ve İmamoğlu mal devri yaptıkları iddia edildi. İhaleleri alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmayarak tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında Belediye Encümenleri'nden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı MASAK Raporları'na girdi.

HAYALİ İHALE YAPTILAR
İddiaya göre örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin kendi üzerlerine ve SGK'lı çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle ve Murat Ongun'un Başkanı olduğu Medya A.Ş. ile Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı ihalelerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatını kendileri belirleyerek işler aldıkları, birçok işin hayali olduğu, naylon fatura ile akladıkları paraları kişisel zenginleşmeleri için kullandıkları iddia edildi.

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KRİTİK İSİM FİRARDA
Yolsuzluk operasyonunda adı geçen Emrah Bağdatlı'nın yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı ortaya çıktı. Medya AŞ'de yapıldığı tespit edilen nitelikli dolandırıcılık eylemlerini Murat Ongun adına gerçekleştirdiği ve sistemi kuran kişi olduğu değerlendirilen Bağdatlı'nın 2020'de iki şirket kurarak belediyeden ihaleler aldığı anlaşıldı.

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İMAMOĞLU İNŞAAT'A EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , İmamoğlu İnşaat'a el konulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Anonim Şirketi'ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur" denildi.

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PKK'LILAR İŞE ALINDI
İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı ortaya çıktı. İmamoğlu ve 7 kişi hakkında "kent uzlaşısı" adı altında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçundan da gözaltı kararı verildiği belirtildi.

TERÖR BELEDİYESİ...
CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10 kişinin isimlerinin HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensubu oldukları öğrenildi.

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HİÇ KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, operasyonla ilgili "Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Mahkeme marifetince suç sabit görülesiye kadar masumiyet esastır" dedi.

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KABUL EDİLEMEZ SOKAK ÇAĞRISI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Darbe ifadesi kullanmak ve sokak çağrıları kabul edilemez. Dosyayı bilmeden değerlendirme doğru değil. Tarafsız ve bağımsız yargının vereceği karar, herkes için bağlayıcıdır ve saygıyla karşılanmalıdır" dedi.

TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIM
CHP'nin eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal'ın kızı operasyonuyla ilgili çarpıcı bir değerlendirme geldi "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine ne güvenmektir" dedi.

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İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle: "Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı), Murat Ongun (Medya A.Ş. Başkanı), Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı), Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat A.Ş. Genel Müdürü), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı), Emrah Bağdatlı (Medya A.Ş. ihalecisi), Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu (İmamoğlu'na Sarıyer'deki villaları devreden iş adamı), Ertan Yıldız (İBB Başkan danışmanı), Ali Gül (firari İş adamı), Zafer Gül (İş adamı), Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl (Medya A.Ş. ihalecisi), Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi (Sanatçı), Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Can Akın Çağlar (İBB Genel Sekreteri), Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Gökçe (İBB Genel Sekreter Yrd.), Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Murat Abbas (Kültür A.Ş. Genel Müdürü), Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak (İş adamı), Ali İlbak (İş adamı), Murat İlbak (İş adamı), Mustafa İlbak (İş adamı), Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Necati Özkan (İBB Başkan danışmanı), Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı (Medya A.Ş. ihalecisi), Fatoş Pınar Türker (İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü)"...

YUSUF ÖZDEMİR, DENİZ YUSUFOĞLU, EMİR SOMER, MUSTAFA BAKIRHAN

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