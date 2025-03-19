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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı! Kontenjan dışı kayıt evrakta sahtecilik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün incelemesi sonucu İmamoğlu ve 28 kişinin usulsüz elde ettiği lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Gerekçeli karar açıklandı.

Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 19:17 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 19:28
CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı! Kontenjan dışı kayıt evrakta sahtecilik

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişte tespit edilen usulsüzlükler üzerine harekete geçildi.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı (AA)CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı (AA)

USULSÜZ DİPLOMA İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün incelemesi sonucu İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

İstanbul Üniversitesinin aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin gerekçelerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, üniversite tarafından hazırlan rapor uyarınca diplomaları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geri alınmak suretiyle iptal edilen 27 kişinin bazılarının gerekçeleri ortaya çıktı.

Bu kişilerin diploma iptal edilme nedenleri arasında yatay geçiş şartları arasında yer alan not ortalamasının "2,40" üstü olmaması, transkriptte "FF" notu olması, öğrencilerin okuduğu üniversitenin İstanbul Üniversitesinin kütük kayıtlarında bulunmaması gibi gerekçeler yer aldığı öğrenildi.

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı (AA)CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasında gerekçeli karar açıklandı (AA)

KONTENJAN DIŞI KAYIT EVRAKTA SAHTECİLİK
İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesine kontenjan dışı kayıt yaptırdığı, yatay geçiş işlemini okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı belirlendi.

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da diploması iptal edilenler arasında yer alıyor.

Saybaşılı'nın yatay geçiş yaptığı dönemde babasının İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve genel yatay geçiş şartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Diploması iptal edilen kişiler arasında yer alan Mustafa Arıtürk'ün yatay geçiş dönemi dışında başvurusunun kabul edildiği, İngiltere'deki bir üniversitede bir yarıyıl okuduğu, bu durumlarının yatay geçiş yönetmeliğine aykırı olduğu belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesinden Melihşah Özcan'ın not ortalamasının "1,78", İsviçre Amerikan Koleji'nden gelen Sevgi Toprak'ın ortalamasının ise "1,89" olduğu belirlendi. Ayrıca Toprak'ın transkriptinde 1 "FF" notu olduğu tespit edildi.

Diploması iptal edilen Orhan Kuray'ın da Girne Amerikan Üniversitesinde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı belirlendi.

Kuray'ın not ortalamasının "2.00" olduğu, transkriptinde 1 "FF" bulunduğu, bu nedenlerle diplomasının iptal edildiği öğrenildi.

Ahmet Selim Güner'in de diploma iptal nedenleri arasında, "0,90" not ortalaması, transkriptinde 4 "FF" olması, Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yapması gibi gerekçeler yer aldı.

Banu Yalı'nın diplomasının "1,75" not ortalaması olması, Sinan Esat Erdil'in diplomasının ise "1,86" not ortalaması ve 1 dönem okuması nedeniyle yatay geçiş şartlarını karşılamadığı için iptal edildiği öğrenildi.

Cenk Karayel'in diploması ise "1,87" not ortalaması ve 1 "FF" notu nedeniyle iptal edildi.

Yine diploması iptal edilenler arasında yer alan Ergün Bargü'nün not ortalamasının "1,77" olduğu, 2 "FF" notunun bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesinin 1987 ile 1993 yılları arasında İşletme Fakültesi'ndeki tüm yatay geçiş işlemlerinin detaylı olarak inceleneceği öğrenildi.

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