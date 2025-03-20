CANLI | Meteoroloji’den 33 ile sarı alarm! Zirai don ve fırtına... İstanbul’da kar yağacak mı? 20 Mart Hava Durumu

BALKANLARDAN GELEN SOĞUK HAVA TÜM YURDU SARDI

59 İlde Sıcaklıklar 10 Derecenin Altına Düştü

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde sert bir düşüşe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 59 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Ülke genelinde en düşük sıcaklık Yozgat'ta sıfırın altında 3,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Kar Yağışı Etkisini Artırdı

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok şehirde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı görüldü. Zaman zaman tipi şeklinde etkisini artıran yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi. İstanbul'da sıcaklık 6,3 dereceye kadar gerilerken, Ankara'da 0,4 derece, İzmir'de ise 9,5 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyrettiğini belirtti. Özellikle Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak gibi illerde sıcaklıklar 10 derecenin altına düştü.