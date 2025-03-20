CANLI | Meteoroloji’den 33 ile sarı alarm! Zirai don ve fırtına... İstanbul’da kar yağacak mı? 20 Mart Hava Durumu

Meteoroloji uzmanları, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmeye başlayacağını belirtti. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak kademeli şekilde artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak?
İşte 20 Mart Perşembe günü anlık hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 il için sarı alarm verdi. Buna göre Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak’ta vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Sarı alarm verilen illerde kuvvetli yağış, rüzgar ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye etti.
Yetkililer soğuk ve yağışlı havanın 23 Mart'tan itibaren yurdu terk etmeye başlayacağını öngörüyor. Ancak önümüzdeki günlerde de gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.
59 İlde Sıcaklıklar 10 Derecenin Altına Düştü
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde sert bir düşüşe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 59 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Ülke genelinde en düşük sıcaklık Yozgat'ta sıfırın altında 3,1 derece olarak kayıtlara geçti.
Kar Yağışı Etkisini Artırdı
Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok şehirde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı görüldü. Zaman zaman tipi şeklinde etkisini artıran yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi. İstanbul'da sıcaklık 6,3 dereceye kadar gerilerken, Ankara'da 0,4 derece, İzmir'de ise 9,5 derece olarak ölçüldü.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında
Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyrettiğini belirtti. Özellikle Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak gibi illerde sıcaklıklar 10 derecenin altına düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde kış şartları etkisini artırıyor. Ülkenin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahipken, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekiyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, özellikle gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don olaylarının görüleceği bildirildi. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde saatte 40-70 km hızla kuvvetli rüzgar görüleceği açıklandı. Akdeniz’de ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) rüzgar esmesi öngörülüyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde heyelan ve kar erimesine bağlı olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.
Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor. Çiftçilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini yakından takip etmeleri tavsiye edildi.
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin doğu kesimlerinde yağış beklenirken, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Bursa: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar
Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 7°C, çok bulutlu ve yağmurlu
Kocaeli: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar
Ege Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı görülmesi tahmin ediliyor. Güney Ege'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.
Afyonkarahisar: 3°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı
Denizli: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'in büyük kısmında yağış tahmin edilirken, Mersin ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.
Adana: 18°C, çok bulutlu
Antalya: 17°C, çok bulutlu
Hatay: 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin: 20°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yükseklerde kar yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de aralıklı kar yağışı tahmin ediliyor. Doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara: 4°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı
Eskişehir: 4°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Konya: 4°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı
Nevşehir: 2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağış görülürken, iç kesimlerde kar etkili olacak.
Amasya: 4°C, çok bulutlu, karla karışık yağış
Artvin: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağışlı
Samsun: 7°C, çok bulutlu, kuvvetli yağışlı
Trabzon: 8°C, çok bulutlu, kuvvetli yağışlı
Bölge genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Bölgenin batısında ve Bitlis, Hakkari, Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.
Erzurum: 7°C, çok bulutlu, kuvvetli kar
Kars: 8°C, çok bulutlu, kar yağışlı
Malatya: 14°C, çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağışlı
Van: 8°C, çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağış
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı