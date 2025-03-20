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CANLI | Meteoroloji'den 33 ile sarı alarm! Zirai don ve fırtına... İstanbul'da kar yağacak mı? 20 Mart Hava Durumu

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası Balkanlar üzerinden giriş yaparak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, 59 ilde termometreler 10 derecenin altına gerilerke, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,1 derece ile Yozgat'ta kaydedildi. Uzmanlar bu soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtiyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 20 Mart il il hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 07:07 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 07:49
CANLI | Meteoroloji’den 33 ile sarı alarm! Zirai don ve fırtına... İstanbul’da kar yağacak mı? 20 Mart Hava Durumu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Meteoroloji uzmanları, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmeye başlayacağını belirtti. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların batı bölgelerden başlayarak kademeli şekilde artacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak?

    İşte 20 Mart Perşembe günü anlık hava durumu raporu...

    CANLI ANLATIM
    06:59 20 Mart 2025
    METEOROLOJİ'DEN 33 İLE SARI ALARM

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 33 il için sarı alarm verdi. Buna göre Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak’ta vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

    Sarı alarm verilen illerde kuvvetli yağış, rüzgar ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi. Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olmasını tavsiye etti.

    06:58 20 Mart 2025
    SOĞUK HAVA NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

    Yetkililer soğuk ve yağışlı havanın 23 Mart'tan itibaren yurdu terk etmeye başlayacağını öngörüyor. Ancak önümüzdeki günlerde de gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.

    06:57 20 Mart 2025
    BALKANLARDAN GELEN SOĞUK HAVA TÜM YURDU SARDI

    59 İlde Sıcaklıklar 10 Derecenin Altına Düştü
    Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde sert bir düşüşe neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 59 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Ülke genelinde en düşük sıcaklık Yozgat'ta sıfırın altında 3,1 derece olarak kayıtlara geçti.

    Kar Yağışı Etkisini Artırdı
    Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok şehirde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı görüldü. Zaman zaman tipi şeklinde etkisini artıran yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi. İstanbul'da sıcaklık 6,3 dereceye kadar gerilerken, Ankara'da 0,4 derece, İzmir'de ise 9,5 derece olarak ölçüldü.

    Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altında
    Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyrettiğini belirtti. Özellikle Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak gibi illerde sıcaklıklar 10 derecenin altına düştü.

    06:55 20 Mart 2025
    METEOROLOJİ 20 MART HAVA DURUMU RAPORU: TÜRKİYE'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde kış şartları etkisini artırıyor. Ülkenin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahipken, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

    06:55 20 Mart 2025
    HANGİ BÖLGELERDE YOĞUN YAĞIŞ GÖRÜLECEK?

    Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekiyor

    06:54 20 Mart 2025
    SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

    Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, özellikle gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde don olaylarının görüleceği bildirildi. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

    06:54 20 Mart 2025
    KUVVETLİ RÜZGAR VE DON ALARMI

    Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde saatte 40-70 km hızla kuvvetli rüzgar görüleceği açıklandı. Akdeniz’de ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) rüzgar esmesi öngörülüyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

    06:52 20 Mart 2025
    ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!

    Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde heyelan ve kar erimesine bağlı olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

    Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren orta ve kuvvetli zirai don bekleniyor. Çiftçilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini yakından takip etmeleri tavsiye edildi.

    06:41 20 Mart 2025
    20 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU: MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

    Marmara Bölgesi

    Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin doğu kesimlerinde yağış beklenirken, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

    Bursa: 8°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar

    Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

    İstanbul: 7°C, çok bulutlu ve yağmurlu

    Kocaeli: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar

    06:40 20 Mart 2025
    EGE BÖLGESİ

    Ege Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı görülmesi tahmin ediliyor. Güney Ege'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

    Afyonkarahisar: 3°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı

    Denizli: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

    İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

    Muğla: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

    06:39 20 Mart 2025
    AKDENİZ BÖLGESİ

    Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'in büyük kısmında yağış tahmin edilirken, Mersin ve Hatay'da sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

    Adana: 18°C, çok bulutlu

    Antalya: 17°C, çok bulutlu

    Hatay: 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    Mersin: 20°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yükseklerde kar yağışlı

    06:38 20 Mart 2025
    İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGESİ

    İç Anadolu Bölgesi

    Bölge genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de aralıklı kar yağışı tahmin ediliyor. Doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

    Ankara: 4°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı

    Eskişehir: 4°C, çok bulutlu, kar yağışlı

    Konya: 4°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı

    Nevşehir: 2°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    Karadeniz Bölgesi

    Bölge genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağış görülürken, iç kesimlerde kar etkili olacak.

    Amasya: 4°C, çok bulutlu, karla karışık yağış

    Artvin: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağışlı

    Samsun: 7°C, çok bulutlu, kuvvetli yağışlı

    Trabzon: 8°C, çok bulutlu, kuvvetli yağışlı

    06:38 20 Mart 2025
    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

    Bölge genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Bölgenin batısında ve Bitlis, Hakkari, Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı.

    Erzurum: 7°C, çok bulutlu, kuvvetli kar

    Kars: 8°C, çok bulutlu, kar yağışlı

    Malatya: 14°C, çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağışlı

    Van: 8°C, çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağış

    06:34 20 Mart 2025
    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 15°C

    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

    GAZİANTEP °C, 16°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

    ŞANLIURFA °C, 18°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı