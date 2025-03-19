İmamoğlu’na gözaltı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklamalar: Terör örgütüne iştirak halinde yardım var

İmamoğlu, "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarıyla yargılanıyor.
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İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;
- Kanun karşısında kimseye ayrıcalık olmaz.
- Terör örgütüne iştirak halinde yardım var.
- Kimse hakimlere emir ve talimat veremez.
- Soruşturma titizlikle yürütülüyor.
- Başkan Erdoğan'la ilişkilendirmek hadsizliktir.