İmamoğlu’na gözaltı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklamalar: Terör örgütüne iştirak halinde yardım var

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.İmamoğlu, "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarıyla yargılanıyor.

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İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;



- Kanun karşısında kimseye ayrıcalık olmaz.



- Terör örgütüne iştirak halinde yardım var.



- Kimse hakimlere emir ve talimat veremez.



- Soruşturma titizlikle yürütülüyor.



- Başkan Erdoğan'la ilişkilendirmek hadsizliktir.

