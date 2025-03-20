CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.



EKOSİSTEM'DEKİ 100'DEN FAZLA İSİM GÖZALTINDA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanı sıra aralarında siyasetçi, gazeteci, ihaleci ve sanatçılardan da olduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı.



MURAT ONGUN'UN SIR KÜPÜ DE ARALARINDA



Ongun'un 5 yıl Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapan ve daha sonra Şişli Belediyesi'nde Proje Geliştirme Koordinatörü olarak çalışan Göksu Bayraktaroğlu da gözaltına alındı.