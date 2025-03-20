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CHP'li Ekrem İmamoğlu ve kurduğu "Eko"sistemdeki 100'den fazla kişiye gözaltı! İsim isim tam liste... Kim, kimdir?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber 100'den fazla isim gözaltına alındı. Listede İmamoğlu'nun yol haritasını çizen Necati Özkan, İstanbul Planlama Ajansı’nın başındaki Buğra Gökçe, İBB'nin ihalelerle ihya ettiği Murat Ongun'un yakın arkadaşı Emrah Bağdatlı da yer aldı. Peki "eko"sistemde kim kimdir? İşte isim gözaltına alınanların listesi ve görevleri...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 10:25
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100’den fazla kişiye gözaltı! İsim isim tam liste... Kim, kimdir?

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kent uzlaşısı ve yolsuzluk operasyonu başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturması


EKOSİSTEM'DEKİ 100'DEN FAZLA İSİM GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İmamoğlu ve Murat Ongun'un yanı sıra aralarında siyasetçi, gazeteci, ihaleci ve sanatçılardan da olduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı.

MURAT ONGUN'UN SIR KÜPÜ DE ARALARINDA

Ongun'un 5 yıl Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapan ve daha sonra Şişli Belediyesi'nde Proje Geliştirme Koordinatörü olarak çalışan Göksu Bayraktaroğlu da gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı (Takvim.com.tr)


Gözaltına alınanlar tam liste;

Ekrem İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, hem yolsuzluk hem de terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında İmamoğlu için "suç örgütü lideri" denildi.

Murat Ongun: İmamoğlu'nun danışmanı ve yöneticisi olduğu Medya AŞ hakkında bir süredir soruşturma yürütülüyordu.

Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Tavim.com.tr)Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu (Tavim.com.tr)

Necati Özkan: İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yöneten isim olarak da tanındı. Özkan ayrıca, İmamoğlu hakkındaki "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabın yazarı.

Can Akın Çağlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, geçmişte Ziraat Bankası genel müdürlüğü gibi kamuda önemli görevleri üstlenmişti.

Mahir Polat: İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibinden. Son yerel seçimlerde Fatih belediye başkan adayıydı. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Resul Emrah Şahan: Şişli Belediye Başkanı da terör soruşturması kapsamında gözaltında bulunan isimlerden.

Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü Belediye Başkanı, yolsuzlukla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden.

Buğra Gökçe ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Buğra Gökçe ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

Buğra Gökçe: İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibinden.

Murat Abbas: İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü.

İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz (Takvim.com.tr)İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz (Takvim.com.tr)

Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür, İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında.

Ercan Saatçi: Ünlü şarkıcı hakkındaki suçlamaların detaylarının da soruşturma safhasında öğrenilmesi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu - Fatih Keleş (Takvim.com.tr)

Fatih Keleş: İBB Spor Kulübü Başkanı.

Emrah Bağdatlı: Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden. Sabah gazetesinin haberine göre yurtdışında olduğu ifade edilen Bağdatlı'nın yapım şirketlerinin belediyeden ihaleler aldığı öne sürülüyor.

Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak: İlbak Holding bünyesinde açık hava reklamcılığı şirketi bulunup son olarak isim hakkını aldıkları CNBC-E televizyonu ile ekonomi yayıncılığı yapıyordu.

İrfan Karakaş: Açıkhava reklamcısı, Suudi Arabistan'da olduğu belirtiliyor.

Murat Kapki: ADVERTCITY şirketi kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı.

Hüseyin Köksal: Beylikdüzü'ndeki Karsal Örme firmasının Yönetim Kurulu Başkanı.

Adem Soytekin: Asoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.

Ali Nuhoğlu: Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.

Ertan Yıldız: İmamoğlu'nun danışmanlarından.

Serdal Taşkın: Kültür AŞ'nin önceki genel müdürü.

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar: Rüşvetten irtikapa PKKya yardımdan dolandırıcılığa!İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar: Rüşvetten irtikapa PKKya yardımdan dolandırıcılığa!




Hakkında gözaltı kararı verilen diğer isimler şu şekilde;

Mustafa Nihat Sütlaş, Orçun Muhittin Yılmaz, Ali Gül, Zafer Gül, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıyrak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Mertan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kambur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Mehmet Muhuttin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durudemir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Umut Şenol, Mete Sarı Saltun, Edip Cenk Ünalerzan, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı ve Fatoş Pınar Türker.



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