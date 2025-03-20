TAKVİM foyasını çıkardı! İBB'deki yolsuzluğun kilit ismi Emrah Bağdatlı firarda: "Dört nala" kaçısı at ortağı Murat Ongun organize etti

Türkiye, CHP'li İBB'ye başlatılan "Temiz Eller" operasyonuna şahitlik ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu, "Suç Örgütü Yöneticisi Olmak","Suç Örgütüne Üye Olmak","İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık","İhaleye fesat karıştırma","Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlarıyla yargılanıyor.

Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu kıydı (Takvim.com.tr)



BAĞDATLI FİRAR ETTİ



İmamoğlu'nun yanı sıra Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İBB'den adrese teslim ihaleler alan, Ongun'un hem aile dostu hem de komşusu Emrah Bağdatlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

KAÇIŞI ONGUN ORGANİZE ETTİ



Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi.



Söz konusu kaçışı ise Murat Ongun'un organize edip onayladığı iddia edildi.

SADECE MEDYA AŞ'DEN 60'TAN FAZLA İHALE ALDI



Firari Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla sadece Medya AŞ üzerinden 2022-2024'te 60'tan fazla ihale aldığı tespit edildi.

Bağdatlı'nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan yaklaşık 35 kişinin üzerine de reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde olduğu, aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri belirlendi.

BAĞDATLI NASIL FİRAR ETTİ?

Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı.

TELEFONU EVDE BIRAKIP KAÇTI

Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlı'nın 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.