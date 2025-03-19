CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan İmamoğlu itirafı: "Bunu önceden tasarladık"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin fonladığı Halk TV'de İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.





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Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılacak operasyon ihtimaline karşı önceden tasarladıklarını ağzından kaçırdı.

CHP'nin fonladığı Halk TV'de itiraf (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

"ÖNCEDEN BUNU DA TASARLADIK"

Tanrıkulu, canlı yayında, "CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz. Üyelerimizin, seçmenlerimizin ve gerçek muhaliflerin desteğini almak için..." ifadelerini kullandı.