İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu

Para sayma görüntüleri (Takvim Foto Arşiv) Para sayma görüntülerini ilk ortaya çıkaran isim eski CHP'li Erkan Çakır, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. MÜTEAHHİTLERE ZORLA KREŞ VE KENT LOKANTASI YAPTIRMA "Biz o dönem, o videoyu yayınladığımız zaman Türkiye gerçekleri görsün dedik" ifadelerini kullanan Erkan Çakır, söz konusu para sayma görüntüleriyle kara para aklandığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve para sayma görüntülerini ortaya çıkaran Erkan Çakır (Takvim Foto Arşiv) Ekrem İmamoğlu'nun özellikle alacaklı müteahhitleri kreş ve kent lokantaları yapma konusunda zorladıklarını iddia eden Erkan Çakır sözlerine şöyle devam etti: İlk önce para sayma görüntüleri, daha sonra medya şirketinde olanlar, ondan sonra kreş olayları var. Müteahhitlerden hani bir şekilde şimdi Ekrem İmamoğlu çıkıyor diyor ki işte biz buraya kreş açtık. Şuraya kent lokantası açtık. Bazı müteahhitlere de şunu yapıyorlar. İçeride alacağı olan müteahhide diyor ki git buraya kreş yap diyor. Sonra gel senin paranı vereyim. Yani bunu belediyenin bütçesinden yaptırmıyor. Müteahhitleri, insanları çaresiz bırakıp gidip bunu yaptırıyorlar. Yani bayağı bayağı bir, bayağı bir örgütsel bir işleyiş var aslında bu işin içinde.

İmamoğlu ve kasası Fatih Keleş (Takvim Foto Arşiv) İMAMOĞLU PARALARI KİME EMANET ETTİ? CHP yönetiminin "darbe" sözlerine de tepki gösteren Erkan Çakır, "Şimdi çıkıyorlar diyorlar ki darbe yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapıyorsunuz. Hiçbir tanesi de çıkıp demiyor ki ulan bizim belediye başkanımız yolsuzluk yapmış, hırsızlık yapmış. Yani insan biraz utanır aslında. Ama bunlar halen kalkmış yani devlete, millete suç atıyorlar. Ben şunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu diyor ya kendimi ben millete emanet ediyorum diye. Paraları kime emanet etmiş acaba? Onu da bir sormak lazım" dedi. DHKP-C'YE SÖZLER ORTAYA ÇIKACAK Öte yandan DHKP-C'ye İmamoğlu tarafından verilen birtakım sözlerin de bulunduğunu söyleyen Erkan Çakır, "Oraya hani ciddi bir para akışının olduğunu ve bazı sözler verildiğini o DHKPC'lilere, bazı sözler verildiğini ve o para akışının, bazı para akışlarının oraya gittiğini, bunun altında bunların da çıkacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Takvim Foto Arşiv) İBB'YE KAYYUM ATANIR MI? Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? İBB'ye kayyum atanır mı? Konuyla ilgili Hukukçu Zafer İşeri'nin de görüşlerini aldık. İşeri gözaltıların ve ev aramalarının eş zamanlı yapılmasının nedeninin bir delil karartmanın önüne geçmek olduğunu ifade ederek bundan sonraki hukuki işleyişi şu sözlerle anlattı: Şimdi hukuki perspektiften baktığımız zaman suç ihbarının alınmasıyla beraber Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma dosyası açıyor. İki ayrı soruşturma dosyası söz konusu. Bunlardan bir tanesi mali yönden suçlar işlemek üzere kurulmuş bir örgüt isnadı. Bu açıdan bakıldığında rüşvet, irtikap nitelikli dolandırıcılık gibi eylemlerin sistematik bir şekilde pek çok kez icrası için bir teşekkülün meydana getirildiği, hiyerarşik bir yapının kurulduğu, İmamoğlu'nun örgüt başkanlığı, örgüt liderliği altında gerek idari işlerinin gerek mali işlerinin başkaları tarafından yapıldığı ifade ediliyor ve gerek bu örgütü yönetmek ve gerekse örgütün gerçekleştirdiği rüşvet, irtikap, zimmet ve dolandırıcılık gibi suçlar, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan ötürü de İmamoğlu hakkında ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle bir soruşturma nihayete erdiriliyor.