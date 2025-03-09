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"Şaibe" paniği İmamoğlu'na CV güncelletti! Üniversite bilgilerini apar topar değiştirdi: Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerindeki şaibe artarak büyüyor. Savcılık ifadesinde "Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırdım' iddiası doğru değil" diyen İmamoğlu'nun kendi sitesinde "KKTC'de Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı" ifadesi yer alıyor. TAKVİM bu çelişkiye dikkat çekerken İmamoğlu'nun "İletişim işletme" olan CV'sini "İngilizce İşletme" olarak güncellemesi şaibeyi artırdı. Öte yandan YÖK raporunda yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü yapıldığı 10 kişilik kadroya fazladan 38 kişi alınarak İmamoğlu'nun önündeki engelin kaldırıldığı belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 08:31 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 08:48
Şaibe paniği İmamoğlu’na CV güncelletti! Üniversite bilgilerini apar topar değiştirdi: Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasındaki usulsüzlük ve şaibe YÖK raporuyla tescillendi.

YÖK, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usule aykırı olduğunu açıkladı.

"DOĞU AKDENİZ" MUAMMASI

22 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu 5 Mart'ta Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdiİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdi


İmamoğlu ifadesinde şaibeli geçişe ilişkin soruşturmanın başlamasına sebep olan YÖK raporunu hazırlayanları suçlarken "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne kayıt yaptırmadım" ifadeleri ise büyük bir çelişkiyi ortaya koydu.

"Basına yansıyan 'Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırdım' iddiası doğru değildir." ifadelerine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun kendi internet sitesinde ve CHP'nin resmi sayfasında, "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı." ifadeleri yer alıyor.

İmamoğlu panikle özgeçmişini güncelledi (Takvim.com.tr)İmamoğlu panikle özgeçmişini güncelledi (Takvim.com.tr)

TAKVİM ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ İMAMOĞLU APAR TOPAR DEĞİŞTİRDİ

Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bu çelişki sonrası panikleyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinden dikkat çeken bir adım geldi.

İLETİŞİM İŞLETME GİTTİ İNGİLİZCE İŞLETME GELDİ

İmamoğlu, şahsına ait resmi internet sitesindeki eğitim hayatım bölümünde daha önce "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümüne aldırdım" olarak yer alan bilgiyi, "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne aldırdım" şeklinde değiştirdi.

Bahse konu güncelleme diploma üzerindeki şaibeyi daha da artırdı.

İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)

KONTENJAN USULSÜZLÜĞÜ BELGELENDİ! İMAMOĞLU İÇİN LİSTEYİ ŞİŞİRDİLER...

Öte yandan YÖK'ün hazırladığı raporda, Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıf için mevzuata göre 10 kişilik kontenjan ilan edilmesine rağmen bu sınıfa mevzuata aykırı olarak 48 kişinin geçiş yaptığı görüldü.

Böylelikle Ekrem İmamoğlu kontenjan engelini de aşmış oldu.

İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)

Yine mevzuat gereği tüm fakülte sınıfları (2,3,4) için ilan edilen yatay geçiş kontenjanın yalnızca 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kuralında hiçe sayıldığı ve 80 kişi ilan edilen kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.

Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınırlığının olup olmadığını YÖK'e sormadan Ekrem İmamoğlu'nun işlemlerini başlattığı ortaya çıkan fakültenin bu usulsüzlüğün yanı sıra Ekrem İmamoğlu yatay geçiş yapabilsin diye kontenjan kuralını da yok saydığı görüldü.

Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladıŞaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı

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