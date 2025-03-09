"Şaibe" paniği İmamoğlu'na CV güncelletti! Üniversite bilgilerini apar topar değiştirdi: Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi

İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr) KONTENJAN USULSÜZLÜĞÜ BELGELENDİ! İMAMOĞLU İÇİN LİSTEYİ ŞİŞİRDİLER... Öte yandan YÖK'ün hazırladığı raporda, Ekrem İmamoğlu 'nun geçiş yaptığı İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıf için mevzuata göre 10 kişilik kontenjan ilan edilmesine rağmen bu sınıfa mevzuata aykırı olarak 48 kişinin geçiş yaptığı görüldü. Böylelikle Ekrem İmamoğlu kontenjan engelini de aşmış oldu.

İmamoğlu'nun yatay geçisindeki kontenjan usulsüzlüğü belgelendi (Takvim.com.tr)

Yine mevzuat gereği tüm fakülte sınıfları (2,3,4) için ilan edilen yatay geçiş kontenjanın yalnızca 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kuralında hiçe sayıldığı ve 80 kişi ilan edilen kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.



Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınırlığının olup olmadığını YÖK'e sormadan Ekrem İmamoğlu'nun işlemlerini başlattığı ortaya çıkan fakültenin bu usulsüzlüğün yanı sıra Ekrem İmamoğlu yatay geçiş yapabilsin diye kontenjan kuralını da yok saydığı görüldü.