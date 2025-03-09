"Şaibe" paniği İmamoğlu'na CV güncelletti! Üniversite bilgilerini apar topar değiştirdi: Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasındaki usulsüzlük ve şaibe YÖK raporuyla tescillendi.
YÖK, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usule aykırı olduğunu açıkladı.
"DOĞU AKDENİZ" MUAMMASI
22 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu 5 Mart'ta Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade verdi
İmamoğlu ifadesinde şaibeli geçişe ilişkin soruşturmanın başlamasına sebep olan YÖK raporunu hazırlayanları suçlarken "Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne kayıt yaptırmadım" ifadeleri ise büyük bir çelişkiyi ortaya koydu.
"Basına yansıyan 'Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırdım' iddiası doğru değildir." ifadelerine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun kendi internet sitesinde ve CHP'nin resmi sayfasında, "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı." ifadeleri yer alıyor.
İmamoğlu panikle özgeçmişini güncelledi (Takvim.com.tr)
TAKVİM ÇELİŞKİYE DİKKAT ÇEKTİ İMAMOĞLU APAR TOPAR DEĞİŞTİRDİ
Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bu çelişki sonrası panikleyen Ekrem İmamoğlu ve ekibinden dikkat çeken bir adım geldi.
İLETİŞİM İŞLETME GİTTİ İNGİLİZCE İŞLETME GELDİ
İmamoğlu, şahsına ait resmi internet sitesindeki eğitim hayatım bölümünde daha önce "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümüne aldırdım" olarak yer alan bilgiyi, "KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandım. Bir süre sonra kaydımı Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne aldırdım" şeklinde değiştirdi.
Bahse konu güncelleme diploma üzerindeki şaibeyi daha da artırdı.