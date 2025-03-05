10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yaptığı usulsüzlükler

İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)
4- KONTENJAN 80'E ÇIKARILDI
Yatay geçiş için İstanbul Üniversitesi'ndeki kontenjanın usule aykırı şekilde artırıldı.Buna göre 55 olan kontenjan 60'a sonra 80'e çıkarıldı.
5- KARAR İLANLA DUYURULMADI
Kontenjan kararının ilan yoluyla duyurulması gerekirken duyurulmadı.
6- BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ
Başvuru tarihlerinin değiştirildiği ve başvuru tarihinden iki önce başvuruların karara bağlandığı da raporda yer aldı.
7- 4 YILLIK BÖLÜME GEÇİŞ YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL
Ayrıca, normal şartlarda 2 yıllık bir bölümden 4 yıllık bir bölüme yatay geçişin mümkün olmadığı belirtilirken, İmamoğlu'nun bu kurala aykırı şekilde geçiş yaptığı ortaya çıktı.
8- BELGEDE SAHTECİLİK
İmamoğlu, 2 yıllık "İngilizce İşletme Yönetimi" bölümünde kayıtlıyken İstanbul Üniversitesi'ne verilen belgede 4 yıllık "İngilizce İşletme" bölümü olarak yazıldığı belirlendi.
9- ÖSYM KAYDI YOK
İddialara göre, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecine ilişkin ÖSYM kayıtlarının da bulunmadığı belirtiliyor.
10- EĞİTİM SÜRESİ
Öğrenci yatay geçiş yaptığı üniversitede kaldığı sınıftan devam etmesi gerekirken İmamoğlu'nun KKTC'de 2. sınıftayken, İstanbul Üniversitesi'nde yine 2. sınıftan başladığı bildirildi.
|KONU
|OLMASI GEREKEN
|İMAMOĞLU'NUN YÖNTEMİ
|Kıbrıs'taki Üniversiteler Arası Geçiş
|1 tam eğitim yılının tamamlanması gerekir.
|Eğitim yılı dolmadan geçiş yapıldı.
|Yatay Geçiş
|Sadece YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında yapılabilir.
|YÖK'ün tanımadığı Girne Amerikan Üniversitesi'nden geçiş yaptı.
|Not Ortalaması
|En az 70 olmalı.
|59 ortalamayla geçiş yaptı.
|İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanı
|55 kişi ile sınırlı olmalı.
|Önce 60'a, sonra 80'e çıkarıldı.
|Kontenjan Artışı Kararı
|Resmi ilan yoluyla duyurulmalı.
|Karar duyurulmadan uygulandı.
|Son Başvuru Tarihi
|14 Eylül 1990'a kadar başvurulmalı.
|Başvuru 12 Eylül 1990'da (2 gün öncesinde) kabul edildi.
|ÖSYM Kaydı
|Yatay geçiş yapan öğrencinin ÖSYM kaydı olmalı.
|ÖSYM kaydı bulunmuyor.
|Girne Amerikan Üniversitesi'ndeki Bölüm
|2 yıllık "İngilizce İşletme Yönetimi" bölümünde kayıtlıydı.
|İstanbul Üniversitesi'ne geçişte 4 yıllık "İngilizce İşletme" bölümü olarak yazıldı.
|Bölümler Arası Denklik
|2 yıllık programdan 4 yıllık bir programa geçiş yapılamaz.
|2 yıllık bölümden 4 yıllık bölüme geçiş yaptı.
|Eğitim Süresi
|Öğrenci yatay geçiş yaptığı üniversitede kaldığı sınıftan devam etmeli.
|KKTC'de 2. sınıftayken, İstanbul Üniversitesi'nde yine 2. sınıftan başladı.
Tüm bu usulsüzlüklerin, İmamoğlu'nun eğitim süreci boyunca çeşitli avantajlar sağlamasına neden olduğu öne sürülüyor.