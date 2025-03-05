10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yaptığı usulsüzlükler

4- KONTENJAN 80'E ÇIKARILDI Yatay geçiş için İstanbul Üniversitesi'ndeki kontenjanın usule aykırı şekilde artırıldı.Buna göre 55 olan kontenjan 60'a sonra 80'e çıkarıldı. 5- KARAR İLANLA DUYURULMADI Kontenjan kararının ilan yoluyla duyurulması gerekirken duyurulmadı. 6- BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ Başvuru tarihlerinin değiştirildiği ve başvuru tarihinden iki önce başvuruların karara bağlandığı da raporda yer aldı.

7- 4 YILLIK BÖLÜME GEÇİŞ YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL



Ayrıca, normal şartlarda 2 yıllık bir bölümden 4 yıllık bir bölüme yatay geçişin mümkün olmadığı belirtilirken, İmamoğlu'nun bu kurala aykırı şekilde geçiş yaptığı ortaya çıktı.

8- BELGEDE SAHTECİLİK



İmamoğlu, 2 yıllık "İngilizce İşletme Yönetimi" bölümünde kayıtlıyken İstanbul Üniversitesi'ne verilen belgede 4 yıllık "İngilizce İşletme" bölümü olarak yazıldığı belirlendi.

9- ÖSYM KAYDI YOK

İddialara göre, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecine ilişkin ÖSYM kayıtlarının da bulunmadığı belirtiliyor.



10- EĞİTİM SÜRESİ



Öğrenci yatay geçiş yaptığı üniversitede kaldığı sınıftan devam etmesi gerekirken İmamoğlu'nun KKTC'de 2. sınıftayken, İstanbul Üniversitesi'nde yine 2. sınıftan başladığı bildirildi.

KONU OLMASI GEREKEN İMAMOĞLU'NUN YÖNTEMİ Kıbrıs'taki Üniversiteler Arası Geçiş 1 tam eğitim yılının tamamlanması gerekir. Eğitim yılı dolmadan geçiş yapıldı. Yatay Geçiş Sadece YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında yapılabilir. YÖK'ün tanımadığı Girne Amerikan Üniversitesi'nden geçiş yaptı. Not Ortalaması En az 70 olmalı. 59 ortalamayla geçiş yaptı. İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanı 55 kişi ile sınırlı olmalı. Önce 60'a, sonra 80'e çıkarıldı. Kontenjan Artışı Kararı Resmi ilan yoluyla duyurulmalı. Karar duyurulmadan uygulandı. Son Başvuru Tarihi 14 Eylül 1990'a kadar başvurulmalı. Başvuru 12 Eylül 1990'da (2 gün öncesinde) kabul edildi. ÖSYM Kaydı Yatay geçiş yapan öğrencinin ÖSYM kaydı olmalı. ÖSYM kaydı bulunmuyor. Girne Amerikan Üniversitesi'ndeki Bölüm 2 yıllık "İngilizce İşletme Yönetimi" bölümünde kayıtlıydı. İstanbul Üniversitesi'ne geçişte 4 yıllık "İngilizce İşletme" bölümü olarak yazıldı. Bölümler Arası Denklik 2 yıllık programdan 4 yıllık bir programa geçiş yapılamaz. 2 yıllık bölümden 4 yıllık bölüme geçiş yaptı. Eğitim Süresi Öğrenci yatay geçiş yaptığı üniversitede kaldığı sınıftan devam etmeli. KKTC'de 2. sınıftayken, İstanbul Üniversitesi'nde yine 2. sınıftan başladı.





Tüm bu usulsüzlüklerin, İmamoğlu'nun eğitim süreci boyunca çeşitli avantajlar sağlamasına neden olduğu öne sürülüyor.