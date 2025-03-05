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10 maddede CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecinde yaptığı usulsüzlükler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş süreci ve diploma alırken yaptığı usulsüzlüklerin birden fazla olduğu ortaya çıktı. Bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade veren İmamoğlu'nun yaptığı usulsüzlüklerin eğitim süreci boyunca çeşitli avantajlar sağlamasına neden olduğu öne sürülüyor. Ortaya çıkan belgelere göre, İmamoğlu’nun Kıbrıs’taki bir üniversiteden yatay geçiş yaparken bazı kriterleri sağlamadığı belirtiliyor. İşte 10 maddede İmamoğlu'nun yaptığı usulsüzlükler.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 16:10 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 16:32
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yaptığı usulsüzlükler

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma devam ediyor.

İmamoğlu sahtecilikle ilgili Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verirken eğitim aldığı dönemde yaptığı usulsüzlüklerin birden fazla olduğu belirlendi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 10 USULSÜZLÜK

Ortaya çıkan belgelere göre, İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki bir üniversiteden yatay geçiş yaparken bazı kriterleri sağlamadığı belirtiliyor. İşte 10 maddede İmamoğlu'nun yaptığı usulsüzlükler:

1- EĞİTİM YILI DOLMADAN GEÇİŞ YAPTI

Normal şartlarda öğrencinin eğitim yılını tamamlaması gerekirken, İmamoğlu'nun eğitim yılı dolmadan üniversiteler arası geçiş yaptığı iddia edildi.

İmamoğlu 1990 yılında yatay geçiş yaparken YÖK'ün 1992 yılında bile Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)İmamoğlu 1990 yılında yatay geçiş yaparken YÖK'ün 1992 yılında bile Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığı ortaya çıktı. (Takvim.com.tr)

2- YÖK'ÜN TANIMADIĞI ÜNİVERSİTE

Ayrıca, yatay geçişin sadece YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında yapılabileceği belirtilirken, İmamoğlu'nun o dönemde YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı öne sürüldü.

3- YATAY GEÇİŞTE ASGARİ NOTU KARŞILAYAMADI

Bunun yanı sıra, geçiş için gerekli olan en az 70 not ortalaması şartını sağlamadığı ve 59 ortalamayla geçiş yaptığı iddia edildi.

İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)

4- KONTENJAN 80'E ÇIKARILDI

Yatay geçiş için İstanbul Üniversitesi'ndeki kontenjanın usule aykırı şekilde artırıldı.Buna göre 55 olan kontenjan 60'a sonra 80'e çıkarıldı.

5- KARAR İLANLA DUYURULMADI

Kontenjan kararının ilan yoluyla duyurulması gerekirken duyurulmadı.

6- BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ

Başvuru tarihlerinin değiştirildiği ve başvuru tarihinden iki önce başvuruların karara bağlandığı da raporda yer aldı.

7- 4 YILLIK BÖLÜME GEÇİŞ YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL

Ayrıca, normal şartlarda 2 yıllık bir bölümden 4 yıllık bir bölüme yatay geçişin mümkün olmadığı belirtilirken, İmamoğlu'nun bu kurala aykırı şekilde geçiş yaptığı ortaya çıktı.

8- BELGEDE SAHTECİLİK

İmamoğlu, 2 yıllık "İngilizce İşletme Yönetimi" bölümünde kayıtlıyken İstanbul Üniversitesi'ne verilen belgede 4 yıllık "İngilizce İşletme" bölümü olarak yazıldığı belirlendi.

9- ÖSYM KAYDI YOK

İddialara göre, İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecine ilişkin ÖSYM kayıtlarının da bulunmadığı belirtiliyor.

10- EĞİTİM SÜRESİ

Öğrenci yatay geçiş yaptığı üniversitede kaldığı sınıftan devam etmesi gerekirken İmamoğlu'nun KKTC'de 2. sınıftayken, İstanbul Üniversitesi'nde yine 2. sınıftan başladığı bildirildi.

KONU OLMASI GEREKEN İMAMOĞLU'NUN YÖNTEMİ
Kıbrıs'taki Üniversiteler Arası Geçiş 1 tam eğitim yılının tamamlanması gerekir. Eğitim yılı dolmadan geçiş yapıldı.
Yatay Geçiş Sadece YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında yapılabilir. YÖK'ün tanımadığı Girne Amerikan Üniversitesi'nden geçiş yaptı.
Not Ortalaması En az 70 olmalı. 59 ortalamayla geçiş yaptı.
İstanbul Üniversitesi Yatay Geçiş Kontenjanı 55 kişi ile sınırlı olmalı. Önce 60'a, sonra 80'e çıkarıldı.
Kontenjan Artışı Kararı Resmi ilan yoluyla duyurulmalı. Karar duyurulmadan uygulandı.
Son Başvuru Tarihi 14 Eylül 1990'a kadar başvurulmalı. Başvuru 12 Eylül 1990'da (2 gün öncesinde) kabul edildi.
ÖSYM Kaydı Yatay geçiş yapan öğrencinin ÖSYM kaydı olmalı. ÖSYM kaydı bulunmuyor.
Girne Amerikan Üniversitesi'ndeki Bölüm 2 yıllık "İngilizce İşletme Yönetimi" bölümünde kayıtlıydı. İstanbul Üniversitesi'ne geçişte 4 yıllık "İngilizce İşletme" bölümü olarak yazıldı.
Bölümler Arası Denklik 2 yıllık programdan 4 yıllık bir programa geçiş yapılamaz. 2 yıllık bölümden 4 yıllık bölüme geçiş yaptı.
Eğitim Süresi Öğrenci yatay geçiş yaptığı üniversitede kaldığı sınıftan devam etmeli. KKTC'de 2. sınıftayken, İstanbul Üniversitesi'nde yine 2. sınıftan başladı.



Tüm bu usulsüzlüklerin, İmamoğlu'nun eğitim süreci boyunca çeşitli avantajlar sağlamasına neden olduğu öne sürülüyor.

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