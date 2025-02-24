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Diploması da şaibeli! İmamoğlu 475 taban puanlı bölüme 386 ile nasıl girdi? YÖK usulsüzlüğü raporladı gözler İstanbul Üniversitesi'nde

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı. YÖK heyetinin incelemeleri sonucu oluşturulan raporda çok boyutlu usulsüzlük tespit edildi. Bu noktada İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmek için hala neyi beklediği sorgulanıyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun taban puanı 475 olan İngilizce İşletme bölümüne 386 puanla girdiği söyleniyor. İtiraf İmamoğlu ile aynı dönemde İstanbul İşletme'de okuyan bir isimden geldi: 474 puan aldım. İngilizce İşletme ise 475'le aldığı için 1 puan ile kaçırmıştım. Ama görüyorum ki hülle yoluyla İmamoğlu girmiş

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 11:55
Diploması da şaibeli! İmamoğlu 475 taban puanlı bölüme 386 ile nasıl girdi? YÖK usulsüzlüğü raporladı gözler İstanbul Üniversitesi’nde

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    Türkiye son zamanlarda Ekrem İmamoğlu ismi ile birlikte anılan "şaibe" iddialarına tanıklık ediyor.

    CHP'nin mahkemelik olan 38. Olağan Kurultayında kurulan delege borsası ve şaibelerin tam göbeğinde yer alan, il başkanlığı binasının alım sürecinde dizilien para kulelerinin müteaahhidi olan İmamoğlu'nun üniversite diploması da şaibeli.

    Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)

    DİPLOMASI DA ŞAİBELİ

    İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor.

    "Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

    O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU

    İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi. Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı konuşuluyor.



    DİPLOMA NOTU 59... YETERSİZ ORTALAMA İLE NASIL KABUL EDİLDİ?

    İmamoğlu'nun diploma notu 59 olarak belirlenmişti. Bu notun, yatay geçiş için gerekli olan asgari şartları sağlamadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yeterli olmamasına rağmen İstanbul Üniversitesi'ne kabul edildiği bu durumun usulsüzlük olduğu vurgulandı.

    YÖK RAPORU "USULSÜZLÜK VAR" DİYOR...

    Yasal olmayan yatay geçişe ilişkin soruşturmanın 2024'te başlatıldığı öğrenilirken YÖK'ün detaylı incelemeleri sonucu çok boyutlu usulsüzlük tespit edildi.

    Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener "YÖK usulsüzlüğü tespit etti söz İstanbul Üniversitesi'nde" başlıklı köşe yazısında, 3 kişilik YÖK heyetinin incelemesi sonucu oluşturulan rapora dikkat çekti.

    Raporda yasadışılık ve usulsüzlüğün boyutu "Araştırma konusu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır" ifadeleriyle tescillendi.

    İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)



    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NEYİ BEKLİYOR? İMAMOĞLU'NUN USULSÜZ DİPLOMASI İPTAL EDİLECEK Mİ?

    Bu noktada gözler İstanbul Üniversitesi yönetimine çevrildi.

    İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle diploma sahibi olmasına göz yuman merci İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi yönetimi.

    "Hukuksuz işlemin sonucu da hukuksuzdur" ilkesini anımsatan Nedim Şener, "Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu diplomayı iptal görevi de bugünkü İstanbul Üniversitesi yönetimindedir" dedi.

    İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)

    KONTENJAN ARTIŞI İMAMOĞLU İÇİN MİYDİ?

    YÖK'ün hazırladığı rapora göre;

    27 Haziran 1990'da toplam 55 kişilik yatay kontenjan kararı alırken, 30 Temmuz tarihli ilanda 40'ı Türkçe, 20'si İngilizce Bölümü olmak üzere 60 kişilik ilana çıkıldı. İlanda son başvuru tarihi ise 14 Eylül 1990 olarak belirtildi.

    Ancak İşletme Fakültesi yönetim kurulu, 12 Eylül 1990 günü yaptığı toplantıda, İşletme Türkçe ve İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanı yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için 1/3 oranında artırdı ve rakamı 80 kişiye çıkardı. Ayrıca İşletme Türkçe ve İngilizce kontenjanlarının İşletme İngilizce programında birleştirdi.

    Aynı gün, yani 12 Eylül 1990 günü aldığı 3 numaralı kararla yabancı ülkelerdeki üniversitelerden yatay geçiş müracaatı yapan 51 kişinin başvurularını kabul etti.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

    Bu durum "Kontenjan artışı İmamoğlu için miydi?" sorularını akıllara getirdi.

    YÖK raporunda, kontenjanları nasıl belirlediği, Türkçe ve İngilizce bölümleri arasında kontenjan aktarımlarını ne suretle yapıldığı belirlenen kontenjanın 51'inin neden İngilizce programı için kullanıldığı, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saatine kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden fakülte yönetim kurulunun 12 Eylül tarihli toplantısıyla yatay geçiş başvurularını değerlendirilerek karara bağlandığı hukuki gerekçesinin tespit edilemediği ifade edildi.

    YÖK'ün usulsüzlüğü raporladığı noktada İstanbul Üniversitesi'nin aksiyon almak için hala neyi beklediği sorgulanıyor.

    Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)


    474 PUAN ALAN ÖĞRENCİNİN GİREMEDİĞİ BÖLÜME İMAMOĞLU 386 PUANLA NASIL GİRDİ?

    Gazeteci Fuat Uğur ise taban puanı 475 olan İngilizce İşletme bölümüne Ekrem İmamoğlu'nun 386 puanla nasıl girdiğini sorguladı.

    Eşyanın tabiatına aykırı bu durum o dönem aynı bölümde okuyanların itiraflarıyla da tescillenmiş oldu.

    Ekrem İmamoğlu ile aynı dönem İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne giren, 474 puan almasına rağmen İngilizce İşletme bölümünü 1 puanla kaçıran bir vatandaş "Dershaneye gidecek paramız yoktu. Bir yıl hazırlandım. Dirseklerim çürüdü. 474 puan aldım. Kıl payı İşletme Fakültesi 470 taban puan koyduğu için girebildim. İngilizce İşletme ise 475 taban puanla aldığı için 1 puan ile kaçırmıştım. Ama görüyorum ki hülle yoluyla Ekrem İmamoğlu girmiş" sözleriyle isyan etti.

    Fuat Uğur "belgeler elimde" diyerek İmamoğlu'nun o sene kaç puan aldığını açıkladı:

    Ekrem İmamoğlu'nun Türkçe ve matematik ağırlıklı ÖYS puanı 390,058

    İmamoğlu'nun 1988 matematik ağırlık ÖYS puanı ise 386,347.

    Uğur CHP'lilere şu soruyu yöneltti:

    "Kendi çocuğunuzu düşünün. Girmek istediği okulu çalışıp çalışıp kazanamıyor ama sınavlarda başarısız olan birileri o okula çeşitli yan yollar kullanarak, usulsüz olarak giriyor. Gönlünüz buna razı olur mu?"

    Bu toplum FETÖ'nün sınav sorularını çaldığı ortaya çıkınca ne büyük travma geçirdi. Binlerce diploma iptal edildi.

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