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Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" soruşturması! Girne'den İstanbul'a İnşaattan İşletmeye... Torpil mi para mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının "sahte" olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor. Peki, iddialar neyi kapsıyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 14:27
Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Girne’den İstanbul’a İnşaattan İşletmeye... Torpil mi para mı?

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    Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğluİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

    26 ŞUBAT'TA İFADE VERECEK
    "Resmi belgede sahtecilik"     suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

    GİRNE'DEN İSTANBUL'A İŞLETMEDEN İNŞAATA... İDDİALAR NEYİ KAPSIYOR?
    Peki, iddialar neydi? İmamoğlu'nun, o dönemde Türkiye'de denkliği olmayan bir üniversiteden, yasal şartları sağlamadan ve ÖSYM kayıtlarına uygun olmadan İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı öne sürülüyor. Ayrıca, diploma notunun yatay geçiş için yeterli olmadığı da iddialar arasında.

    İmamoğlu'nun gençliği (Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu'nun gençliği (Takvim.com.tr Arşiv)

    İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin iddialar, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında gündeme geldi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, 21 Haziran 2019 tarihli haberinde İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne "yasal olmayan yollarla" kayıt yaptırdığını yazdı. İddiaya göre, İmamoğlu'nun söz konusu bölüme ÖSYM tarafından yerleştirilmediği, sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş yaptığı ve bu geçişin yasal şartları sağlamadığı öne sürüldü.

    O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU
    İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi.

    İmamoğlu'nun diploması İBB tarafından paylaşılmıştı ancak iddialar İmamoğlu'nun ʺhileli geçişʺ ve diplomanın usulsüzlüğü ile ilgili (Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu'nun diploması İBB tarafından paylaşılmıştı ancak iddialar İmamoğlu'nun ʺhileli geçişʺ ve diplomanın usulsüzlüğü ile ilgili (Takvim.com.tr Arşiv)

    Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı iddia edildi.

    İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanıİstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı

    DİPLOMA NOTU VE YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
    İddialara göre, İmamoğlu'nun diploma notu 59 olarak belirlenmişti. Bu notun, yatay geçiş için gerekli olan asgari şartları sağlamadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yeterli olmamasına rağmen İstanbul Üniversitesi'ne kabul edildiği bu durumun usulsüzlük olduğu vurgulandı.

    Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor.Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor.

    HİLELİ GEÇİŞ YAPTI
    Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener de 2024 yılında kaleme aldığı bir yazıda bu iddialara değindi. Şener, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olmadığını, ancak yatay geçiş sürecinde "hukuksuz bir işlem" yapıldığını belirtti. Şener'e göre, İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişi, o dönemde yasal olarak mümkün değildi, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin denkliği ancak 1993 yılında kabul edilmişti.

    YA PARA YA TORPİL
    Veryansın'dan Erdem Atay'ın iddiasına göre ise İmamoğlu'nun yatay geçişi yasal değil. Çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1990 yılında Türkiye'de denkliği bulunmuyordu bu tür bir geçiş ancak "siyasi güç" veya "para gücü" kullanılarak gerçekleştirilebilirdi. Her iki durumda hukuka aykırı...

    İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin iddialar, hem hukuki hem de siyasi açıdan önemli sonuçlar doğurabilir. Şimdi gözler İBB Başkanının savcılıkta vereceği ifade ve soruşturmanın seyrine çevrildi.

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