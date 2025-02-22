İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

26 ŞUBAT'TA İFADE VERECEK

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

GİRNE'DEN İSTANBUL'A İŞLETMEDEN İNŞAATA... İDDİALAR NEYİ KAPSIYOR?

Peki, iddialar neydi? İmamoğlu'nun, o dönemde Türkiye'de denkliği olmayan bir üniversiteden, yasal şartları sağlamadan ve ÖSYM kayıtlarına uygun olmadan İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı öne sürülüyor. Ayrıca, diploma notunun yatay geçiş için yeterli olmadığı da iddialar arasında.

İmamoğlu'nun gençliği (Takvim.com.tr Arşiv)

İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin iddialar, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında gündeme geldi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, 21 Haziran 2019 tarihli haberinde İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne "yasal olmayan yollarla" kayıt yaptırdığını yazdı. İddiaya göre, İmamoğlu'nun söz konusu bölüme ÖSYM tarafından yerleştirilmediği, sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş yaptığı ve bu geçişin yasal şartları sağlamadığı öne sürüldü.

O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU

İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi.

İmamoğlu'nun diploması İBB tarafından paylaşılmıştı ancak iddialar İmamoğlu'nun ʺhileli geçişʺ ve diplomanın usulsüzlüğü ile ilgili (Takvim.com.tr Arşiv)

Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı iddia edildi.