Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
26 ŞUBAT'TA İFADE VERECEK
"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.
GİRNE'DEN İSTANBUL'A İŞLETMEDEN İNŞAATA... İDDİALAR NEYİ KAPSIYOR?
Peki, iddialar neydi? İmamoğlu'nun, o dönemde Türkiye'de denkliği olmayan bir üniversiteden, yasal şartları sağlamadan ve ÖSYM kayıtlarına uygun olmadan İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığı öne sürülüyor. Ayrıca, diploma notunun yatay geçiş için yeterli olmadığı da iddialar arasında.
İmamoğlu'nun gençliği (Takvim.com.tr Arşiv)
İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin iddialar, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında gündeme geldi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, 21 Haziran 2019 tarihli haberinde İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne "yasal olmayan yollarla" kayıt yaptırdığını yazdı. İddiaya göre, İmamoğlu'nun söz konusu bölüme ÖSYM tarafından yerleştirilmediği, sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş yaptığı ve bu geçişin yasal şartları sağlamadığı öne sürüldü.
O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU
İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi.
İmamoğlu'nun diploması İBB tarafından paylaşılmıştı ancak iddialar İmamoğlu'nun ʺhileli geçişʺ ve diplomanın usulsüzlüğü ile ilgili (Takvim.com.tr Arşiv)
Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı iddia edildi.
İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı
DİPLOMA NOTU VE YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI
İddialara göre, İmamoğlu'nun diploma notu 59 olarak belirlenmişti. Bu notun, yatay geçiş için gerekli olan asgari şartları sağlamadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yeterli olmamasına rağmen İstanbul Üniversitesi'ne kabul edildiği bu durumun usulsüzlük olduğu vurgulandı.
Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor.
HİLELİ GEÇİŞ YAPTI
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener de 2024 yılında kaleme aldığı bir yazıda bu iddialara değindi. Şener, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olmadığını, ancak yatay geçiş sürecinde "hukuksuz bir işlem" yapıldığını belirtti. Şener'e göre, İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişi, o dönemde yasal olarak mümkün değildi, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin denkliği ancak 1993 yılında kabul edilmişti.