İMAMOĞLU İFADE VERDİ Savcılığın ifade vermesi için 5 Mart'a kadar süre vermesi üzerine İBB Başkanı İmamoğlu bugün İstanbul Adalet sarayına geldi. İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diploma sının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 22 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade veriyor

2 avukatı ile birlikte adliyeye gelen İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.

ŞAİBELİ DİPLOMA MESELESİ

Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması şaibeli çıktı (Takvim.com.tr Arşiv)



İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı öğrenildi.

Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı tespit edildi.

İmamoğlu 1990 yılında yata geçiş yaparken YÖK'ün 1992 yılında bile Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığı ortaya çıktı.

O tarihte yatay geçişle 55 öğrenci almayı kararlaştıran fakülte yönetiminin 60 öğrenci alınacağına yönelik ilan verdiği görüldü.

İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)

Son başvuru tarihine 2 gün kala toplanan dekanlığın kontenjanı 80'e çıkarıp 51 başvuruyu da tarih dolmadan kabul ettiğinin ortaya çıkması şaibeyi daha da artırdı.

TORPİL Mİ PARA MI?

İmamoğlu'nun geçişinin yasal olmadığı öne sürülürken böyle bir bir geçişin ancak "siyasi güç" veya "para gücü" kullanılarak gerçekleştirilebilieceği yorumları yapıldı. Söz konusu geçiş her iki durumda da hukuka aykırı...

YÖK RAPORUNDA HANGİ İFADELER YER ALDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporda, araştırma konusunda bilgi almak amacıyla YÖK'ten İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'ne konuyla ilgili yazı yazıldığı aktarıldı.

Söz konusu yazıda, İmamoğlu'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparak işletme fakültesinden mezun olarak aldığı diplomanın, o tarihte ilgili mevzuata aykırı şekilde usulsüz işlemler sonucu alınmış sahte bir diploma olduğu iddia edildiği kaydedildi.

Bu iddiaların yazılı ve görsel basında haberleştirilerek kamuoyunda tartışıldığı ifade edilen yazıda, üniversite kurulunca konuyla ilgili gerekli araştırmanın yapılması ve İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecindeki iş ve işlemlerde ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanıp rastlanmadığının savcılığa bildirilmesinin istendiği belirtildi.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'nden YÖK'e cevap olarak gönderilen yazıya yer verilen raporda, söz konusu dönemde University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanan ve YÖK'ün denklik verdiği ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin afiliye kampüsü olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

İmamoğlu'nun üniversitenin arşiv kayıtlarına göre, 5 Eylül 1988'de İngilizce İşletme Yönetimi bölümüne kayıt yaptırdığı, kayıt sırasında üniversiteye sunduğu lise diploması, askerlik belgesi, adli sicil raporunun YÖK'e sunulduğu ifade edilen yazıda, İmamoğlu'nun güz 1988, yaz 1990 dönemleri arasında İngilizce İşletme Yönetimi bölümünde eğitim aldığı, yaz 1990 döneminde notunun 2,50 olduğuna ilişkin evrakların sunulduğu aktarıldı.

Yazıda, Ekrem İmamoğlu 29 Eylül 1990'da UCNC İşletme Yönetimi (İngilizce) programından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) programına yatay geçiş yapmak üzere başvuru yaptığı anlatılarak, İmamoğlu'nun 1 Ekim 1990'da üniversitedeki kaydını İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapacağını belirterek kendi isteğiyle sildirdiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu belgelerin YÖK tarafından değerlendirildiği aktarılan raporda, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18 Kasım 1991'de alınan kararına vurgu yapıldı.

"YÖK TARAFINDAN TANINMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINA..."

Bu kararda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği aktarıldı.

Raporda, Yükseköğretim Kurulunun bir kararında Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993-1994 ders yılından itibaren Öğrenci Seçme Sınavı ve Öğrenci Yerleştirme Sınavlarını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin Girne Amerikan Üniversitesi'nden alacakları mezuniyet diplomalarının eşdeğerliliğinin kabul edilmemesine ilişkin hükmünün bulunduğuna dikkati çekildi.