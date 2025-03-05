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Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... Ekrem İmamoğlu Çağlayan'da ifade verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasına ilişkin sahtecilik iddialarıyla ilgili olarak İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. YÖK tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin usule aykırı olduğu tespit edilmişti. Üniversiteler ve ilgili kurumlar arasında yapılan yazışmalarla birlikte, diplomanın idarece geri alınması da gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 10:07
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... Ekrem İmamoğlu Çağlayan’da ifade verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda 22 Şubat'ta soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

Soruşturma sürerken 26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sunmuştu.

Ekrem İmamoğlu Çağlayan'da ifade veriyor

İMAMOĞLU İFADE VERDİ
Savcılığın ifade vermesi için 5 Mart'a kadar süre vermesi üzerine İBB Başkanı İmamoğlu bugün İstanbul Adalet sarayına geldi. İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade veriyorİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli diploma iddiaları sonrası Çağlayan'da ifade veriyor

2 avukatı ile birlikte adliyeye gelen İmamoğlu'nun ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.

ŞAİBELİ DİPLOMA MESELESİ
Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması şaibeli çıktı (Takvim.com.tr Arşiv)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması şaibeli çıktı (Takvim.com.tr Arşiv)

İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı öğrenildi.

Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı tespit edildi.

İmamoğlu 1990 yılında yata geçiş yaparken YÖK'ün 1992 yılında bile Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığı ortaya çıktı.İmamoğlu 1990 yılında yata geçiş yaparken YÖK'ün 1992 yılında bile Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığı ortaya çıktı.

O tarihte yatay geçişle 55 öğrenci almayı kararlaştıran fakülte yönetiminin 60 öğrenci alınacağına yönelik ilan verdiği görüldü.

İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)İstanbul Üniversitesi'nin 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı (Takvim.com.tr)

Son başvuru tarihine 2 gün kala toplanan dekanlığın kontenjanı 80'e çıkarıp 51 başvuruyu da tarih dolmadan kabul ettiğinin ortaya çıkması şaibeyi daha da artırdı.

TORPİL Mİ PARA MI?
İmamoğlu'nun geçişinin yasal olmadığı öne sürülürken böyle bir bir geçişin ancak "siyasi güç" veya "para gücü" kullanılarak gerçekleştirilebilieceği yorumları yapıldı. Söz konusu geçiş her iki durumda da hukuka aykırı...

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YÖK RAPORUNDA HANGİ İFADELER YER ALDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporda, araştırma konusunda bilgi almak amacıyla YÖK'ten İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'ne konuyla ilgili yazı yazıldığı aktarıldı.

Söz konusu yazıda, İmamoğlu'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparak işletme fakültesinden mezun olarak aldığı diplomanın, o tarihte ilgili mevzuata aykırı şekilde usulsüz işlemler sonucu alınmış sahte bir diploma olduğu iddia edildiği kaydedildi.

Bu iddiaların yazılı ve görsel basında haberleştirilerek kamuoyunda tartışıldığı ifade edilen yazıda, üniversite kurulunca konuyla ilgili gerekli araştırmanın yapılması ve İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecindeki iş ve işlemlerde ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanıp rastlanmadığının savcılığa bildirilmesinin istendiği belirtildi.

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'nden YÖK'e cevap olarak gönderilen yazıya yer verilen raporda, söz konusu dönemde University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanan ve YÖK'ün denklik verdiği ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin afiliye kampüsü olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

İmamoğlunun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalıİmamoğlunun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı

İmamoğlu'nun üniversitenin arşiv kayıtlarına göre, 5 Eylül 1988'de İngilizce İşletme Yönetimi bölümüne kayıt yaptırdığı, kayıt sırasında üniversiteye sunduğu lise diploması, askerlik belgesi, adli sicil raporunun YÖK'e sunulduğu ifade edilen yazıda, İmamoğlu'nun güz 1988, yaz 1990 dönemleri arasında İngilizce İşletme Yönetimi bölümünde eğitim aldığı, yaz 1990 döneminde notunun 2,50 olduğuna ilişkin evrakların sunulduğu aktarıldı.

Yazıda, Ekrem İmamoğlu 29 Eylül 1990'da UCNC İşletme Yönetimi (İngilizce) programından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) programına yatay geçiş yapmak üzere başvuru yaptığı anlatılarak, İmamoğlu'nun 1 Ekim 1990'da üniversitedeki kaydını İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapacağını belirterek kendi isteğiyle sildirdiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu belgelerin YÖK tarafından değerlendirildiği aktarılan raporda, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18 Kasım 1991'de alınan kararına vurgu yapıldı.

"YÖK TARAFINDAN TANINMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINA..."
Bu kararda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği aktarıldı.

Raporda, Yükseköğretim Kurulunun bir kararında Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993-1994 ders yılından itibaren Öğrenci Seçme Sınavı ve Öğrenci Yerleştirme Sınavlarını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin Girne Amerikan Üniversitesi'nden alacakları mezuniyet diplomalarının eşdeğerliliğinin kabul edilmemesine ilişkin hükmünün bulunduğuna dikkati çekildi.

YÖK'ün sırasıyla İstanbul Teknik, Trakya ve Marmara üniversitelerine 1988, 1991, 1992 yıllarında gönderdiği cevabi yazılarda, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin resmen tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğu kaydedildi.

İmamoğlu 1990 yılında yata geçiş yaparken YÖK'ün 1992 yılında bile Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığı ortaya çıktı.İmamoğlu 1990 yılında yata geçiş yaparken YÖK'ün 1992 yılında bile Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanımadığı ortaya çıktı.

SAVCILIK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE YAZI YAZDI: İŞLEMLER BİR AN ÖNCE YAPILSIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazı gönderen Başsavcılık, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR
Başsavcılık yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir."

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi bir şekilde savcılığa gönderilmesini istedi.

DİPLOMANIN İDARECE GERİ ALINMASI DA GÜNDEME GELDİ
Öte yandan konuya ilişkin Başsavcılıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir'' denildi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NE DEDİ?
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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