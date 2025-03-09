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PKK'nın fesih kongresi için "İkinci Kandil" formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3'lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası

İmralı'dan gelen çağrının ardından gözler PKK'nın kendini feshedeceği kongrede. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; PKK kongresi için "İkinci Kandil" olarak anılan Süleymaniye seçeneği daha ağır basıyor. MİT'in olası sabotaj ve provokasyonların önüne geçme amacıyla süreçte aktif rol alacağı değerlendiriliyor. Silahların toplanması ve teröristlerin akıbeti için Türkiye-Irak-Suriye 3'lü özel mekanizmasının kurulması bekleniyor. İşte "Terörsüz Türkiye" hedefinin ikinci aşamasının tüm detayları...

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 07:08 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 07:36
PKK’nın fesih kongresi için İkinci Kandil formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3’lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı sonrası gözler Kandil'e çevrilmiş vaziyette.

PKK Yürütme Komitesi'nden "Silah bıraktım" açıklaması yerine "Ateşkes ilan ediyoruz" açıklaması geldi. Bu durum kafalarda soru işaretine yol açarken elebaşı Mustafa Karasu "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın" açıklamasında bulundu.

Karasu, Öcalan'ın talebi olmamasına rağmen "Umut Hakkı" şartı koştu. "Bu 50 yıllık mücadelede bir mektupla çözülmez" deyip işi yokuşa sürmeye kalktı.
PKK'nın fesih kongresi için Süleymaniye seçeneği ön plana çıkıyor (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih kongresi için Süleymaniye seçeneği ön plana çıkıyor (Takvim.com.tr)


KONGRE İÇİN "İKİNCİ KANDİL" DAHA AĞIR BASIYOR!

PKK'nın kendini feshedeceği kongrenin nisanda toplanması bekleniyor. Peki, kongre nerede yapılacak? Masada 3 seçenek bulunuyor: Kandil, Süleymaniye ya da Erbil.

Takvim.com.tr'nin kendi kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Süleymaniye seçeneği daha çok ön plana çıkıyor.

Bilindiği üzere Süleymaniye, PKK için "İkinci Kandil" konumunda. KYB yönetimi altındaki kentte PKK'ya askeri, lojistik, barınma ve hastane hizmetler sağlandığı biliniyor.
PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler sabotaj peşinde (Takvim.com.tr)PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler sabotaj peşinde (Takvim.com.tr)


MİT OLASI SABOTAJLARA KARŞI TETİKTE

Kongrenin yapılacağı yerin dışarıdan gelen sabotajlara karşı nasıl korunacağı da merak konusu. Bu noktada sorumlu ülke Irak. MİT'in de olası sabotaj ve provokasyonların önüne geçmek için süreçte aktif rol alacağı değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail, Kandil'i piyon olarak kullanıyor. İngiltere ve İran'ın PKK üzerindeki etkileri göz ardı edilmiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geride bıraktığımız günlerde bu gerçekliğe dikkat çekip "Bazı devletlerin bölgedeki terörün bitmemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz" demişti. Başkan Erdoğan da Terörsüz Türkiye girişimine yapılacak olası sabotajlara karşı uyardı.

Kandil'in silah bırakması halinde izlenecek yol haritası belirlendi (Takvim.com.tr)Kandil'in silah bırakması halinde izlenecek yol haritası belirlendi (Takvim.com.tr)



3 ÜLKE ARASINDA "FESİH" MEKANİZMASI! SURİYE YÖNETİMİ İLE ÖZEL ÇALIŞILACAK

PKK ve çatısı altındaki diğer silahlı grupların kendini feshetmesinin ardından silahlar toplanmaya başlayacak.

Silahların toplanması için Irak, Suriye ve Türkiye'de yerler oluşturulması bekleniyor. Irak ve Suriye'deki süreçler ilgili ülkenin gözetiminde devam edecek. Bu noktada MİT ilgili ülkenin istihbaratlarıyla sürekli temas halinde olacak.

Bunun için özel bir mekanizma oluşturulması düşünülüyor. Suriye kanadının elindeki silahların bırakılması özel bir önem taşıyor. ABD tarafından sağlanan silahların bir bölümünün halen ABD üslerinde yer aldığı düşünülüyor.

Bu konularda ne yapılabileceği Suriye yönetimi ile özel çalışılacak.

Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek (Takvim.com.tr)Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek (Takvim.com.tr)

Peki, elebaşlarının akıbeti ne olacak?

Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek. İşler yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki koldan yürütülecek.

Sözde üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek. Suç kaydı bulunmayanlar ile ilgili ise ayrı bir mekanizma kurulacak.

Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)



DEM PARTİ SİYASİ TURLARA BAŞLIYOR

Öte yandan İmralı'nın çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti Eş Genel Başkanları siyasi parti turuna çıkıyor. DEM Parti sırasıyla CHP, AK Parti ve MHP ile görüşecek.

YPG İLE GÖRÜŞÜLECEK

Daha sonra İmralı heyetinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG işgali altında bulunan bölgelere gitmesi bekleniyor. Heyetin burada YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le de bir araya geleceği konuşuluyor.

Öcalan'ın DEM heyeti vasıtasıyla Şahin'e bir mektup ya da mesaj göndereceği, silah bırakma çağrısının YPG dahil tüm grupları kapsadığını belirteceği konuşuluyor.

DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çağrısının YPG'yi de kapsadığını söyledi (Takvim.com.tr)DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çağrısının YPG'yi de kapsadığını söyledi (Takvim.com.tr)



SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ÇAĞRI YPG'Yİ DE KAPSIYOR

Hatırlanacağı üzere İmralı Heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.

Önder, "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.

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