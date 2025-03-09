PKK'nın fesih kongresi için "İkinci Kandil" formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3'lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası

Kandil'in silah bırakması halinde izlenecek yol haritası belirlendi (Takvim.com.tr)







3 ÜLKE ARASINDA "FESİH" MEKANİZMASI! SURİYE YÖNETİMİ İLE ÖZEL ÇALIŞILACAK



PKK ve çatısı altındaki diğer silahlı grupların kendini feshetmesinin ardından silahlar toplanmaya başlayacak.



Silahların toplanması için Irak, Suriye ve Türkiye'de yerler oluşturulması bekleniyor. Irak ve Suriye'deki süreçler ilgili ülkenin gözetiminde devam edecek. Bu noktada MİT ilgili ülkenin istihbaratlarıyla sürekli temas halinde olacak.



Bunun için özel bir mekanizma oluşturulması düşünülüyor. Suriye kanadının elindeki silahların bırakılması özel bir önem taşıyor. ABD tarafından sağlanan silahların bir bölümünün halen ABD üslerinde yer aldığı düşünülüyor.



Bu konularda ne yapılabileceği Suriye yönetimi ile özel çalışılacak.

Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek (Takvim.com.tr)



Peki, elebaşlarının akıbeti ne olacak?



Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek. İşler yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki koldan yürütülecek.



Sözde üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek. Suç kaydı bulunmayanlar ile ilgili ise ayrı bir mekanizma kurulacak.



Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)







DEM PARTİ SİYASİ TURLARA BAŞLIYOR



Öte yandan İmralı'nın çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti Eş Genel Başkanları siyasi parti turuna çıkıyor. DEM Parti sırasıyla CHP, AK Parti ve MHP ile görüşecek.



YPG İLE GÖRÜŞÜLECEK



Daha sonra İmralı heyetinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG işgali altında bulunan bölgelere gitmesi bekleniyor. Heyetin burada YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le de bir araya geleceği konuşuluyor.



Öcalan'ın DEM heyeti vasıtasıyla Şahin'e bir mektup ya da mesaj göndereceği, silah bırakma çağrısının YPG dahil tüm grupları kapsadığını belirteceği konuşuluyor.

DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın çağrısının YPG'yi de kapsadığını söyledi (Takvim.com.tr)







SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ÇAĞRI YPG'Yİ DE KAPSIYOR



Hatırlanacağı üzere İmralı Heyetinde yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder çağrının YPG'yi de kapsadığını dile getirdi.



Önder, "Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK'yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan'dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir" dedi.



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