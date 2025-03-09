PKK'nın fesih kongresi için "İkinci Kandil" formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3'lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası

Teröristbaşı Abdullah Öcalan
'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir
" çağrısı sonrası gözler Kandil
'e çevrilmiş vaziyette.
PKK
Yürütme Komit
esi'nden "Silah bıraktım" açıklaması yerine "Ateşkes ilan ediyoruz" açıklaması geldi. Bu durum kafalarda soru işaretine yol açarken elebaşı Mustafa Karasu "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın"
açıklamasında bulundu.
Karasu, Öcalan'ın talebi olmamasına rağmen "Umut Hakkı" şartı koştu. "Bu 50 yıllık mücadelede bir mektupla çözülmez"
deyip işi yokuşa sürmeye kalktı.
PKK'nın fesih kongresi için Süleymaniye seçeneği ön plana çıkıyor (Takvim.com.tr)
KONGRE İÇİN "İKİNCİ KANDİL" DAHA AĞIR BASIYOR!
PKK
'nın kendini feshedeceği kongrenin nisanda toplanması bekleniyor. Peki, kongre nerede yapılacak? Masada 3 seçenek bulunuyor: Kandil
, Süleymaniye
ya da Erbil.
Takvim.com.tr'nin kendi kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Süleymaniye seçeneği daha çok ön plana çıkıyor.
Bilindiği üzere Süleymaniye, PKK için "İkinci Kandil" konumunda. KYB yönetimi altındaki kentte PKK'ya askeri, lojistik, barınma ve hastane hizmetler sağlandığı biliniyor.
PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler sabotaj peşinde (Takvim.com.tr)
MİT OLASI SABOTAJLARA KARŞI TETİKTE
Kongrenin yapılacağı yerin dışarıdan gelen sabotajlara karşı nasıl korunacağı da merak konusu. Bu noktada sorumlu ülke Irak. MİT
'in de olası sabotaj ve provokasyonların önüne geçmek için süreçte aktif rol alacağı değerlendiriliyor.
ABD ve İsrail, Kandil
'i piyon olarak kullanıyor. İngiltere ve İran'ın PKK
üzerindeki etkileri göz ardı edilmiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geride bıraktığımız günlerde bu gerçekliğe dikkat çekip "Bazı devletlerin bölgedeki terörün bitmemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz"
demişti. Başkan Erdoğan da Terörsüz Türkiye
girişimine yapılacak olası sabotajlara karşı uyardı.