Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)





O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU



İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi. Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı konuşuluyor.



Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)





KUZEY KIBRIS ÜNİVERSİTESİ YÖK TARAFINDAN TANINMIYOR



Öte yandan YÖK heyetinin incelemeleri sonucu oluşturulan raporda çok boyutlu usulsüzlük tespit edildi. Raporda özellikle, yatay geçişin yapıldığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirlendi.



YÖK tarafından 1990 yılında tanınırlığı olmayan ve 1993 yılında tanınırlığına ilişkin karar alınan Kuzey Kıbrıs Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yapılan yatay geçiş sürecinin tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve kabul işlemlerine YÖK kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği tespit edildi.