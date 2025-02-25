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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz olduğu belgeyle tescillendi. YÖK'ün hazırladığı raporda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi. İşlemlerin YÖK mevzuatlarına uygun olmadığı görülürken İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne hileli bir şekilde girişini sağlayan yatay geçiş toplantısının belirtilen tarihten iki gün önce yapılması şaibeyi daha da artırdı. Öte yandan bahse konu üniversitenin YÖK tarafından tanınmadığı 1992 tarihli belgeyle ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 07:39 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 08:00
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş

İÇİNDEKİLER

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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı. İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Savcılık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı, 5 Mart'ta savcılıkta ifade verecek.

    Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)


    O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU

    İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi. Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı konuşuluyor.

    Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)


    KUZEY KIBRIS ÜNİVERSİTESİ YÖK TARAFINDAN TANINMIYOR

    Öte yandan YÖK heyetinin incelemeleri sonucu oluşturulan raporda çok boyutlu usulsüzlük tespit edildi. Raporda özellikle, yatay geçişin yapıldığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirlendi.

    YÖK tarafından 1990 yılında tanınırlığı olmayan ve 1993 yılında tanınırlığına ilişkin karar alınan Kuzey Kıbrıs Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yapılan yatay geçiş sürecinin tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve kabul işlemlerine YÖK kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği tespit edildi.

    Raporda ʺYatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararına uygun yürütülmediği görülmüştürʺ denildi (Takvim.com.tr)Raporda ʺYatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararına uygun yürütülmediği görülmüştürʺ denildi (Takvim.com.tr)


    BAŞVURULAR BİTMEDEN İKİ GÜN ÖNCE ŞAİBELİ YATAY GEÇİŞ

    Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporunda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.

    İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran1990 tarih ve 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü 2. sınıfa 15, 3. sınıfa 10, 4. sınıfa 10 ve İşletme İngilizce Bölümü'nün 2. sınıfta 10, 3. sınıfa 5, 4. sınıfta 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olarak belirlendiği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet Gazetesinde ilanı yayımlandığı, ilanda yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceğinin belirtildiği kaydedildi.

    Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)


    Raporda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısının 1 numaralı kararıyla İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanın yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için artırılarak 80'e çıkarıldığı belirlendi.

    Fakültenin 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısının 3 numaralı kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen, başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı belirtildi. Yapılan işlemin ise hukuki gerekçesinin bulunamadığı vurgulandı.

    "İŞLEMLER YÖK KARARINA UYGUN DEĞİL"

    Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporunda "tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak, araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır" denildi.

    1992 tarihli YÖK kararında bahse konu KKTC üniversitesinin denklik için uygun olmadığı bildiriliyor (Takvim.com.tr)1992 tarihli YÖK kararında bahse konu KKTC üniversitesinin denklik için uygun olmadığı bildiriliyor (Takvim.com.tr)



    1992'DE O ÜNİVERSİTENİN TANINMADIĞINA İLİŞKİN BELGE ÇIKTI

    YÖK'ün yaptığı incelemelerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22 Ocak 1992'de aldığı Yürütme Kurulu Kararlarına da ulaşıldı.

    Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kurumlarından aylık alan Serdar S.'nin Üniversity Of Lefke'de öğrenimi nedeniyle adı geçen okulun hangi okula denk olduğunun bildirilmesine ilişkin talebinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca incelendiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi dışındaki üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu olarak tanınmasına mümkün olmadığına dair karar verildiği belirlendi.

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