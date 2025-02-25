CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı. İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu ve çeşitli ihbarlar doğrultusunda, İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüzlük içerdiği iddialarını inceliyor. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı, 5 Mart'ta savcılıkta ifade verecek.
Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)
O DÖNEM TÜRKİYE'DE DENKLİĞİ BULUNMUYORDU
İmamoğlu'nun 1987 yılında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdığı, ardından Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçtiği ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı belirtildi. Ancak, bu geçişin yasal olmadığı, çünkü Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemde Türkiye'de denkliğinin bulunmadığı ve İmamoğlu'nun not ortalamasının yatay geçiş için yeterli olmadığı konuşuluyor.
Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)
KUZEY KIBRIS ÜNİVERSİTESİ YÖK TARAFINDAN TANINMIYOR
Öte yandan YÖK heyetinin incelemeleri sonucu oluşturulan raporda çok boyutlu usulsüzlük tespit edildi. Raporda özellikle, yatay geçişin yapıldığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirlendi.
YÖK tarafından 1990 yılında tanınırlığı olmayan ve 1993 yılında tanınırlığına ilişkin karar alınan Kuzey Kıbrıs Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yapılan yatay geçiş sürecinin tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve kabul işlemlerine YÖK kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği tespit edildi.
Raporda ʺYatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararına uygun yürütülmediği görülmüştürʺ denildi (Takvim.com.tr)
BAŞVURULAR BİTMEDEN İKİ GÜN ÖNCE ŞAİBELİ YATAY GEÇİŞ
Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporunda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran1990 tarih ve 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü 2. sınıfa 15, 3. sınıfa 10, 4. sınıfa 10 ve İşletme İngilizce Bölümü'nün 2. sınıfta 10, 3. sınıfa 5, 4. sınıfta 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olarak belirlendiği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet Gazetesinde ilanı yayımlandığı, ilanda yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceğinin belirtildiği kaydedildi.